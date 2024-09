Ile jest wart Tim Walz, kandydat Kamali Harris na stanowisko wiceprezydenta?

Wraz z zaostrzeniem się wyścigu o prezydenturę w USA w 2024 r. coraz większą uwagę zwraca się na sytuację finansową kandydatów.

Jednym z najbardziej zauważalnych kontrastów jest ten między gubernatorem Minnesoty Timem Walzem, niedawno ogłoszoną kandydatką Kamali Harris na wiceprezydenta i innymi wybitnymi postaciami w wyścigu.

Sytuacja finansowa Walza jest zaskakująco skromna, zwłaszcza w porównaniu z zamożniejszymi kandydatami, co sprawia, że jego korzenie robotnicze stanowią główny punkt jego kampanii.

Historia Tima Walza: Życie poświęcone służbie

Na wiecu w Filadelfii, będącym jego pierwszym publicznym wystąpieniem od czasu wyboru na zastępcę Kamali Harris, Tim Walz odwołał się do swojego wychowania w klasie robotniczej i kariery w służbie publicznej, aby nawiązać kontakt z wyborcami.

Walz, były nauczyciel szkoły publicznej i żołnierz Gwardii Narodowej, większość swojego życia spędził w służbie publicznej.

Jego skromne początki i oddanie służbie społeczeństwu nie tylko ukształtowały jego poglądy polityczne, ale także sprawiły, że jego portfel finansowy pozostał stosunkowo skromny.

Według magazynu Forbes majątek netto Walza szacowany jest na nieco ponad milion dolarów, co plasuje go bliżej przeciętnego Amerykanina w jego wieku niż pozostałych kandydatów.

Według badania przeprowadzonego w 2019 r. przez Rezerwę Federalną i ekonomistów Uniwersytetu Wisconsin, mediana wartości netto majątku Amerykanów w wieku Walza wynosi około 540 000 USD, uwzględniając emerytury, świadczenia z ubezpieczenia społecznego i inne aktywa.

Skład majątku Walza: Nietypowy profil finansowy

To, co wyróżnia Walza, to skład jego majątku. W przeciwieństwie do wielu Amerykanów, Walz i jego żona Gwen — wieloletnia nauczycielka szkoły publicznej — najwyraźniej nie posiadają żadnych akcji, obligacji ani domu.

Niedługo po tym, jak Walz został gubernatorem, sprzedali swoją rezydencję z pięcioma sypialniami w Mankato w stanie Minnesota.

Większość ich majątku pochodzi z rządowych emerytur pobieranych w ramach kariery stanowej, federalnej i wojskowej.

Forbes szacuje, że te emerytury, których łączna wartość wynosi około 1 miliona dolarów, stanowią niemal całą wartość netto majątku rodziny.

Taka sytuacja finansowa jest nietypowa w porównaniu do innych kandydatów na prezydenta i wiceprezydenta.

Na przykład Kamala Harris, która również poświęciła sporą część swojej kariery służbie rządowej, dysponuje majątkiem netto o wartości około 8 milionów dolarów, częściowo dzięki wcześniejszej karierze jej męża Douga Emhoffa, prawnika zajmującego się rozrywką.

Majątek Donalda Trumpa, szacowany na 4,8 miliarda dolarów, pochodzi głównie z jego przedsięwzięć w sektorze prywatnym.

Nawet Robert F. Kennedy Jr., kandydat niezależny, może pochwalić się majątkiem netto o wartości około 15 milionów dolarów.

Bilet Harris-Walz: Kontrasty w bogactwie i tle

Bilet Harrisa-Walza stanowi jaskrawy kontrast nie tylko pod względem polityki, ale także pod względem sytuacji finansowej.

Podczas gdy zamożniejsze pochodzenie Harris i kariera jej męża jako prawnika przyczyniły się do zgromadzenia większego majątku, skromne środki finansowe Walza podkreślają jego związek z przeciętnym Amerykaninem.

