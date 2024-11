Celestia wypuści ponad 80% zapasu w ciągu dziesięciu dni: co dalej z ceną TIA?

Celestia (TIA) w poniedziałek prezentowała byczą postawę, zyskując 4% w ciągu ostatniego dnia, podczas gdy Bitcoin flirtuje z poziomem 70 000 USD, obecnie obracając się po 69 020 USD.

Tymczasem rozwój ekosystemu pokazuje, że TIA może nie wykorzystać długo oczekiwanego rajdu „Uptober”.

Projekt kryptowalutowy odblokuje 80,23% będących w obiegu tokenów Celestia (wartych około 1,06 miliarda dolarów przy obecnej cenie tokena) 30 października.

Source – Tokenomist

Ogromna premiera wywołała obawy o wzrost dynamiki sprzedaży, co mogłoby skutkować spadkiem cen TIA.

Trend wzrostowy Celestii zagrożony w obliczu zbliżającej się masowej premiery tokenów

Projekt blockchain przygotowuje się do odblokowania ponad 175 milionów tokenów w mniej niż dziesięć dni.

Skupiło to uwagę na rodzimej monecie TIA, która w nadchodzących sesjach nadal będzie wykazywać znaczną zmienność.

Wskaźnik przepływu pieniędzy Chaikina potwierdza potencjalne spadki cen, sygnalizując spadek poniżej 5 USD.

CMF śledzi przepływy pieniężne do i z aktywów kryptograficznych. Pozytywna wartość sugeruje postawę wzrostową, podczas gdy wartości ujemne wskazują na dominację niedźwiedzia.

Wskaźnik CMF spółki TIA spadł w ciągu ostatniego miesiąca z 0,23 w dniu 23 września do -0,18 w dniu 9 października, a następnie powrócił do poziomu 0,01 z dnia oddania tekstu do druku.

To pokazuje, że do ekosystemu Celestia napływa mniej pieniędzy.

Source – TradingView

Tymczasem nadchodzące odblokowanie tokenów może wywołać kontynuację spadków, ponieważ więcej graczy wycofa się, aby uciec od narastającej presji sprzedaży.

Co więcej, altcoin utworzył formację głowa-ramię – wzór, który sygnalizuje potencjalne odwrócenie trendu.

Znaczne spadki często pojawiają się, gdy cena tokena spada poniżej linii szyi konfiguracji. Taki ruch spowodowałby gwałtowny spadek TIA poniżej linii szyi 4,73 USD.

Altcoin może spaść o 56% z obecnej ceny 6,04 USD, co spowoduje, że TIA zbliży się do najniższego poziomu 3,87 USD.

Aktualne prognozy cenowe Celestii

TIA handluje po 6,04 USD po wzroście o 4% na wykresie dziennym. Podczas gdy 80% wzrost 24-godzinnego wolumenu obrotu wskazuje na byczą dominację i kontynuację wzrostów, nadchodzące odblokowanie tokena o wartości 1,04 mld USD może opóźnić imprezę wzrostową.

Source – Coinmarketcap

Niedźwiedzie prawdopodobnie pojawią się na kilka dni przed wydarzeniem masowego odblokowania tokenów, ponieważ zwiększona podaż zainspiruje działania sprzedażowe.

Entuzjaści powinni obserwować linię dekoltu wzoru na poziomie około 4,73 USD. Dalsza słabość przy tej barierze będzie wymagać ceny 3,87 USD, co spowoduje spadek obecnej wartości Celestii o 56%.

Jednak stabilność powyżej 4,73 USD może zachęcić do aktywności byczej. To może spowodować wzrost TIA do 7,30 USD, zanim potencjalna presja kupna wywinduje go do 10,40 USD.

Entuzjaści będą zapewne obserwować, jak zbliżająca się premiera tokena wpłynie na wyniki TIA w trakcie i po długo oczekiwanych październikowych wzrostach.