Czy rynek przestał kochać Bumble?

Bumble, aplikacja randkowa skierowana do kobiet, która kiedyś cieszyła się silną pozycją na rynku, ostatnio odnotowała gwałtowny spadek popularności.

8 sierpnia akcje Bumble spadły o prawie 33%, osiągając rekordowo niski poziom po tym, jak firma obniżyła swój roczny wzrost sprzedaży i prognozy przychodów na 2024 r.

Ten nagły spadek wywołał obawy wśród inwestorów, wskazując, że działania marki mające na celu ożywienie wzrostu poprzez kompleksową przebudowę aplikacji nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

Wartość rynkowa spółki, wycenianej obecnie na około 1 miliard dolarów, ma wynieść ponad 350 milionów dolarów, co będzie największym w historii dziennym spadkiem wartości firmy.

Wyniki Bumble za II kwartał wskazują na spadek wydajności

Wyniki Bumble za drugi kwartał okazały się niższe od oczekiwań Wall Street, co pokazuje, jak dużym wyzwaniem stoi firma w walce o utrzymanie swojej pozycji rynkowej.

Przychody za kwartał kończący się 30 czerwca wzrosły o 3,4% do 268,6 mln dolarów, co jednak było wynikiem niższym od średniej prognozowanej przez analityków na poziomie 273,2 mln dolarów.

Bardziej niepokojący był spadek średniego przychodu na płacącego użytkownika, który obniżył się do 21,37 dolarów z 23,23 dolarów rok wcześniej.

Wskaźnik ceny do zysku spółki, kluczowy wskaźnik służący do wyceny akcji, wyniósł 7,91 i był znacznie niższy od wskaźnika konkurencyjnej firmy Match Group wynoszącego 15,15.

Baza użytkowników Bumble rzeczywiście się rozrosła – liczba płacących użytkowników wzrosła o 14,7% do 2,8 miliona, co jest zgodne z szacunkami Wall Street.

Jednakże umiarkowany wzrost przychodów i spadający średni przychód na użytkownika wskazują, że Bumble ma problemy z przekształceniem swojej bazy użytkowników w zrównoważony wzrost finansowy.

Prognozy na III kwartał i prognozy na rok 2024 budzą podejrzenia

Prognozy spółki na trzeci kwartał i cały rok 2024 wzbudziły dalsze obawy wśród inwestorów.

Bumble spodziewa się obecnie, że jego przychody w całym roku wzrosną o 1–2%, co stanowi znaczną obniżkę w stosunku do wcześniejszej prognozy na poziomie 8–11%.

Firma prognozuje, że w trzecim kwartale sprzedaż wyniesie od 269 do 275 milionów dolarów, co jest kwotą znacznie niższą od 296,1 miliona dolarów, jakich spodziewali się analitycy.

Oczekuje się, że skorygowany zysk przed potrąceniem odsetek, podatków, amortyzacji i umorzeń (EBITDA) wyniesie od 77 do 80 milionów dolarów, co będzie wartością niższą od oczekiwań Wall Street, które wynosiły 91,5 miliona dolarów.

To ostrożne podejście wywołało obawy co do skuteczności niedawnego ponownego uruchomienia aplikacji Bumble i wprowadzenia nowych funkcji, takich jak oferta Premium Plus.

Zarząd spółki powiązał zrewidowane wytyczne z szerszym „zresetowaniem” swojej strategii, co zostało szczegółowo omówione podczas rozmowy z analitykami.

Bumble planuje spowolnić niektóre działania mające na celu monetyzację, takie jak rozszerzenie subskrypcji Premium Plus, której wprowadzenie pierwotnie planowano na drugą połowę roku.

Czy nowy kierunek Bumble’a to za mało i za późno?

Zmiana kierownictwa firmy Bumble również miała wpływ na obecną trudną sytuację firmy.

Założycielka Whitney Wolfe Herd ogłosiła w listopadzie, że odchodzi ze stanowiska dyrektora generalnego Bumble, a od tego czasu czterech nowych dyrektorów naczelnych powołało zadania mające na celu przeprojektowanie aplikacji, aby przyciągnąć młodszych użytkowników.

Firma wprowadziła kilka nowych funkcji, w tym nowe filtry zainteresowań, wspomagany sztuczną inteligencją moduł doboru zdjęć i udoskonalenia algorytmu dopasowywania. Wszystkie te funkcje mają na celu stworzenie bardziej „autentycznego” doświadczenia użytkownika.

Jednak te zmiany nie przełożyły się jeszcze na sukces finansowy. Skupienie się platformy na nagradzaniu „pozytywnych zachowań rówieśników” i ściganiu złych aktorów może poprawić doświadczenie użytkownika w dłuższej perspektywie, ale wydaje się, że zraziło niektórych użytkowników w krótkiej perspektywie.

