Goldman Sachs Group Inc. obniżył swoją perspektywę dla akcji indyjskich z „ponadważonej” na „neutralną”, powołując się na obawy dotyczące osłabienia wzrostu gospodarczego i zysków przedsiębiorstw.

Obniżenie ratingu nastąpiło po gwałtownych spadkach najważniejszych indeksów giełdowych w Indiach, przy czym indeks NSE Nifty 50 odnotował najgłębszy miesięczny spadek od początku pandemii.

W notatce badawczej opublikowanej we wtorek, o której poinformowała agencja Bloomberg, stratedzy Goldman Sachs, w tym Sunil Koul, stwierdzili:

„Chociaż uważamy, że strukturalny pozytywny przypadek dla Indii pozostaje nienaruszony, wzrost gospodarczy cyklicznie zwalnia w wielu obszarach”.

Dodali, że pogorszenie nastrojów dotyczących zysków, szybsze tempo obniżek zysku na akcję i słaby początek sezonu wyników za kwartał wrześniowy mogą mieć wpływ na zyski.

„Duża ‘korekta cen’ jest mniej prawdopodobna przy wsparciu przepływów krajowych, ale rynki mogą ‘skorygować czas’ w ciągu najbliższych trzech do sześciu miesięcy” – powiedzieli strategowie Goldman Sachs, wskazując, że akcje indyjskie mogą stanąć w obliczu okresu stagnacji, a nie gwałtownej korekty.

W rezultacie firma obniżyła swój 12-miesięczny cel dla indeksu Nifty 50 z 27 500 do 27 000 punktów, co oznacza jedynie 10-procentowy wzrost w stosunku do poziomów zamknięcia z wtorku.

Oczekuje się, że wysokie wyceny i trudne otoczenie makroekonomiczne ograniczą jakiekolwiek znaczące zyski w najbliższej przyszłości.

Nifty 50 jest obecnie wyceniany na 20-krotność 12-miesięcznych zysków, czyli więcej niż średnia pięcioletnia na poziomie 19,4-krotności, co może wskazywać na przewartościowanie.

Wyprzedaże zagraniczne i spowolnienie wzrostu zysków

Według danych Bloomberga akcje indyjskie mocno ucierpiały z powodu fali wyprzedaży dokonywanej przez zagranicznych inwestorów. W październiku fundusze zagraniczne wycofały netto 7,8 mld dolarów.

Jest to największy miesięczny odpływ środków od marca 2020 r., ponieważ zagraniczni inwestorzy reagują na słabsze dane gospodarcze w Indiach i rosnącą presję inflacyjną.

Analitycy powszechnie wyrażają obawy dotyczące spowolnienia wzrostu zysków, powołując się na takie wyzwania, jak wysoka baza, słabnący popyt i malejące marże.

Inne wiodące domy maklerskie, w tym Motilal Oswal Financial Services, Nuvama Institutional Equities i Axis Securities, prognozowały, że wzrost zysków w II kwartale spadnie do najniższego poziomu od czasu pandemii, a wzrost zysku ulegnie znacznemu spowolnieniu do ok. 2% w okresie lipiec-wrzesień.

Według MOFSL byłby to najwolniejszy wzrost zysków spółek Nifty od 17 kwartałów.

Jeśli chodzi o perspektywy sektorowe, Goldman Sachs nadal utrzymuje nadwagę w sektorze motoryzacyjnym, telekomunikacyjnym i ubezpieczeniowym, podczas gdy sektory nieruchomości i internetowy podnoszą ocenę do „przeważonej”.

Z drugiej strony obniżono ratingi spółek cyklicznych, takich jak przemysł, cement, chemikalia i finanse.

Dom maklerski radzi inwestorom, aby stawiali na jakość, przejrzystość zysków i ukierunkowane tematy dotyczące wskaźnika alfa, aby poradzić sobie z obecną zmiennością na indyjskim rynku akcji.