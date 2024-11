Raport o wynikach finansowych 3M za III kwartał: Czy wpłynie to na wzrost akcji MMM?

3M (NYSE: MMM), zdywersyfikowany gigant przemysłowy znany z szerokiej gamy produktów, w tym klejów i środków ochrony osobistej, ma opublikować swoje wyniki za trzeci kwartał 2024 r. 22 października, przed otwarciem rynku.

Podczas gdy inwestorzy oczekują wyników, analitycy przewidują trudny kwartał dla firmy, a zyski i przychody mają spadać rok do roku. Oto, co inwestorzy muszą wiedzieć przed raportem.

Oczekiwania dotyczące zysków 3M

Analitycy prognozują, że zysk na akcję (EPS) 3M wyniesie 1,90 USD, co oznacza znaczny spadek o ok. 28% w porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku.

Tymczasem przychody mają wynieść około 6,06 mld dolarów, co oznacza spadek o 24,5% w ujęciu rok do roku.

Spadek przychodów w dużej mierze wynika z niedawnego wydzielenia działu opieki zdrowotnej firmy 3M w kwietniu 2024 r., co wpłynęło na wyniki firmy w ujęciu rok do roku.

Pomimo tego spadku prognoza zysku na akcję jest nastawiona optymistycznie, z korektą w górę o 0,5% w ciągu ostatnich 60 dni.

Jednak w ciągu ostatnich dwóch lat przychody 3M pięciokrotnie nie spełniły oczekiwań Wall Street, a analitycy stali się coraz bardziej ostrożni i w ostatnich tygodniach skorygowali swoje szacunki w dół.

Konkurenci 3M już opublikowali swoje wyniki za III kwartał

Patrząc na szerszy segment maszyn przemysłowych, niektóre spółki z grupy 3M opublikowały już swoje wyniki finansowe za III kwartał.

Na przykład Snap-on odnotował stabilny przychód rok do roku, ale przewyższył oczekiwania o 7,8%, podczas gdy Worthington odnotował spadek przychodów o 17,5%, co oznacza spadek o 13,1% w stosunku do szacunków.

Te zróżnicowane wyniki wśród konkurentów wskazują, że firma 3M może stanąć w obliczu podobnych wyzwań.

Jeśli chodzi o zachowanie akcji, sektor maszyn przemysłowych odnotował pozytywne nastroje inwestorów, a akcje tego segmentu wzrosły średnio o 3,3% w ciągu ostatniego miesiąca.

Źródło: TradingView

Jednakże kurs akcji 3M pozostał w tym okresie stosunkowo niezmieniony, obecnie handlując się po cenie około 135,09 USD, przy średniej cenie docelowej analityków wynoszącej 137,50 USD.

Akcje 3M: wzrost i co dalej

Pomimo oczekiwanego pogorszenia wyników w trzecim kwartale, akcje 3M odnotowały znaczący wzrost w 2024 r., stając się jedną z najlepiej radzących sobie spółek w indeksie S&P 500.

Po osiągnięciu najniższego poziomu w 2023 r. akcje wzrosły o ponad 105%, osiągając szczyt na poziomie 140,70 USD na początku tego roku.

Jednakże w ostatnich tygodniach wzrost ten wyhamował, ponieważ inwestorzy przygotowują się na zbliżający się raport o zyskach.

Choć spodziewany jest spadek zysków w ujęciu rok do roku, wciąż istnieje nadzieja na ich przewyższenie, co mogłoby pozytywnie wpłynąć na kurs akcji.

3M ma historię przewyższania oczekiwań dotyczących zysków, co może zwiększyć zaufanie inwestorów i cenę akcji w krótkim okresie.

Na co zwrócić uwagę w wynikach 3M za III kwartał

Inwestorzy powinni uważnie śledzić spostrzeżenia zarządu podczas telekonferencji poświęconej wynikom finansowym, zwłaszcza w kontekście strategii firmy mającej na celu sprostanie bieżącym wyzwaniom.

Biorąc pod uwagę znaczne uzależnienie od zadłużenia (wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego wynoszący 3,38) i ostatni spadek przychodów, zdolność 3M do utrzymania płynności finansowej i ustabilizowania swojej działalności będzie miała kluczowe znaczenie.

Wskaźniki wyceny spółki, w tym wskaźnik ceny do zysku (P/E) wynoszący 79,36, wskazują na duże oczekiwania rynku co do przyszłego wzrostu.

W obliczu przeciwności, jakie napotyka 3M, zwłaszcza w związku z wydzieleniem segmentu opieki zdrowotnej i ogólnym spowolnieniem popytu przemysłowego, raport o zyskach za III kwartał dostarczy ważnych sygnałów dotyczących przyszłego kierunku rozwoju akcji.

Zalecamy inwestorom zachowanie ostrożności i uważne śledzenie wyników spółki 3M w nadchodzącej publikacji.