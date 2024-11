Hyundai Motor India IPO ustanawia rekord z dzisiejszą ofertą publiczną o wartości 3,3 miliarda dolarów

Akcje Hyundai Motor India Ltd. mają trafić we wtorek na giełdę w Mumbaju, co stanowi ważny kamień milowy w postaci największej w historii pierwszej oferty publicznej (IPO) w Azji Południowej.

Advertisement Szukasz sygnałów i alertów od profesjonalnych traderów? Zarejestruj się w Invezz Signals™ ZA DARMO. Zajmuje to 2 minuty.

Pierwsza oferta publiczna o wartości 3,3 miliarda dolarów stawia Hyundai Motor India w centrum uwagi i zapowiada falę głośnych notowań na rynku indyjskim.

Advertisement

Wydarzenia te mają miejsce w trakcie najbardziej pracowitego tygodnia dla giełd w regionie Azji i Pacyfiku od ponad dwóch lat, gdyż firmy i inwestorzy spieszą się, aby finalizować transakcje przed wyborami w USA 5 listopada.

Wartość indyjskiej filii południowokoreańskiego Hyundai Motor Co. wyceniono w ramach oferty publicznej na około 19 miliardów dolarów, przy czym spółka macierzysta sprzedała 17,5% udziałów w indyjskiej jednostce.

IPO cieszyło się nadmierną popularnością, ale zainteresowanie inwestorów detalicznych było niezadowalające

Copy link to section

Chociaż oferta publiczna została dwukrotnie przekroczona przez liczbę chętnych, proces budowania księgi popytu trwał dłużej, niż oczekiwano.

Największy popyt pochodził od inwestorów instytucjonalnych, zwłaszcza w ostatnim dniu sprzedaży.

Jednak inwestorzy indywidualni kupili tylko połowę przydzielonych im akcji, co odzwierciedla ostrożniejsze nastawienie.

Analitycy uważają, że spadek udziału detalistów wynika z obaw, że spółka dominująca przejmie wszystkie wpływy z IPO, a także ze spadku popytu na indyjskim rynku samochodowym.

Stanowi to kontrast z szaleństwem obserwowanym w przypadku mniejszych IPO, gdzie entuzjazm wśród inwestorów detalicznych znacząco zwiększył poziom subskrypcji.

Debiut handlowy Hyundaia może wiązać się z wyzwaniami związanymi z wyceną

Copy link to section

Giełda Hyundaia będzie musiała zmierzyć się z wyzwaniami, ponieważ notowania rozpoczną się we wtorek o 10:00, w szczególności w kontekście wyceny.

Cena akcji producenta samochodów jest pięć razy wyższa od ceny akcji jego koreańskiej spółki macierzystej, choć jej wycena pozostaje na poziomie indyjskich konkurentów, takich jak Maruti Suzuki India Ltd.

Nowe spółki notowane na giełdzie w Indiach zazwyczaj radzą sobie dobrze – w tym roku wartość akcji wzrosła średnio o 39% w pierwszym dniu notowań.

IPO przekraczające 500 milionów dolarów odnotowały jeszcze większe zyski, wynosząc średnio 66%, jednak obawy związane z wyceną Hyundaia mogą osłabić te oczekiwania.

Rynek samochodowy w Indiach oferuje długoterminowe perspektywy wzrostu

Copy link to section

Wzrost gospodarczy Indii i rosnąca klasa średnia stwarzają znaczące możliwości dla producentów samochodów.

Według wiceprezesa wykonawczego Suzuki Motor Corp., Kenichi Ayukawy, szacuje się, że do 2047 roku rynek samochodowy w kraju osiągnie 20 milionów sztuk.

W roku podatkowym kończącym się w marcu 2024 r. sprzedaż samochodów osobowych w Indiach wyniosła 4,2 mln pojazdów, co świadczy o stabilnym popycie.

Rynek IPO w Indiach rośnie ponad oczekiwania

Copy link to section

Dzięki notowaniu Hyundaia na giełdzie indyjskie IPO pozyskały dotychczas ponad 12 miliardów dolarów w 2024 r., przekraczając wolumeny z poprzednich dwóch lat.

Jednak łączna kwota nadal nie dorównuje rekordowym 17,8 mld dolarów zebranych w 2021 r.

Sama oferta publiczna Hyundaia przyniosła 279 miliardów rupii, co czyni ją największą ofertą publiczną w historii Indii w walucie lokalnej i przewyższa ofertę publiczną Life Insurance Corporation of India z 2022 r., podczas której pozyskano 205,6 miliardów rupii.

W przygotowaniu są inne głośne IPO, w tym Swiggy Ltd. oraz oddziału energii odnawialnej NTPC Ltd., co świadczy o utrzymującym się zainteresowaniu nowymi ofertami na rynku indyjskim.

Aktywność IPO w regionie Azji i Pacyfiku osiągnęła dwuletni szczyt

Copy link to section

Notowanie Hyundaia zbiega się ze wzrostem IPO w regionie Azji i Pacyfiku, przy czym około 20 firm ma zadebiutować w tym tygodniu, potencjalnie pozyskując ponad 8 miliardów dolarów. Oznacza to największy tygodniowy wolumen dla regionu od kwietnia 2022 r.

Wśród nadchodzących notowań można wymienić Tokyo Metro Co., które planuje rozpocząć notowania w środę po ofercie o wartości 2,3 miliarda dolarów.

Wzrost liczby IPO odzwierciedla zarówno entuzjazm inwestorów, jak i chęć sfinalizowania transakcji zanim wydarzenia geopolityczne, takie jak wybory prezydenckie w USA, spowodują potencjalną zmienność rynku.