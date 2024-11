Dogecoin przyciąga inwestorów detalicznych, ponieważ 80% posiadaczy DOGE osiągnęło poziomy rentowności

Dogecoin (DOGE) wywołuje emocje na rynku kryptowalut i przyciąga spore inwestycje ze strony inwestorów detalicznych, co wiąże się ze wzrostem rentowności.

Dane Coinglass potwierdzają optymizm wśród traderów, a dodatni współczynnik Long/Short sugeruje bycze zakłady. Podkreśla to zaufanie do przyszłych działań cenowych Dogecoina.

Ponadto wyniki Dogecoin przyciągnęły uwagę inwestorów na dużą skalę. Najnowsze dane Whale Alert pokazują, że jeden inwestor zgromadził 155 119 671 aktywów DOGE, wartych około 21 654 369 USD, od Robinhood.

Transakcja ta jest następstwem imponujących wyników cenowych z ostatniego tygodnia, przy czym wpływ Elona Muska był katalizatorem ostatniego wzrostu Dogecoina.

Wartość altcoina wzrosła o 25% na siedmiodniowym wykresie.

Warto zauważyć, że inwestor zwrócił się w stronę altcoina w związku ze wzrostem rentowności.

Dane IntoTheBlock pokazują, że 80% posiadaczy obligacji DOGE cieszy się zyskami przy bieżących cenach, 3% osiąga próg rentowności, a 16% ponosi straty.

Od 7 lipca 2024 r. altcoin nie odnotował takiej rentowności.

Rozwój ten przyciągnął uwagę entuzjastów i analityków kryptowalut.

Rosnąca rentowność umacnia pozycję Dogecoina na rynku kryptowalut, a analitycy spodziewają się solidnych zmian cen w nadchodzących sesjach.

Wydajność cenowa Dogecoin

Oryginalny krypto-mem ostatnio przeżywa renesans.

W chwili oddawania gazety do druku akcje DOGE były wyceniane na 0,1394 USD, co odzwierciedlało lekkie wyczerpanie się byka po ubiegłotygodniowym wzroście o 25%.

Stabilny wolumen obrotu wskazuje na zwiększoną aktywność traderów, którzy albo realizują zyski po ostatnim wzroście, albo utrzymują pozycję w celu osiągnięcia większych zysków.

Obecna stabilność DOGE wynika z przełamania kluczowych średnich kroczących – 50-, 100- i 200-okresowych wykładniczych średnich kroczących, które przyczyniły się do ostatniego wzrostu cen.

To pokazuje, że altcoin może kontynuować swój trend wzrostowy i osiągnąć nowe szczyty przy sprzyjających warunkach rynkowych.

Znany analityk i trader kryptowalut Crow uważa, że Dogecoin w końcu przekroczy cenę 1 dolara – nazywając go Bitcoinem kryptowalut memowych.

Przy zwiększonym optymizmie DOGE może przedłużyć swoją obecną passę wzrostów.

Rosnąca 50-dniowa MA potwierdza solidny impet w krótkim terminie.

Cena tokena memowego może wzrosnąć do 0,18 USD, czyli o 30% w stosunku do obecnych cen.

Tymczasem entuzjaści powinni obserwować poziomy 0,23 i 0,29 dolara w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Pokonanie tych przeszkód wywindowałoby Dogecoin do szczytu 0,37 USD – co stanowiłoby ponad 165% wzrostu w stosunku do obecnych cen.

Podsumowując, dominująca pozycja Dogecoina odzwierciedla optymizm, przy ogromnym wsparciu ze strony sprzedawców detalicznych i podmiotów instytucjonalnych.

Token memowy prawdopodobnie przyciągnie większą uwagę ze względu na swoją zwiększoną rentowność, a 80% posiadaczy świętuje zyski przy obecnych cenach.

Przy wzrastającym impecie wzrostowym DOGE może zwiększyć obecny potencjał wzrostu o 30% do 0,18 USD.

Otworzyłoby to drogę do 0,23 i 0,29 dolara, a następnie do 0,37 dolara.

Ogólne nastroje rynkowe, poparcie dla Muska w kontekście wyborów w USA oraz wzmożona aktywność inwestorów instytucjonalnych i detalicznych mogą w nadchodzących miesiącach sprawić, że DOGE zbliży się do najbardziej pożądanego poziomu 1 dolara.