Akcje Wipro wzrosły o 5% po ogłoszeniu wyników za II kwartał i bonusowych akcji

Akcje spółki Wipro Ltd wzrosły o ponad 5% na początku sesji w piątek, po ogłoszeniu przez spółkę wyników za drugi kwartał roku obrotowego 2025 i emisji akcji bonusowych.

Cena akcji wzrosła na giełdzie BSE o 5,34%, osiągając 557,05 ₹, co było efektem dobrych wyników w zakresie przychodów i ogłoszenia o premii w wysokości 1:1 za akcję.

Wyniki za drugi kwartał roku fiskalnego 2025 zwiększają zaufanie inwestorów

Wipro, czwarty co do wielkości eksporter usług oprogramowania w Indiach, odnotował przychody z usług informatycznych w wysokości 22 196 rupii za kwartał zakończony we wrześniu, co oznacza wzrost o 1,4% w porównaniu z 21 896,3 rupii w poprzednim kwartale.

W ujęciu dolarowym firma odnotowała przychód w wysokości 2 660 mln USD, co stanowi wzrost o 1,3% w porównaniu z kwotą 2 625,9 mln USD w pierwszym kwartale roku obrotowego 2025.

Wipro odnotowało wzrost o 28,8% w porównaniu z poprzednim kwartałem w zakresie dużych rezerwacji, sięgający 1,5 mld USD, co świadczy o silnym popycie pomimo przeciwności makroekonomicznych.

Zysk operacyjny przed opodatkowaniem, odsetkami, amortyzacją i zyskiem operacyjnym (EBIT) z usług informatycznych spółki wzrósł o 3,5% do 3732 crore ₹, a marża zysku operacyjnego (EBIT) poprawiła się o 30 punktów bazowych do 16,8% z 16,5% w poprzednim kwartale.

Pomimo optymistycznego raportu o zyskach, prognozy Wipro na III kwartał roku obrotowego 2025 są ostrożne.

Spółka prognozowała przychody z usług informatycznych w przedziale od 2 607 do 2 660 milionów dolarów, co oznacza sekwencyjny spadek o -2,0% do zerowego wzrostu w stałych warunkach walutowych, odzwierciedlając słabe trendy sezonowe.

Emisja akcji bonusowych podsyca optymizm rynku

Aby zwiększyć entuzjazm inwestorów, zarząd Wipro ogłosił emisję akcji bonusowych w stosunku 1:1, co oznacza, że akcjonariusze otrzymają jedną dodatkową akcję za każdą posiadaną akcję.

Emisja premiowa odzwierciedla strategię Wipro, mającą na celu zwiększenie wartości dla akcjonariuszy i nagradzanie długoterminowych inwestorów.

O godz. 10:45 w piątek akcje Wipro były notowane na giełdzie BSE o 4,39% wyżej, po cenie 552,00 ₹ za akcję, co odzwierciedlało pozytywne nastroje na rynku po ogłoszeniu.

Analitycy oceniają wyniki i perspektywy za II kwartał

Nomura pochwalił wyniki Wipro, zauważając, że wyniki spółki w drugim kwartale przerosły oczekiwania pod względem kluczowych wskaźników.

Mimo silnego tempa dużych transakcji Nomura podkreślił, że ostrożne prognozy Wipro na III kwartał odzwierciedlają wyzwania sezonowe.

Dom maklerski podtrzymał rekomendację „Kupuj” dla akcji Wipro, ustalając cenę docelową na 680 ₹ za akcję.

Tymczasem Antique Stock Broking przyjął bardziej stonowane stanowisko, przyznając, że wyniki za II kwartał były pozytywne, ale wyrażając obawy co do gorszych wyników Wipro w porównaniu z takimi konkurentami, jak Infosys i HCL Technologies.

Dom maklerski zauważył, że w ciągu ostatnich kilku kwartałów Wipro zmagało się z większym niż oczekiwano spadkiem wydatków na doradztwo i usługi uznaniowe.

Antique utrzymało ocenę „Utrzymaj” dla akcji Wipro, utrzymując cenę docelową na niezmienionym poziomie 575 ₹ za akcję.

Firma skorygowała swoje prognozy przychodów na lata obrotowe 2026 i 2027, zmniejszając je o 1–2%, a także obniżając szacunki zysku na akcję o 2–3%.

Perspektywy łagodzone przez trendy sezonowe

Choć złoty standard Wipro w zakresie dużych wygranych transakcji i stabilnych marż stwarza pozytywne perspektywy, analitycy pozostają ostrożni co do perspektyw krótkoterminowych.

Prognozy na kwartał grudniowy wskazują na umiarkowany wzrost, przy czym sezonowe osłabienie i wzrosty płac mogą mieć wpływ na rentowność.

Notowania akcji spółki Wipro najprawdopodobniej będą zależeć od tego, jak dobrze spółka poradzi sobie z tymi wyzwaniami, zwłaszcza że jej celem jest stabilizacja marż pomimo presji płacowej.