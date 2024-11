Axie Infinity zwyżkuje o 13%, gdy traderzy oczekują większych zysków dzięki Dogizen

Nowe zainteresowanie grami kryptowalutowymi sprawiło, że gra typu play-to-earn Axie Infinity (AXS) zyskała na wartości, a byki świętują wzrostową dynamikę.

To właśnie ta perspektywa przyczyniła się do wzrostu zainteresowania projektem Dogizen (DOGIZ).

Ta gra typu tap-to-earn przyciągnęła uwagę inwestorów dzięki pierwszemu w historii ICO na Telegramie.

Cena Axie Infinity wzrosła o 13% po uruchomieniu delegacji Axie

Gra Play-to-earn Axie Infinity (AXS) szturmem zdobyła szczyt największych kryptowalut w ciągu 24 godzin.

Na początku soboty odnotowała ona znaczący wzrost o 13%. W związku z tym AXS wyprzedził inne popularne monety Worldcoin, Pendle i Dogecoin.

Według danych CoinGecko, rynek gier typu play-to-earn wzrósł do ponad 10 mld USD z 6,6% wzrostem w ciągu 24 godzin.

Axie Infinity, gra łącząca niewymienialne tokeny i blockchain, jest liderem segmentu z ponad 13% wzrostem, a cena waha się powyżej 5,27 USD.

Dzieje się tak, gdy społeczność wita delegację Axie, co oznacza, że gracze mogą teraz „pożyczać” Axie i grać nimi.

Wydaje się, że delegacja Axie wywołała nowe zainteresowanie Axie Infinity – wraz z wiadomościami, że różne gry zintegrują tę funkcję, co może przyspieszyć przyszły popyt.

AXS ostatnio notowany był na obecnych poziomach cenowych we wrześniu.

Jednak AXS zmagał się z oporem w pobliżu 6 USD, a potencjalna formacja trójkąta zniżkującego może pozwolić na przeładowanie popytu w pobliżu 4 USD.

Formacja odwrócenia może spowodować, że kupujący będą dążyć do wybicia do 10 USD w ramach szerszego wzrostu na rynku.

Dogizen niedawno uruchomił swoją pierwszą ofertę ICO na Telegramie

Jak na nową grę typu tap-to-earn na rynku, Dogizen osiągnął kilka kluczowych kamieni milowych, które zwróciły uwagę społeczności kryptowalut i Telegramu.

Doładowanie do ponad 1,3 mln graczy i uruchomienie pierwszej przedsprzedaży na Telegramie to najważniejsze z tych wydarzeń – i to, co sprawia, że gra jest na dobrej drodze, by rzucić wyzwanie wyznaczającym trendy T2E Hamster Kombat i Catizen.

Entuzjaści gier kryptowalutowych, których celem jest przyszłość grywalizacji i adopcji Web3, postrzegają Dogizen jako potencjalny klejnot.

Przedsprzedaż DOGIZ przyciągnęła do tej pory prawie 650,000 USD w ciągu kilku dni od jej uruchomienia.

Co mogłoby mieć wpływ na cenę Dogizen po przedsprzedaży?

Wprowadzenie pierwszego w historii ICO na Telegramie na rynek oznacza, że miliony użytkowników popularnej aplikacji do przesyłania wiadomości mogą teraz kupić token gry kryptowalutowej bezpośrednio w swojej aplikacji.

Telegram ma blisko miliard użytkowników, a jego integracja z blockchainem TON zwiększyła zainteresowanie kryptowalutami i grami kryptowalutowymi.

To właśnie ta perspektywa sprawiła, że na przykład Catizen przekroczył 39 mln użytkowników.

Baza 950 milionów użytkowników Telegrama oznacza, że Dogizen ma potencjał, by przyćmić liczbę użytkowników Catizen.

Duża część tego kamienia milowego będzie pochodzić z Dogizen Universe, centrum gier na Telegramie.

Token DOGIZ oferuje dostęp do tego nadchodzącego centrum. Fundusze ICO pomogą Dogizen Universe stać się rzeczywistością, a użytkownicy i programiści będą mogli korzystać z nagród w grze i udziału w przychodach DOGIZ.

Cena DOGIZ w przedsprzedaży

Podczas gdy 100 mld DOGIZ jest dostępnych dla społeczności za pośrednictwem przedsprzedaży, istnieje 400 mld tokenów przeznaczonych na airdropy i bonusy wśród innych inicjatyw kierowanych przez społeczność.

Cena DOGIZ wynosi obecnie zaledwie 0,00007 USD, ale wkrótce wzrośnie do 0,000074 USD.

Zdobycie części tokenów na obecnym etapie oznaczałoby skok o 5,7%, przed kolejnymi wzrostami.

Aby dowiedzieć się więcej o Dogizen, odwiedź oficjalną stronę internetową.