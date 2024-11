GM podnosi prognozy po raz trzeci po przebiciu szacunków na III kwartał — co jest motorem tego sukcesu?

General Motors (GM) po raz kolejny przewyższyło oczekiwania Wall Street w raporcie zysków za trzeci kwartał, co dowodzi siły jego operacji w Ameryce Północnej, mimo wyzwań w Chinach.

Advertisement Szukasz sygnałów i alertów od profesjonalnych traderów? Zarejestruj się w Invezz Signals™ ZA DARMO. Zajmuje to 2 minuty.

Firma podała, że w trzecim kwartale osiągnęła skorygowany zysk w wysokości 3,4 miliarda dolarów, podczas gdy w analogicznym okresie poprzedniego roku kwota ta wyniosła 3,2 miliarda dolarów.

Advertisement

Spółka ogłosiła skorygowany zysk na akcję (EPS) w wysokości 2,96 USD, znacznie przekraczając oczekiwane 2,43 USD, oraz przychody w wysokości 48,76 mld USD, co przekroczyło prognozę na poziomie 44,59 mld USD.

Producent samochodów podwyższył również swoje prognozy na rok 2024, prognozując całoroczny skorygowany zysk przed odsetkami i podatkami (EBIT) w wysokości od 14 do 15 miliardów dolarów, w porównaniu z poprzednim przedziałem od 13 do 15 miliardów dolarów.

Skorygowany wolny przepływ środków pieniężnych z branży motoryzacyjnej wzrósł do kwoty od 12,5 do 13,5 miliardów dolarów.

Jest to już trzeci raz, kiedy GM podwyższa swoją całoroczną prognozę, co jest sygnałem pewności co do przyszłych wyników firmy.

Dyrektor finansowy GM, Paul Jacobson, podkreślił, że firma jest w stanie utrzymać wysokie ceny, mimo że inni producenci samochodów zmagają się ze spadkiem popytu na droższe pojazdy.

„Konsumenci wykazali się u nas wyjątkowo dobrą opinią” – powiedział.

„Nic, co zaobserwowaliśmy, nie zmieniło się od czasu, gdy byliśmy w ciągu kilku ostatnich kwartałów”.

Ameryka Północna jest motorem sukcesu GM

Copy link to section

Działalność GM w Ameryce Północnej odegrała kluczową rolę w sukcesie firmy w trzecim kwartale, przynosząc prawie 4 miliardy dolarów skorygowanego zysku przed odsetkami i podatkami, co stanowi wzrost o 12,9% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Na wyniki te wpłynęła wysoka polityka cenowa – średnia cena transakcyjna firmy w Ameryce Północnej wyniosła prawie 50 000 USD za pojazd, co oznacza wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim.

Mary T Barra, dyrektor generalna GM, powiedziała:

„W trzecim kwartale zwiększyliśmy nasz udział w rynku detalicznym w USA dzięki cenom wyższym od średniej, dobrze zarządzanym zapasom i zachętom niższym od średniej.

Podczas gdy wolumen sprzedaży w USA nieznacznie spadł, wynosząc łącznie 2,2%, sprzedaż na rzecz klientów indywidualnych — bardziej dochodowego segmentu — wzrosła o 3%.

Możliwość sprzedaży pojazdów po wyższych cenach, zwłaszcza dużych SUV-ów i pick-upów, okazała się dla GM dużym atutem w obliczu coraz bardziej konkurencyjnego rynku.

Jacobson zauważył, że sprzedaż flotowa, która z reguły wiąże się z niższą marżą zysku, odpowiadała za większość spadku sprzedaży.

Strategiczna rekalibracja w celu poradzenia sobie z problemami w Chinach

Copy link to section

Natomiast rynki międzynarodowe GM, zwłaszcza Chiny, w dalszym ciągu stanowią wyzwanie.

Producent samochodów odnotował w Chinach stratę w wysokości 137 milionów dolarów, co stanowi znaczny spadek w porównaniu do 192 milionów dolarów zysku, jaki osiągnął w tym samym okresie w roku ubiegłym.

Nastąpiło to w czasie, gdy GM zmaga się z ostrą konkurencją ze strony chińskich producentów samochodów i zmieniającą się dynamiką rynku, co spowodowało spadek wolumenu sprzedaży o 37% do 372 000 pojazdów w tym kwartale.

Chiny były kiedyś największym rynkiem zbytu dla GM, ale wyniki za trzeci kwartał odzwierciedlają trudności, z jakimi zmaga się producent samochodów, próbując utrzymać swoją pozycję w tym kraju.

Sprzedaż firmy w Chinach stanowi obecnie nieco ponad połowę jej sprzedaży w USA.

Jednakże wyniki były lepsze w ujęciu sekwencyjnym, a Jacobson dodał, że sprzedaż w kraju wzrosła od drugiego kwartału, a zapasy dealerów gwałtownie spadły.

Analitycy twierdzą, że przyczyną tego, że problemy Chin nie wpłynęły znacząco na zyski GM, była konieczność zmiany strategii firmy w tym kraju.

Craig Trudell, redaktor działu motoryzacyjnego Bloomberga na świecie, powiedział, że producent samochodów zamierza odejść od rywalizacji na bardzo konkurencyjnym rynku samochodów średnich i skupić się na segmentach wyższych, w których widzi większy potencjał rentowności.

„Jednym z jasnych punktów dla GM w Chinach są niedrogie pojazdy Wuling, które w dalszym ciągu dobrze sprzedają się na rynku” – powiedział.

Ambicje GM w zakresie pojazdów elektrycznych (EV) rosną, a straty maleją

Copy link to section

Podczas gdy GM zmaga się z przeciwnościami w Chinach, jego strategia EV zyskuje na popularności. Barra powiedział, że firma pracuje nad tym, aby EV były rentowne na bazie EBIT „tak szybko, jak to możliwe”.

„Pozostajemy na dobrej drodze do osiągnięcia naszych celów w zakresie produkcji i rentowności pojazdów elektrycznych na rok 2024. Jest to funkcja naszych inwestycji w dedykowaną platformę pojazdów elektrycznych, produkcję ogniw akumulatorowych w USA i elastyczne moce montażowe. Większość naszych konkurentów nie ma tych zalet. I nikt nie może dorównać głębi i szerokości naszego strategicznego portfolio pojazdów elektrycznych”.

Od kilku lat GM pracuje nad budową własnej platformy pojazdów elektrycznych i akumulatorów, znanej jako Ultium.

Jednak inicjatywa napotkała pewne przeszkody na swojej drodze. Niedawno GM zatrudniło byłego dyrektora Tesli, aby nadzorował operacje EV, co jest sygnałem odnowionego skupienia się na prawidłowej produkcji EV.

Firma obecnie znacznie zwiększa działalność w segmencie pojazdów elektrycznych, a rok 2025 uważa się za rok przełomowy.

Jacobson wspomniał, że straty w segmencie pojazdów elektrycznych GM zaczęły się kurczyć, co sugeruje, że inwestycja producenta samochodów w mobilność elektryczną może zacząć się opłacać.

Jest to kluczowy krok w kierunku dalszego przechodzenia branży na pojazdy elektryczne, a zdolność GM do skutecznego konkurowania na tym rynku będzie miała kluczowe znaczenie dla jego długoterminowego sukcesu.