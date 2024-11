Robinhood uruchamia handel z wysokim ryzykiem na marży w Wielkiej Brytanii po uzyskaniu zgody organów regulacyjnych

Robinhood ogłosił uruchomienie handlu na marży w Wielkiej Brytanii, umożliwiając inwestorom pożyczanie funduszy w celu zwiększenia swoich transakcji. Rozwój ten, który nastąpił po rozmowach platformy z Financial Conduct Authority (FCA), umożliwi użytkownikom w Wielkiej Brytanii większy dostęp do zaawansowanych narzędzi inwestycyjnych, tradycyjnie zarezerwowanych dla wybranej grupy osób o wysokiej wartości netto.

Advertisement Szukasz sygnałów i alertów od profesjonalnych traderów? Zarejestruj się w Invezz Signals™ ZA DARMO. Zajmuje to 2 minuty.

Nowa opcja handlu na marginesie umożliwia użytkownikom w Wielkiej Brytanii wykorzystanie istniejących aktywów jako zabezpieczenia w celu nabycia dodatkowych papierów wartościowych.

Advertisement

W przeciwieństwie do wielu brytyjskich platform, które ograniczają handel z depozytem zabezpieczającym do zamożnych klientów, inicjatywa Robinhood ma na celu demokratyzację dostępu do tej strategii handlowej.

Do konkurentów oferujących podobne usługi należą Interactive Brokers, IG i CMC Markets, ale handel na depozyt zabezpieczający jest w Wielkiej Brytanii stosunkowo rzadki ze względu na obawy regulacyjne dotyczące związanego z tym ryzyka.

Wejście Robinhooda w handel na marginesie następuje po wprowadzeniu we wrześniu produktu pożyczkowego papierów wartościowych, który umożliwia użytkownikom zarabianie pasywnego dochodu z posiadanych akcji. Platforma promuje „konkurencyjne” stopy procentowe dla swoich pożyczek na marginesie, które wahają się od 6,25% dla pożyczek do 50 000 USD do 5,2% dla pożyczek w wysokości 50 milionów USD i więcej.

Jordan Sinclair, prezes Robinhood UK, podkreślił, że misją platformy jest znoszenie barier wejścia na rynek dla zwykłych inwestorów.

„Istnieje tak wiele barier wejścia na rynek”, stwierdził Sinclair w wywiadzie dla CNBC.

Ostatecznie chcemy przełamać stereotypy i bariery utrudniające korzystanie z podstawowych narzędzi inwestycyjnych.

Dodał, że dla odpowiednich klientów handel na marginesie może być skutecznym sposobem na dywersyfikację i rozszerzenie portfela.

Jednakże handel na kredyt wiąże się z ryzykiem, zwłaszcza dla inwestorów detalicznych.

Korzystając z pożyczonych środków, inwestorzy mogą pomnażać swoje inwestycje; na przykład, inwestycję w wysokości 10 000 USD w Teslę można zrealizować, wpłacając jedynie 1000 USD z góry, korzystając z dźwigni 10x.

Choć strategia ta może przynieść znaczne zyski na rosnącym rynku, jednocześnie zwiększa ryzyko poniesienia znacznych strat, jeśli wartość aktywów spadnie.

Robinhood po raz pierwszy wystartował w Wielkiej Brytanii w listopadzie ubiegłego roku, ale do tej pory nie był w stanie oferować handlu z depozytem zabezpieczającym ze względu na dyskusje regulacyjne.

Sinclair wyjaśnił, że zdobycie zaufania FCA wymagało wykazania, że platforma posiada historię produktów w USA i spełnia kryteria kwalifikowalności.

Aby ograniczyć ryzyko dla użytkowników, Robinhood wprowadził rygorystyczne zabezpieczenia, wymagając minimalnego depozytu w gotówce w wysokości 2000 USD w przypadku handlu z depozytem zabezpieczającym i dbając o to, aby klienci dobrowolnie przystępowali do korzystania z usługi.

Sinclair zapewnił potencjalnych użytkowników, że niezainwestowane środki pieniężne klientów Robinhood są chronione do kwoty 2,5 mln dolarów przez Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), co zapewnia dodatkową ochronę użytkownikom poruszającym się po zawiłościach handlu na depozycie zabezpieczającym.

Dzięki temu wprowadzeniu Robinhood zamierza udostępnić handel z wykorzystaniem depozytu zabezpieczającego szerszemu gronu odbiorców w Wielkiej Brytanii, co pozwoli mu stać się konkurencyjnym graczem na międzynarodowym rynku handlowym.