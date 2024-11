Dogwifhat (WIF) walczy o odzyskanie 3 dolarów w obliczu odrodzenia się monet memowych

Dogwifhat (WIF), wiodąca kryptowaluta memowa wywodząca się z Solany, zmaga się z odzyskaniem krytycznego poziomu 3 dolarów, pomimo odnotowania solidnego wzrostu o 78% w ciągu ostatniego miesiąca.

WIF osiągnął czteromiesięczny szczyt 2,97 USD 16 października, po czym moneta memowa najwyraźniej weszła w fazę konsolidacji. W momencie oddawania tego artykułu do druku WIF handlował po 2,66 USD, co oznacza wzrost o 4% w ciągu ostatnich 24 godzin i 78,3% w ciągu ostatnich 30 dni.

Dogwifhat przewyższa najlepsze monety memowe

Ostatni wzrost ceny WIF umieścił go wśród najlepiej radzących sobie monet memowych. W porównaniu z wynikami innych głównych graczy z poprzedniego miesiąca, takich jak Dogecoin (DOGE) i Shiba Inu (SHIB), zyski WIF wyróżniają się.

Podczas gdy DOGE i SHIB odnotowały miesięczne wzrosty odpowiednio o 34% i 43%, WIF wzrósł o około 78%, co świadczy o znaczącej poprawie nastrojów na rynku.

Co więcej, dane dotyczące wyników na przestrzeni roku pokazują, że dogwifhat odnotował wyjątkowy wzrost o około 1392%, co czyni go jedną z wyróżniających się monet memowych w 2024 roku.

Jedyną kryptowalutą memową, która w tym roku osiągnęła lepsze wyniki niż WIF, jest Turbo (TURBO), token zakodowany w ChatGPT, którego wartość wzrosła o 4570%.

Znaczny wzrost ceny akcji WIF prawdopodobnie przyciągnął większe zainteresowanie inwestorów, co doprowadziło do wzrostu aktywności handlowej i presji kupna.

Nastroje techniczne i rynkowe wskazują na mieszane perspektywy dla WIF

Z technicznego punktu widzenia, akcja cenowa WIF od początku września wskazuje na wzorzec wyższych szczytów i wyższych dołków, tworząc rosnący kanał równoległy na wykresie dziennym. Dolna granica tego kanału, umieszczona na poziomie 2,50 USD, służy jako krytyczny poziom wsparcia, podczas gdy środkowa granica wokół 2,91 USD stanowi krótkoterminowy opór.

Jeśli WIF zdoła pokonać opór równoległego kanału wznoszącego, kolejnym celem będzie 3,42 USD, co oznacza potencjalny wzrost o 28% w stosunku do obecnej ceny.

Otwarte pozycje WIF (OI) wzrosły o około 50% z 322,2 mln USD 4 października do pięciomiesięcznego maksimum 480,2 mln USD do 15 października, chociaż według Coinglass w momencie oddawania gazety do druku 18 października nieznacznie spadły do 395,62 mln USD.

Stopy finansowania kontraktów wieczystych również wzrosły, co wskazuje, że inwestorzy na rynku kontraktów terminowych nadal optymistycznie oceniają perspektywy tej monety memowej.

Chociaż według danych Coinalyze stosunek pozycji długich do krótkich WIF wynosi 1,92, znaczna część funduszy nadal znajduje się na pozycjach krótkich, co sugeruje sceptycyzm co do zdolności WIF do utrzymania wzrostów.

Biorąc to wszystko pod uwagę, nie jest pewne, czy impet dogwifhat (WIF) okaże się wystarczający, aby przełamać barierę 3 dolarów i kontynuować ruch wzrostowy.