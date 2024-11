Elon Musk przekazuje codziennie milion dolarów wyborcom w kluczowych stanach — czy to legalne?

Elon Musk, najbogatszy człowiek na świecie, zainicjował akcję polityczną za pośrednictwem swojego America PAC, przyznając codziennie nagrodę w wysokości 1 miliona dolarów zarejestrowanym wyborcom w kluczowych stanach.

Ten kontrowersyjny ruch jest postrzegany jako kolejna próba pomocy byłemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi w odzyskaniu Białego Domu w wyborach prezydenckich w USA w 2024 roku.

Musk, który otwarcie wyraża swoje poparcie dla Trumpa, ogłosił to 20 października za pośrednictwem X (dawniej Twitter), platformy społecznościowej, której jest właścicielem.

Decyzja Muska o zorganizowaniu tej loterii dodała kolejny zwrot akcji do wydarzeń, które zapowiadają się na najbardziej dramatyczne i nieprzewidywalne wybory w historii USA, w których Trump zmierzy się z wiceprezydent Kamalą Harris, kandydatką Demokratów.

Rozdanie nagród wywołało natychmiastowe reakcje, a Demokraci zapowiedzieli rozważenie podjęcia kroków prawnych, co wywołało pytania, czy inicjatywa ta nie narusza federalnego prawa wyborczego.

Jak działa rozdawnictwo Elona Muska?

Loteria America PAC, w ramach której losowo wybrany wyborca ze stanu niezdecydowanego otrzymuje każdego dnia nagrodę w wysokości 1 miliona dolarów, potrwa do dnia wyborów, 5 listopada.

Aby wziąć udział w ankiecie, osoby muszą być zarejestrowane jako wyborcy i podpisać petycję promującą wolność słowa i prawo do posiadania broni.

Musk, który ma w mediach społecznościowych aż 202 miliony obserwujących na platformie X, wykorzystał swoją platformę do intensywnej promocji zarówno loterii, jak i swoich poglądów politycznych.

Jego posty o konkursie przyciągnęły znaczną uwagę, notując miliony wyświetleń i reakcji.

Cechą charakterystyczną tego konkursu jest to, że nie wymaga od uczestników deklarowania swoich poglądów politycznych.

Choć promocja wpisuje się w protrumpowską postawę Muska, warunki nie dyktują, których kandydatów uczestnicy powinni poprzeć.

17 października Musk ogłosił również ograniczoną czasowo ofertę, w ramach której mieszkańcy Pensylwanii — oraz osoby, które poleciły im rejestrację — mogą otrzymać 100 dolarów za podpisanie petycji, podczas gdy wcześniej oferowano 47 dolarów.

Ta zachęta pieniężna wywołała więcej dyskusji, zwłaszcza wśród ekspertów prawa wyborczego.

Czy rozdawnictwo miliona dolarów Elona Muska jest legalne?

Legalność loterii Muska pozostaje nierozstrzygniętą kwestią.

Prawo federalne zabrania płacenia osobom fizycznym za rejestrację do głosowania, co wzbudziło obawy, że America PAC Muska może balansować na granicy.

Chociaż sam konkurs nagradza uczestników za podpisanie petycji, a nie za samą rejestrację do głosowania, to i tak może wiązać się z potencjalnymi problemami prawnymi, ponieważ rejestracja jest wymogiem koniecznym, aby móc ubiegać się o nagrodę.

Sean Morales-Doyle, dyrektor bezpartyjnego programu praw wyborczych Brennan Center, wskazał w raporcie Bloomberga, że oferta ta stwarza zachętę finansową związaną z rejestracją wyborców, co może być problematyczne na mocy prawa federalnego. Powiedział,

Podstawowym problemem jest to, że zarówno loteria, jak i petycja oferują zachęty finansowe za rejestrację.

W jaki sposób konkurs może naruszać prawo wyborcze?

Głównym problemem w przypadku konkursu Muska jest jego warunkowy charakter, wymagający od uczestników przedstawienia dowodu rejestracji wyborcy.

Adam Bonin, prawnik specjalizujący się w prawie wyborczym z Filadelfii, zauważył w raporcie, że może to naruszać prawo wyborcze w niektórych stanach.

Na przykład prawo stanu Pensylwania wyraźnie zabrania stosowania zachęt finansowych w celu zachęcenia do głosowania na konkretnego kandydata, co może skomplikować działania Muska.

Przepisy poszczególnych stanów są jednak różne i nie wszystkie wyraźnie zabraniają takich działań.

Nawet jeśli loteria nie narusza przepisów stanowych, prawo federalne jasno określa tę kwestię.

Adav Noti, dyrektor wykonawczy Campaign Legal Center, ostrzegł, że konkurs może wiązać się z sankcjami cywilnymi i karnymi na mocy prawa federalnego.

„Przekazywanie pieniędzy pod warunkiem, że odbiorca zarejestruje się jako wyborca, jest niezgodne z prawem” – wyjaśnił Noti.

Biorąc pod uwagę, że warunki loterii Muska wymagają rejestracji, może ona podlegać egzekwowaniu przez Departament Sprawiedliwości.

Czy Musk mógł znaleźć lukę?

Zespół Muska najwyraźniej stosuje starannie ustrukturyzowane podejście, które koncentruje się na podpisywaniu petycji, a nie na rejestrowaniu się do głosowania, co może być kluczem do uniknięcia problemów prawnych.

Kate Belinski, partnerka w Ballard Spahr, zauważyła, że petycja i deklaracja wolności słowa promowane przez Muska mogą mieć na celu unikanie naruszeń prawa wyborczego, pod warunkiem że płatności nie będą bezpośrednio związane z głosowaniem lub rejestracją.

Co więcej, na stronie internetowej America PAC podkreślono, że laureaci nagrody pieniężnej w wysokości 1 miliona dolarów mogli zarejestrować się na wiele lat przed rozpoczęciem konkursu, co sugeruje, że płatności nie mają na celu zachęcenia do rejestracji.

Jak wyjaśnił Matthew Haverstick, prawnik prawa politycznego w Kleinbard LLC, „Oferowanie pieniędzy za rejestrację do głosowania jest niezgodne z prawem. Ale to nie jest to, o co chodzi. To oferta dla osób, które są zarejestrowane do głosowania, a to obejmuje osoby już zarejestrowane”.

Czy konkurs Muska może naruszać prawo dotyczące loterii?

Podczas gdy dyskusje skupiają się wokół prawa wyborczego, konkurs Muska ociera się także o regulacje stanowe i federalne dotyczące loterii.

Andrew Lustigman, nowojorski prawnik specjalizujący się w prawie dotyczącym loterii, zauważył, że promocja Muska najwyraźniej nie narusza tych przepisów.

Zasady są jasne: aby wziąć udział w loterii, nie trzeba dokonywać żadnego zakupu ani płacić.

Ponieważ Musk nie wymaga od uczestników wkładu finansowego, jego konkurs omija typowe problemy.

Wymaganie od uczestników, aby byli zarejestrowanymi wyborcami lub polecali innym osobom rejestrację, można jednak postrzegać jako formę wynagrodzenia niepieniężnego, choć Lustigman zbagatelizował to ryzyko.

„Nie wydaje mi się, żeby było to jakieś znaczące obciążenie” – powiedział.

Mimo to eksperci prawni ostrzegają, że wszelkie konkursy oferujące zachęty finansowe powiązane z zachowaniem wyborców powinny być traktowane ostrożnie, ponieważ mogą podlegać kontroli regulacyjnej.