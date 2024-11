Wieloryby na zakupach Notcoin (NOT), rynek altcoinów spodziewa się 400% wzrostu

Notcoin (NOT) cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony inwestorów kryptowalutowych na dużą skalę. Dane IntoTheBlock pokazują, że wieloryby coraz bardziej gromadziły token oparty na Telegramie w ciągu ostatniego miesiąca, zwiększając swoją aktywność w zeszłym tygodniu.

IntoTheBlock

Altcoin odzwierciedlał ten optymizm podwyższonymi cenami, odpowiednio o 10% i 3% w ciągu ostatniego miesiąca i tygodnia. Odbicie Notcoin odnowiło optymizm dla projektów Telegram, które straciły na atrakcyjności po rozczarowaniach Hamster Kombat.

Ponadto szerokie ożywienie rynku zwiększyło nadzieje inwestorów na masowe ożywienie, co wyjaśnia zwiększoną aktywność wielorybów w przypadku aktywów takich jak Notcoin.

Rynek altcoinów szykuje się na solidne wzrosty

Przestrzeń kryptograficzna wykazuje trendy konsolidacyjne, przy czym większość cyfrowych tokenów błyska zmniejszoną zmiennością. Niemniej jednak może to być początek wyczekiwanego sezonu altcoinów.

Znany analityk kryptowalut World of Charts ujawnił interesujące wydarzenia dla altcoinów. Podkreślił, że wykres kapitalizacji rynkowej altcoinów pokazał opadający wzór klina, który może wywołać wzrost o 300–400%.

Taka bycza sytuacja zwiastuje potencjalne wzrosty cen alternatywnych kryptowalut w nadchodzących sesjach.

Rynek wydaje się podążać za przewidywaniami analityka. Kapitalizacja rynku altcoinów przekroczyła górną granicę wzorca w momencie publikacji, potwierdzając zbliżające się rajdy altcoinów.

Tak oszałamiający wzrost oznaczałby solidne wzrosty dla altcoinów, a trendy wielorybie NIE występują wśród tokenów przygotowanych na znaczące trendy wzrostowe w sezonie altcoinów.

NIE wydajność – szybkie zyski i późniejszy spadek

Notcoin szturmem podbił przestrzeń altcoinów, zyskując ponad 2800% w ciągu miesiąca od debiutu handlowego w połowie maja 2024 r. Ogromna baza użytkowników, z ponad 35 milionami osób uczestniczących w wymianie NOT bezpośrednio po jej uruchomieniu, katalizowała niezwykły wzrost.

Takie nastroje wywindowały kapitalizację rynkową tokena do 2,56 mld USD, zanim pojawili się niedźwiedzie. Metryka wynosi 828 461 562,54 USD, co odzwierciedla znaczne spadki od szczytów z czerwca 2024 r.

Coinmarketcap

Cena NOT wzrosła do rekordowego poziomu 0,0293 USD, po czym gwałtownie spadła do wartości 0,0081 USD w momencie publikacji – o 45% mniej od rekordowego poziomu wszech czasów.

Niemniej jednak obecne perspektywy pokazują, że wycofanie może zapewnić solidne dno. Rosnące zainteresowanie inwestorów wielorybów, zbliżający się sezon altcoinów i najnowsze wyniki cenowe Notcoin sugerują optymizm użytkowników i zbliżające się rajdy.

Moneta rozpoczęła swój ostatni wzrost po wielokrotnym przetestowaniu poziomu wsparcia w pobliżu $0,0069. Obecny impet może spowodować, że ceny przekroczą opór $0,0106.

Notcoin aktualna cena

Podczas tej publikacji token w grze zmieniał właściciela po cenie 0,0081 USD, po spadku o 1,78% na dziennym wykresie.

Coinmarketcap

Niemniej jednak prognozy rynkowe wskazują, że spadek notowań NOT może okazać się lukratywną okazją do zarobku dla kupujących w okresach spadkowych.

Notcoin liczy na szybką poprawę nastrojów na szerokim rynku.

Odrodzenie kupujących spowoduje, że cena będzie celować w poziomy powyżej bariery 0,0106 USD – co stanowi wzrost o ponad 30% w stosunku do obecnych cen.

Co więcej, naśladowanie oczekiwanego 400-procentowego wzrostu rynku altcoinów spowodowałoby wzrost cen NOT do pozornie nieosiągalnego maksimum na poziomie 4,05 USD.