Wzrost zamożności w Azji: Hongkong i Singapur rywalizują o dominację

Gwałtowny wzrost liczby osób o bardzo dużym majątku (UHNWI) w Azji z pewnością zmieni globalny krajobraz bogactwa.

Biorąc pod uwagę, że każdego dnia ma pojawiać się 35 nowych osób o bardzo wysokim statusie UHNWI, szacuje się, że do 2027 r. łączna liczba osób ultrabogatych w regionie wzrośnie do około 230 000 — będzie to prawie o 40% więcej niż w 2023 r.

Ten drastyczny wzrost umieści Azję jako drugą co do wielkości koncentrację UHNWI, ustępując jedynie Ameryce Północnej. Jednak przy obecnym tempie wzrostu, może minąć niewiele czasu, zanim Azja zajmie pierwsze miejsce.

Zaostrza się rywalizacja między Hongkongiem a Singapurem

Wraz ze wzrostem bogactwa Azji, rośnie również konkurencja o przyciągnięcie tych nowo powstałych UHNWI. Hongkong i Singapur są liderami, każdy wykorzystując swoje unikalne mocne strony, aby stać się wiodącym centrum zarządzania majątkiem w regionie.

Według raportu Knight Frank Singapur skorzystał z zachęt podatkowych i przyjaznego biznesowi otoczenia regulacyjnego, co pozwoliło mu przyciągnąć ponad 1100 biur rodzinnych zarządzających majątkiem o wartości ponad 4 bilionów dolarów — w porównaniu z około 100 zaledwie dekadę temu.

Hongkong, tradycyjnie dominujący gracz na rynku zarządzania majątkiem w Azji, również walczy o utrzymanie swojego statusu.

W ciągu pięciu lat poprzedzających rok 2022 sektor zarządzania majątkiem miasta odnotował najszybszy wzrost wartości aktywów w zarządzaniu.

Jednak ostatnie zmiany sytuacji geopolitycznej i gospodarczej skłoniły niektóre zamożne osoby do przeniesienia swojego majątku do Singapuru.

W odpowiedzi władze Hongkongu wprowadziły nowe zachęty skierowane do biur rodzinnych i opcji rezydencji dla osób inwestujących w miasto co najmniej 30 milionów dolarów hongkońskich.

Rozwój Singapuru jako centrum bogactwa

Szybki wzrost Singapuru jako centrum zarządzania majątkiem można przypisać jego strategicznym inicjatywom mającym na celu przyciągnięcie biur rodzinnych. Podczas gdy miasto-państwo skutecznie zwiększyło liczbę biur rodzinnych, bezpośredni wpływ na lokalne inwestycje pozostaje niejasny.

Latem ubiegłego roku Monetary Authority of Singapore (MAS) dostosował swoje zachęty, aby zachęcić biura maklerskie do inwestowania w rynek akcji w Singapurze oraz w projekty związane z klimatem.

Jednak napływ funduszy typu family office miał minimalny wpływ na rynek nieruchomości mieszkaniowych, co wskazuje, że te prywatne instytucje nie zdążyły jeszcze zapuścić głębokich korzeni w lokalnej gospodarce.

Mimo tych wyzwań przewiduje się, że branża zarządzania majątkiem w Singapurze będzie się znacznie rozwijać.

Prognozuje się, że do 2027 r. wartość majątku finansowego zgromadzonego w Singapurze wzrośnie o 9%, co sprawi, że to miasto-państwo stanie się jednym z trzech największych ośrodków zarządzania majątkiem na świecie, obok Hongkongu i Szwajcarii.

Reakcja Hongkongu i perspektywy na przyszłość

Sektor zarządzania majątkiem w Hongkongu nie siedzi bezczynnie. Społeczność biur rodzinnych w mieście, obecnie licząca około 400 osób, ma się rozszerzyć, a do 2025 r. planuje się utworzenie dodatkowych 200 biur rodzinnych.

W październiku 2022 r. Hongkong wprowadził politykę mającą na celu zachęcenie zamożnych osób do zainwestowania co najmniej 30 milionów dolarów hongkońskich w lokalne akcje lub aktywa w ramach programu Capital Investment Entrant Scheme, który ma odegrać kluczową rolę we wzmocnieniu sektora zarządzania majątkiem w mieście.

Eksperci pozostają optymistycznie nastawieni do perspektyw Hongkongu. Sukces miasta jako centrum bogactwa jest ściśle związany z ekspansją chińskiej gospodarki i jej zdolnością do przyciągania zamożnych osób z kontynentu.

Choć przewiduje się, że wzrost gospodarczy Chin zwolni do 4,5% do 2025 r. z 8,4% w 2020 r., takie wskaźniki wzrostu prawdopodobnie nadal będą wspierać ambicje Hongkongu, aby do 2027 r. stać się wiodącym na świecie centrum zarządzania majątkiem, potencjalnie wyprzedzając Szwajcarię.

Zrównoważona konkurencja między Hongkongiem a Singapurem

Konkurencja między Hongkongiem a Singapurem o najbogatszych Azjatów nie jest koniecznie grą o sumie zerowej.

Szybkie regionalne tworzenie bogactwa wzmacnia oba miasta. Singapur przyciąga wschodzące bogactwo z krajów takich jak Indonezja, Tajlandia, Malezja i Wietnam, podczas gdy Hongkong pozostaje dominującym centrum bogactwa generowanego w Chinach kontynentalnych.

Kluczowym wyzwaniem dla obu miast jest umiejętność wdrożenia struktur regulacyjnych, które zachęcą do rzeczywistych inwestycji w lokalną gospodarkę.

Chociaż zarówno Hongkong, jak i Singapur odniosły sukces w przyciąganiu biur rodzinnych, prawdziwą miarą ich sukcesu będzie to, czy biura te przyczynią się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego poprzez znaczące lokalne inwestycje.

Przyszłość zarządzania majątkiem w Azji

W miarę jak rynek zarządzania majątkiem w Azji nieustannie się zmienia, zarówno Hongkong, jak i Singapur stoją przed wyzwaniem utrzymania przewagi konkurencyjnej.

Nacisk zostanie położony na to, w jaki sposób każde miasto może stworzyć środowisko, które nie tylko przyciągnie ultrabogatych ludzi, ale także zachęci ich do inwestowania w lokalną gospodarkę.

W przypadku Singapuru może to oznaczać dalsze udoskonalanie zachęt, aby zapewnić, że biura rodzinne przyczyniają się do długoterminowego wzrostu gospodarczego. Z drugiej strony Hongkong będzie musiał wykorzystać swoje bliskie powiązania z Chinami kontynentalnymi, aby nadal przyciągać bogactwo z największej gospodarki regionu.

Ostatecznie sukces obu miast zależeć będzie od ich zdolności do znalezienia równowagi między potrzebami osób o bardzo wysokim dochodzie a szerszymi celami ekonomicznymi ich rządów.

W miarę jak bogactwo Azji rośnie, konkurencja między Hongkongiem a Singapurem prawdopodobnie będzie się zaostrzać, gdyż oba miasta będą dążyć do stania się wiodącym ośrodkiem zarządzania majątkiem w regionie.