W rezultacie zarząd Bumble podjął decyzję o spowolnieniu działań mających na celu monetyzację firmy w najbliższej przyszłości, co może dodatkowo wpłynąć na wzrost jej przychodów.

Zanikający urok aplikacji randkowych

Problemy Bumble nie są odosobnione; stanowią one odzwierciedlenie szerszych wyzwań, przed którymi stoi branża randek online.

Wywołany pandemią boom na aplikacje randkowe osłabł, a firmy zmagają się ze spadkiem zaangażowania użytkowników i ich gotowości do płacenia za usługi premium po pandemii.

Konkurencja jest zacięta, a tacy rywale jak Match Group odnotowują lepsze wyniki, dzięki stabilizacji trendów w Tinderze i solidnemu wzrostowi w Hinge.

Ponadto czynniki makroekonomiczne zwiększyły presję. Spowolnienie wydatków konsumenckich, szczególnie wśród młodszych użytkowników, utrudniło aplikacjom randkowym utrzymanie dynamiki wzrostu.

Crispus Nyaga, analityk w Invezz, zauważył:

Akcje Bumble spadły po słabych zyskach i słabych prognozach, co odzwierciedla fakt, że branża randek online zmaga się z poważnymi przeciwnościami. Wyniki te pojawiły się zaledwie tydzień po tym, jak Match Group, spółka macierzysta Tindera i OkCupid, dokonała cięć zatrudnienia po kolejnym zestawie słabych wyników. Głównym wyzwaniem Bumble jest to, jak monetyzować swoją działalność, gdy rośnie konkurencja — w tym ze strony Meta Platform i TikTok. Odpływ klientów prawdopodobnie będzie nadal rósł, a firma będzie musiała ulepszyć swoją ofertę, aby uzasadnić swoje oferty premium.

Co jest nie tak z finansami Bumble?

Dane finansowe Bumble pokazują, że firma ma problemy z utrzymaniem swojej pozycji na konkurencyjnym rynku.

Łączna liczba użytkowników płacących wzrosła do 4,1 miliona w drugim kwartale, w porównaniu do 3,6 miliona rok wcześniej.

Jednakże wzrost liczby użytkowników nie przełożył się na proporcjonalny wzrost przychodów, gdyż średni przychód na użytkownika nadal spadał.

Zysk na akcję Bumble za kwartał wyniósł 22 centy, pokonując szacunki na poziomie 13 centów. Choć jest to pozytywny znak, przyćmiewają go zmniejszone prognozy przychodów firmy i szersze obawy dotyczące jej strategii wzrostu.

Firma ogłosiła również plany wprowadzenia większej liczby funkcji w aplikacji Bumble, w tym dodatkowych opcji wykonywania „ruchów otwierających” i wspomaganego sztuczną inteligencją narzędzia do wybierania zdjęć, które ma ułatwić tworzenie profilu.

Oczekuje się, że te funkcje zostaną wprowadzone jesienią i na początku zimy, ale czy wystarczą, aby odwrócić sytuację, pozostaje niewiadome.

Inwestorzy są ostrożni

Nastawienie inwestorów do spółki Bumble uległo pogorszeniu, co znalazło odzwierciedlenie w gwałtownym spadku ceny akcji tej spółki.

Obniżenie prognoz spółki dotyczących przychodów i zysków sprawiło, że inwestorzy zaczęli wątpić w przejrzystość i skuteczność jej strategii wzrostu.

Wyzwania stojące przed Bumble są spotęgowane przez szerszą dynamikę rynku, obejmującą zmieniające się preferencje konsumentów, rosnącą konkurencję i niekorzystne warunki makroekonomiczne.

Chociaż kierownictwo firmy podejmuje kroki mające na celu rozwiązanie tych problemów, droga naprzód będzie zapewne trudna.

Czy Bumble zdoła się odrodzić?

Niedawne problemy firmy Bumble pokazują, jak trudno jest utrzymać wzrost na niezwykle konkurencyjnym i szybko zmieniającym się rynku.

Wysiłki firmy mające na celu odnowę firmy poprzez wprowadzenie nowych funkcji i odświeżenie aplikacji nie przyniosły jeszcze oczekiwanych rezultatów, a jej wyniki finansowe uległy pogorszeniu.

Reakcja rynku na zmienione prognozy spółki Bumble i rozczarowujące wyniki za drugi kwartał wskazują, że inwestorzy tracą wiarę w zdolność spółki do stawienia czoła tym wyzwaniom.

Choć Bumble nadal ma silną markę i sporą bazę użytkowników, firma musi udowodnić, że jej nowa strategia może zapewnić zrównoważony wzrost w perspektywie długoterminowej.

W miarę rozwoju Bumble dla firmy kluczowe będzie znalezienie odpowiedniej równowagi między udoskonalaniem doświadczeń użytkowników a napędzaniem wzrostu przychodów.

Pozostaje pytanie, czy uda się osiągnąć tę równowagę i odzyskać zaufanie inwestorów.

