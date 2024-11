Bank Kanady stoi przed trudnym wyborem: obniżka stóp o 25 lub 50 punktów bazowych

Bank Kanady (BoC) stoi na rozdrożu, przygotowując się do kluczowej decyzji w sprawie stóp procentowych, która zapadnie w przyszłym tygodniu. Oczekiwania rynku są podzielone między obniżką o 25 punktów bazowych (pb) a bardziej agresywną obniżką o 50 pb.

Advertisement Szukasz sygnałów i alertów od profesjonalnych traderów? Zarejestruj się w Invezz Signals™ ZA DARMO. Zajmuje to 2 minuty.

Oznaczałoby to czwartą z rzędu redukcję po trzech wcześniejszych.

Advertisement

Decyzję Banku Kanady komplikują sprzeczne sygnały płynące z danych o inflacji, zmian na rynku pracy i ewoluujących perspektyw gospodarczych.

We wrześniu inflacja cen konsumpcyjnych w Kanadzie spadła do 1,6% w ujęciu rok do roku, spadając poniżej zakładanego poziomu 2% po raz pierwszy od lutego 2021 r.

Istotny czynnik przyczyniający się do tej inflacji resztkowej stanowią koszty mieszkaniowe; bez nich inflacja mogłaby potencjalnie spaść poniżej 1%.

Jednak BoC nie może selektywnie ignorować komponentów, co sprawiło, że decydenci polityczni są ostrożni w kwestii zbyt agresywnego łagodzenia. Głównym zmartwieniem jest ryzyko odnowienia presji cenowej, jeśli warunki pieniężne zostaną nadmiernie złagodzone.

Źródło: Think.ing

Perspektywy wzrostu poprawiają się pomimo spadku inflacji

Copy link to section

Mimo umiarkowanej inflacji wzrost gospodarczy Kanady wydaje się odporny.

Najnowsze badanie Business Outlook wskazuje na poprawę nastrojów wśród przedsiębiorców, przy czym ostatnie dane dotyczące PKB i sprzedaży detalicznej przekroczyły prognozy.

Jednak sytuacja na rynku pracy jest złożona: stopa bezrobocia wzrosła do 6,5% z 4,8% w lipcu 2022 r.

Wzrost ten nie wynika z utraty miejsc pracy, lecz ze wzrostu uczestnictwa w rynku pracy spowodowanego niedawną imigracją.

Zwiększona podaż siły roboczej może złagodzić presję płacową, dając Bankowi Kanady przestrzeń do realizacji strategii stopniowego obniżania stóp procentowych.

Bank centralny stara się zachować równowagę pomiędzy utrzymaniem neutralnej polityki a wspieraniem ekspansji gospodarczej.

Rynki finansowe sygnalizują obniżkę o 50 punktów bazowych z dużą pewnością

Copy link to section

Rynki finansowe skłaniają się ku bardziej agresywnej postawie, wyceniając wysokie prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych o 50 punktów bazowych na nadchodzącym posiedzeniu.

Jeżeli obniżka ta wejdzie w życie, do końca grudnia spodziewana jest redukcja o 83 punkty bazowe.

Z kolei oczekiwania rynku sprzed zaledwie tygodnia dotyczące obniżek stóp procentowych o 60 punktów bazowych świadczą o zmianie nastrojów wśród inwestorów.

Obniżka o 50 punktów bazowych zwiększyłaby różnicę stóp procentowych między Bankiem Kanady a Rezerwą Federalną USA, tworząc spread wynoszący 125 punktów bazowych.

Może to wywrzeć dodatkową presję na dolara kanadyjskiego (CAD), powodując wzrost kosztów importu i wzbudzając obawy wśród niektórych członków BoC co do konieczności większej obniżki stóp procentowych.

Źródło: Think.ing

Większa różnica stóp procentowych między USA a Kanadą może wpłynąć na decyzję BoC

Copy link to section

Potencjalne zwiększenie się różnicy stóp procentowych między Kanadą i USA jest kluczowym czynnikiem w procesie decyzyjnym Banku Kanady.

Obniżka o 50 punktów bazowych zwiększyłaby ten spread, co potencjalnie mogłoby prowadzić do dodatkowej presji spadkowej na CAD.

Słabszy CAD może spowodować wzrost kosztów importu, zwiększając presję inflacyjną, która utrudni osiągnięcie celu Banku Kanady, jakim jest stabilność cen.

Biorąc pod uwagę tę dynamikę, obniżka o 25 punktów bazowych może okazać się bardziej ostrożną opcją.

Takie podejście oznaczałoby kontynuację łagodzenia polityki pieniężnej przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka gwałtownego spadku CAD.

Decyzja ta jest jednak wciąż wyważona, a obniżka stóp o 50 punktów bazowych nadal wydaje się prawdopodobna, w zależności od prognoz Banku Kanady dotyczących inflacji.

Gołębie oczekiwania podnoszą kurs USD/CAD, ponieważ rynki czekają na decyzję BoC

Copy link to section

Od początku października różnica między dwuletnimi stopami swapowymi USD i CAD zwiększyła się z 50 punktów bazowych do 80 punktów bazowych.

Zmiana ta odzwierciedla gołębie oczekiwania co do stóp procentowych w Kanadzie na tle jastrzębich nastrojów w USA.

Rozszerzający się spread wywindował kurs USD/CAD do 1,38, co ograniczyło potencjalne zyski dolara kanadyjskiego w obliczu względnej stabilności par walutowych, szczególnie że niektórzy uczestnicy rynku przygotowują się na nadchodzące wybory w USA.

Oczekiwania rynku dotyczące obniżki o 50 punktów bazowych sprawiają, że CAD jest podatny na zmianę wyceny, jeśli BoC zdecyduje się na obniżkę jedynie o 25 punktów bazowych.

W tym scenariuszu możliwa jest krótkoterminowa aprecjacja dolara kanadyjskiego, ponieważ inwestorzy dostosują się do mniej agresywnej ścieżki luzowania, niż początkowo oczekiwano.

Jaką decyzję podejmie Bank Kanady: obniżkę stóp procentowych o 25 czy 50 punktów bazowych?

Copy link to section

Ostatecznie wybór BoC między obniżką stóp o 25 a 50 punktów bazowych zależy od oceny ryzyka inflacyjnego, dynamiki gospodarczej i wpływu słabszego CAD na szerszą gospodarkę.

Ostrożne podejście oznaczałoby obniżkę o 25 punktów bazowych, co pozwoliłoby bankowi zachować elastyczność na potrzeby przyszłych dostosowań.

Z drugiej strony, bardziej zdecydowana obniżka o 50 punktów bazowych mogłaby sygnalizować silniejsze zaangażowanie we wspieranie wzrostu gospodarczego.

Nadchodzące spotkanie polityczne będzie uważnie obserwowane przez rynki, gdyż będzie miało istotne implikacje dla CAD i perspektyw gospodarczych Kanady.

Inwestorzy i analitycy pozostają przygotowani na potencjalną zmienność, gdy bank centralny radzi sobie w tym trudnym otoczeniu.