Wywiad: Większość banków centralnych, zwłaszcza Fed, źle ocenia stopy procentowe, mówi Jim Rogers

Gwałtowne wahania, jakie Japonia, Azja i rynki światowe, w tym USA, odnotowały w poniedziałek po danych o zatrudnieniu w USA i wyhamowaniu handlu carry jenem, na razie ustabilizowały się, ale nadal utrzymują się obawy, że Stany Zjednoczone popadną w recesję.

James Beeland Rogers, wybitny amerykański inwestor i prezes Beeland Interests, popularnie znany jako Jim Rogers, wielokrotnie widział, jak sytuacja się odwraca i mimo to zachował silną pozycję.

Invezz zwrócił się do Rogersa, aby poznać jego poglądy na temat tego, jak zrozumieć ostatnie wydarzenia, jakie aktywa kupić lub zatrzymać w tak niestabilnych czasach i dlaczego, chociaż uważa, że rynek niedźwiedzia jest tuż za rogiem, jeszcze nie sprzedaje na krótko. Edytowane fragmenty:

Invezz: Co sądzisz o poniedziałkowym krachu na rynku, spowodowanym przez Japonię, i obawach przed nadchodzącą recesją w USA?

Cóż, wszystkie giełdy na całym świecie, z wyjątkiem Chin, notują nowe maksima. Wszyscy inni bawili się bardzo dobrze. To zwykle prowadzi do problemu. Kiedy wszyscy są szczęśliwi, powinieneś się martwić.

Zatem Japonia była w upadku przez 35 lat. Potem z wielu powodów zaczęło rosnąć w tym roku i szło w górę przez długi czas. Kiedy taki rynek zaczyna spadać, zwykle robi się bardzo przerażająco, a Japonia stała się przerażająca.

Czy to koniec? Nie wiem. Wiem, że koniec nadchodzi wkrótce, ponieważ wszyscy na świecie świetnie się bawią, łącznie z Indiami, łącznie z Japonią. Są to rynki, na których od dawna nie było dobrze. Nie wiem więc, kiedy nadejdzie koniec, ale wiem, że jesteśmy już blisko.

Czy poniedziałkowy krach na giełdzie to sygnał na przyszłość?

Może to był dzwonek mówiący: przygotuj się, przygotuj się.

Powiem wam, że nigdzie na świecie nie posiadam wielu akcji, ponieważ wiem, że czeka nas kolejna bessa i wiem, że kiedy to nastąpi, będzie to bardzo, bardzo poważne.

W 2008 r. mieliśmy problem z powodu zbyt dużego zadłużenia. To wszystko. Od 2009 r. zadłużenie na całym świecie gwałtownie wzrosło. Nawet Indie mają teraz długi. Więc martw się. Martwię się. Ale jeszcze nie sprzedaję krótko.

Srebro jest tanim aktywem, który warto wziąć pod uwagę

Invezz: Gdzie obecnie trzymasz swój majątek? Na jaką klasę aktywów inwestorzy powinni zwrócić uwagę w tak niestabilnych czasach?

W przeszłości nauczyłem się, że należy patrzeć na rzeczy, które nadal powodują depresję.

Mam na myśli, że srebro jest tanie. Złoto jest na najwyższym poziomie w historii. Srebro spadło o 40% w stosunku do swojego najwyższego poziomu w historii. Więc może srebro. Posiadam srebro. Mam nadzieję, że kupię więcej. Mam nadzieję, że kupię więcej złota, jeśli spadnie.

Rolnictwo jest nadal tanie, ale większość rzeczy nie jest tania. Większość aktywów, zwłaszcza akcji na całym świecie, jest droga. Nie ma więc zbyt wielu rzeczy do kupienia.

Kiedy zaczynasz sprzedawać krótką pozycję, powinieneś sprzedawać akcje, które wzrosły najbardziej. Te akcje w Ameryce, wiesz, (wspaniała) siódemka – kiedy nadchodzą bessy, to są tego rodzaju rzeczy, które należy sprzedać krótko.

Nie znam żadnych akcji w Indiach, które można by sprzedać na krótko. Bardziej prawdopodobne jest, że Ameryka jest miejscem, w którym można sprzedawać na krótko.

Invezz: Eksperci debatują, czy akcje spółek AI pójdą ścieżką dot-comów. Co sądzisz o całym boomie na sztuczną inteligencję, który napędza Big Tech?

AI już zmienia świat. To zmieni świat jeszcze bardziej. I powstaną wielkie fortuny. Będą też wielkie katastrofy. Zawsze tak było.

Ale w ten sposób elektryczność zmieniła świat. I było cudownie. Przez jakiś czas akcje były wspaniałe.

Jak mówiłem, część z tych firm upadnie. Większość akcji upadnie. Ale jeszcze nie skreślam, częściowo dlatego, że nie wiem które, a częściowo dlatego, że nie mam odpowiedniego wyczucia czasu.

Czekam, aż w AI nabierze większej histerii

Czekam na większą histerię. Czekam, aż wybuchnie dzika histeria. Wtedy, jeśli tak się stanie, sprzedam krótko. Zwykle, gdy pojawia się bańka, czy to kolej, elektryczność, telewizja, czy komputery, cokolwiek, w końcu przechodzi to w histerię.

Invezz: Wracając do obaw o recesję w USA, historycznie rzecz biorąc, rynki wschodzące zdają się odnosić korzyści, gdy rynki rozwinięte przechodzą fazę recesji. Czy widzisz, że ten schemat się powtórzy, jeśli się wydarzy?