Jego sytuacja finansowa jest porównywalna z sytuacją wielu wyborców, zwłaszcza na Środkowym Zachodzie i w innych kluczowych stanach, gdzie problemy gospodarcze stanowią poważny problem.

O skromności finansowej Walza świadczy również fakt, że on i jego żona najwidoczniej nie mają żadnych znaczących inwestycji ani interesów biznesowych.

Ich decyzja o sprzedaży domu i skorzystaniu z rządowych emerytur podkreśla, że służba publiczna jest dla nich ważniejsza niż gromadzenie majątku osobistego.

Stanowi to kontrast z wynikami innych kandydatów, którzy zgromadzili majątek dzięki przedsięwzięciom w sektorze prywatnym lub lukratywnym wystąpieniom publicznym.

Percepcja publiczna i strategia kampanii

Sytuacja finansowa Walza może okazać się zarówno siłą, jak i słabością kampanii.

Z jednej strony jego skromny majątek pozwala mu prezentować się jako kandydat rozumiejący wyzwania ekonomiczne, z jakimi mierzy się wielu Amerykanów.

Jego opowieść o służbie publicznej i skromności finansowej znajduje oddźwięk wśród wyborców, którzy czują się odizolowani od zamożniejszej elity.

Z drugiej strony jego brak znacznego majątku można postrzegać jako wadę w świecie politycznym, w którym władza finansowa często oznacza wpływy i zasoby.

Kampania Harris-Walz najwyraźniej wykorzystuje robotnicze pochodzenie Walz, aby przyciągnąć wyborców rozczarowanych bogatszymi kandydatami.

Na wiecu w Filadelfii Walz porównał swoje życie w służbie z życiem byłego prezydenta Trumpa, stwierdzając: „On nie ma pojęcia o służbie. Nie ma na nią czasu, ponieważ jest zbyt zajęty służeniem sobie”.

Ten przekaz ma szansę trafić do wyborców, którzy szukają kandydata reprezentującego ich interesy i rozumiejącego ich problemy.

Droga przed nami: ujawnienie informacji finansowych i horyzont

W miarę zbliżania się wyborów mogą wyjść na jaw nowe szczegóły dotyczące sytuacji finansowej Walza.

Jego ujawnienia finansowe przed Kongresem w 2019 r. dają pewien wgląd w jego aktywa, obejmujące rządowe emerytury i niewielkie konto oszczędnościowe na studia.

Nadal jednak istnieją pewne wątpliwości, na przykład co do dokładnej wysokości emerytur i ewentualnych zmian w jego sytuacji finansowej od czasu objęcia stanowiska gubernatora.

Jeśli wybory prezydenckie wygrają Harris-Walz, sytuacja finansowa Walza prawdopodobnie się poprawi.

Pensja wiceprezydenta wynosząca 235 tys. dolarów stanowiłaby znaczący wzrost w porównaniu z jego obecną pensją gubernatorską, wzrosłaby także wartość jego federalnej emerytury.

Ponadto byli wiceprezydenci często mają okazję pomnożyć swój majątek poprzez wystąpienia publiczne, umowy wydawnicze i inne przedsięwzięcia na poczcie.

Pod wieloma względami sytuacja finansowa Walza przypomina sytuację Mike’a Pence’a, gdy został wybrany na kandydata na wiceprezydenta u boku Donalda Trumpa w 2016 r.

Pence, gubernator stanu Środkowy Zachód z niewielkim majątkiem netto, którego majątek w dużej mierze opiera się na emeryturach, odczuł znaczną poprawę swojej sytuacji finansowej po opuszczeniu urzędu.

Jeśli historia się powtórzy, Walz może spodziewać się podobnej trajektorii.

W miarę postępu wyborów skromność finansowa Walza może okazać się zarówno atutem, jak i wyzwaniem, gdy będzie poruszał się w politycznym krajobrazie zdominowanym przez bogactwo i władzę.

Bez względu na wynik, jego historia stanowi fascynującą opowieść o oddaniu służbie publicznej i przywiązaniu do wartości, które są bliskie wielu amerykańskim wyborcom.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.