JPMorgan przewiduje wzrost liczby IPO w Republice Południowej Afryki w obliczu rosnącego zaufania gospodarczego

Republika Południowej Afryki przygotowuje się na falę pierwszych ofert publicznych (IPO) i działań fundraisingowych, które mają rozpocząć się już w 2025 r., ponieważ perspektywy gospodarcze kraju poprawiają się po latach słabego wzrostu.

Advertisement Szukasz sygnałów i alertów od profesjonalnych traderów? Zarejestruj się w Invezz Signals™ ZA DARMO. Zajmuje to 2 minuty.

Według JPMorgan Chase & Co. optymizm inwestorów wzrósł, co jest efektem niedawnego utworzenia przyjaznego biznesowi rządu koalicyjnego po tym, jak Afrykański Kongres Narodowy (ANC) stracił większość w parlamencie w wyborach majowych.

Advertisement

Ta zmiana sytuacji politycznej przywróciła zaufanie inwestorów, kapitał napływał do korporacji międzynarodowych, randy południowoafrykańskie i obligacje zyskały na wartości, a indeks giełdowy wzrósł o ponad 20% w ujęciu dolarowym od czerwca.

Według raportu Bloomberga Edward Bell, dyrektor zarządzający JPMorgan w Johannesburgu, zauważył:

Oczekujemy, że podstawowa aktywność wzrośnie. W miarę jak wyniki rynku akcji i wyceny powrócą do bardziej odpowiednich poziomów, zachęta i możliwość emisji akcji lub IPO firmy stają się realną opcją.

Giełda Papierów Wartościowych w Johannesburgu przygotowuje się do kluczowych notowań

Copy link to section

W obliczu pozytywnych nastrojów Giełda Papierów Wartościowych w Johannesburgu (JSE) już przygotowuje się do kilku prestiżowych notowań.

Oczekuje się, że jednostka Boxer należąca do Pick n Pay Stores Ltd. zostanie notowana na giełdzie przed końcem roku, co wzbudzi znaczne zainteresowanie inwestorów.

Podobnie Anglo American Plc zamierza wydzielić swoje przedsiębiorstwa zajmujące się platyną i diamentami, na które rynek czeka z niecierpliwością.

Oprócz tych nadchodzących notowań, pojawiają się coraz większe spekulacje na temat potencjalnej oferty publicznej Coca-Coli dotyczącej jej afrykańskiego biznesu rozlewniczego, którego wycena w 2025 r. może wynieść 8 mld dolarów.

Giełda JSE pracuje również nad przyciągnięciem większej liczby spółek powiązanych z Afryką i krajami Subsaharyjskimi, które będą notowane na giełdzie zarówno za granicą, jak i na rynkach wtórnych, co stworzy więcej możliwości wzrostu w tym regionie.

Zaufanie inwestorów powraca do RPA

Copy link to section

Mimo że zagraniczni inwestorzy sprzedali w tym roku południowoafrykańskie akcje warte netto 5,5 miliarda dolarów, akcje krajowe, w szczególności w sektorze bankowym, odnotowały znaczne wzrosty.

FirstRand Ltd., Standard Bank Group Ltd. i Capitec Bank Holdings Ltd. odnotowały wzrost o ponad 25% od czerwca, co odzwierciedla odnowione zaufanie do gospodarki Republiki Południowej Afryki.

JPMorgan prognozuje, że gospodarka Republiki Południowej Afryki wzrośnie o 1% w 2024 r. i o 1,4% w 2025 r., po latach średniego wzrostu PKB poniżej 1%.

Bell zwrócił również uwagę na rosnący popyt na instrumenty dłużne z regionu Afryki Subsaharyjskiej, gdyż inwestorzy oczekują od niego wyższych zysków i stabilności.

„Inwestorzy w instrumenty dłużne rynków wschodzących szukają ekspozycji na rynki subsaharyjskie, ponieważ zapewniają one dobrą rentowność, a region ten ma obecnie bardziej stabilne perspektywy gospodarcze” – dodał Bell.