Cóż, to jeden z niewielu momentów w moim życiu, kiedy widziałem, jak prawie wszyscy, z wyjątkiem Chin, przeżywają rozkwit i osiągają szczyty wszechczasów.

To zdarzyło się rzadko w moim życiu. Więc kiedy ten boom rynkowy się skończy, będzie bardzo, bardzo źle.

W 2008 roku mieliśmy problem z powodu zbyt dużego zadłużenia. To wszystko od 2009 roku. Zadłużenie wszędzie gwałtownie wzrosło. Więc następnym razem, gdy będziemy mieli rynek niedźwiedzia, następnym razem, gdy będziemy mieli problem, musi być ciężko.

Dług jest tak wysoki. Któregoś dnia wyciągnąłem gazetę i zacząłem próbować obliczyć dług rządu amerykańskiego. Ameryka nie jest w stanie kiedykolwiek spłacić długu. Ale ludzi to teraz nie obchodzi. Widzę, że moje dzieci będą miały w życiu straszne problemy.

Nawet Indie zadłużają się. Mam na myśli, że Indie nie są tak złe jak Stany Zjednoczone. Ale Amerykanie, młodzi Amerykanie będą mieli trudności. To dobry czas na bycie starym Amerykaninem. To nie jest dobry czas na bycie młodym Amerykaninem.

Invezz: Kto jest za to winien? Czy spodziewał się pan tego jeszcze zanim zaczęła się cała rozmowa o recesji?

Cóż, zauważyliśmy, że w Stanach Zjednoczonych i innych krajach pojawiają się pewne drobne problemy. Tak zaczyna się recesja. Tam zaczynają od małych rzeczy. Nikogo to nie obchodzi. Oni nie. To jest za małe. To zbyt nieistotne. W końcu jest w wieczornych wiadomościach. Jest w BBC na całym świecie.

Jeszcze tego nie ma. Ale znaki zaczynają się pojawiać. Ale jeszcze nie sprzedaję krótko.

Poniedziałek był tym, co zdarza się, aby ostrzec ludzi o nadchodzących problemach. Może to był znak. Nie wiem. Ale to znak, że jesteśmy coraz bliżej końca.

Rzeczywiście Fed czekał zbyt długo

Invezz: Wielu ekspertów martwi się, że Fed mógł zbyt długo utrzymywać stopy procentowe na zbyt wysokim poziomie, co podsyca strach przed recesją. Czy uważasz, że Fed błędnie ocenił sytuację inflacyjną?

Większość banków centralnych, zwłaszcza Fed, błędnie ocenia sytuację i wyciąga błędne wnioski. W historii było bardzo niewielu mądrych bankierów centralnych. Indie miały świetną sytuację kilka lat temu. Myślę, że jest teraz gdzieś profesorem. Ameryka miała w swojej historii dwóch lub trzech.

Większość z nich nie wie, co robi. Dlatego dostają pracę, pracując dla rządu. Sam popełniam wiele błędów.

Ale wydaje się, że tak, czekali za długo, że powinni podnosić stopy procentowe, a nie obniżać, ale jeszcze trochę je obniżą.

Dokąd zmierza kryptowaluta?

Invezz: Jakie są Twoje poglądy na temat kryptowalut? Nastąpiło pewne sformalizowanie w klasie aktywów dzięki funduszom ETF SEC dla Bitcoina.

Cóż, nigdy nie kupowałem ani nie sprzedawałem kryptowalut. Nigdy nie sprzedawałem krótko. To znaczy, żałuję, że nie kupiłem kryptowalut, gdy miałem dwa lata. Żałuję, że nie kupiłem IBM w 1940 roku. Jest wiele rzeczy, których pragnę.

Nie widzę żadnej wartości dla kryptowalut poza handlem. A jeśli jesteś traderem, prawdopodobnie dobrze się bawisz i nie ma w tym nic złego.

Na całym świecie istnieją transakcje handlowe, ale nie widzę żadnej prawdziwej wartości ani prawdziwej wartości kryptowalut, z wyjątkiem handlu.

Nie wierzę, że rząd Stanów Zjednoczonych kiedykolwiek powie: OK, możesz używać kryptowalut do płacenia podatków, jeśli chcesz. Możesz też użyć kryptowaluty do zakupu licencji. Rządy chcą monopolu.

Zatem moim zdaniem kryptowaluty nigdy nie będą dla mnie realne i pewnego dnia znikną.

Czy spowolnienie w Chinach jest niepokojące?

Invezz: Mówiłeś, że Chiny stanowią wyjątek od trendu najwyższych wartości w historii. Co sądzisz o spowolnieniu w tym miejscu?

Cóż, Chiny również odniosły duży sukces, jak wiesz. Ale potem Chiny zostały dotknięte wirusem, który bardzo je skrzywdził.

Mieli też ogromną bańkę na rynku nieruchomości, jedną z największych na świecie w historii. Próbowali to zatrzymać bezskutecznie, ale wtedy na rynku pękła bańka.

Zatem teraz Chiny mają dwa bardzo poważne problemy. Pękła bańka na rynku nieruchomości, a u nich pojawił się wirus. Więc walczą. Zdarzyło się to w historii wielu krajom.

Nie martw się, Chiny wyzdrowieją. Nie rezygnujcie z Chin. Jeśli możesz robić interesy z Chinami, powinieneś to robić.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.