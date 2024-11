Mieszane notowania akcji Pelotonu po transakcji z Costco. Oto, na co zwraca uwagę rynek

Rynek zareagował niejasno na doniesienia o transakcji Peloton-Costco.

Cena akcji wzrosła przed otwarciem sesji, spadła po otwarciu sesji, a następnie wzrosła ponownie po kilku godzinach sesji.

Wydaje się, że wokół tej umowy narosło trochę negatywnych emocji, zwłaszcza w odniesieniu do marży zysku, co zirytowało niektórych inwestorów.

Ponieważ sezon świąteczny rozpoczyna się 1 listopada, członkowie Costco znajdą ekskluzywny pakiet Bike+ w ponad 300 lokalizacjach w USA. Oferta będzie obowiązywać do 15 lutego 2025 r.

Rower Peleton Bike+ to sprzęt do samodzielnego montażu, który prawdopodobnie będzie sprzedawany w sklepach Costco za 1999 dolarów.

Posiada również 48-miesięczną gwarancję. Rower zazwyczaj kosztuje 2500 dolarów.

25% zniżki dostępnej dla członków Costco to świetna oferta, ale pojawiają się obawy co do tego, jak wpłynie ona na finanse PTON.

Obawy dotyczące umowy

Analitycy obawiają się, że zaoferowanie tak dużej zniżki obniży marże firmy.

Aby to ująć w kontekście, akcje PTON spadły w tym roku o 7%, a firma ma problemy. Natomiast akcje Costco wzrosły o 35%.

Obecnie firmą zarządzają zaledwie dwaj członkowie zarządu, po rezygnacji dyrektora generalnego Barry’ego McCarthy’ego.

Od czasu prosperity po pandemii COVID-19 kraj ten zmaga się z problemami.

Transakcja z Costco prawdopodobnie pomoże poprawić wyniki sprzedaży. Ale czy poprawi zyski firmy?

To pytanie jest tym, co napędza reakcję rynku, której jesteśmy świadkami. Wierzę, że ludzie nie patrzą na szerszy obraz. Ta umowa oznacza dla PTON o wiele więcej niż tylko zyski.

Wykorzystanie bogatej bazy klientów Costco

Ludzie, którzy robią zakupy w Costco, to dokładnie ten typ ludzi, którzy kupią rower treningowy za 1999 dolarów.

Dzięki tej umowie firma zyskała dostęp do bazy klientów odnoszących sukcesy przedsiębiorstw.

Oto co miał do powiedzenia dyrektor ds. nowych biznesów, Camp Sanders:

Ustrukturyzowaliśmy tę umowę z Costco, aby spełnić nasze potrzeby w zakresie rentownego, zrównoważonego wzrostu i uzyskać dostęp do bardzo dużej, dodatkowej, netto grupy odbiorców Costco

W zeszłym miesiącu dane Placer AI wykazały, że ruch w Costco wzrósł o 31% w porównaniu do poziomu sprzed pandemii.

Costco należy do nielicznych sprzedawców detalicznych, którym udało się przyciągnąć coraz większą liczbę klientów, mimo że inni sprzedawcy detaliczni mają z tym problem.

W obliczu inflacji obniżającej siłę nabywczą społeczeństwa, coraz częściej szukają oni wartości, a Costco ją zapewnia.

Dzięki tej umowie Peloton udostępnił swój produkt tym osobom.

Sprzedaż firmy powinna znacząco wzrosnąć, gdy oferta wygaśnie w lutym.

Mamy nadzieję, że współpraca z Costco przerodzi się w długoterminową współpracę.

Zwiększanie przychodów po sprzedaży

Podczas gdy Wall Street narzeka na malejące marże, ignoruje aspekt cyklicznych przychodów wynikających z tej transakcji.

Koszt pełnego członkostwa PTON wynosi 44 USD miesięcznie.

Umożliwia członkom dostęp do całej biblioteki treści, czego użytkownicy będą potrzebować, gdy zabiorą sprzęt do ćwiczeń do domu.

Wysoka marża członkostwa zrekompensuje wszelkie poświęcenia, jakie firma poniesie w krótkim okresie.

Jeśli uważasz, że cena jest wysoka, nie zapominajmy, że PTON kieruje swoją ofertę do grupy demograficznej, która jest w lepszej sytuacji finansowej.

Dostęp do sprzętu i biblioteki Peloton to także forma statusu społecznego, którą ludzie lubią prezentować.

To jeden z powodów, dla których firma zdecydowała się na współpracę z Costco, mimo że mogła zawrzeć taką samą umowę z innymi firmami, gdyż i tak ponosiła straty w postaci marży.

Inwestorzy powinni uważnie śledzić wyniki sprzedaży w ciągu dwóch kolejnych kwartałów. Jeśli będą dobre, marże mogą same o siebie zadbać w średnim terminie.