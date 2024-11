Czy Indie planują zakazać kryptowalut?

Indie stoją przed koniecznością podjęcia przełomowej decyzji dotyczącej kryptowalut, gdyż rząd rozważa potencjalny zakaz prywatnych walut cyfrowych.

Obecnie uwaga skupia się na rozwoju cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC) – cyfrowej rupii.

Ta możliwa zmiana polityki może całkowicie zmienić cyfrowy krajobraz finansowy Indii, podkreślając zalety wspieranej przez państwo cyfrowej waluty w porównaniu z nieuregulowanymi alternatywami.

Rosnące zainteresowanie CBDC wiąże się z obawami o niewłaściwe wykorzystanie kryptowalut, co skłoniło do rozpoczęcia ogólnokrajowej dyskusji na temat przyszłości transakcji cyfrowych w Indiach.

Rosnące zainteresowanie Indii CBDC

Rząd Indii nie wydał jeszcze oficjalnego oświadczenia, jednak wielu decydentów uważa, że kryptowaluty wiążą się ze znacznym ryzykiem, m.in. możliwością prania pieniędzy i niestabilnością rynku.

Z kolei CBDC, podobnie jak cyfrowa rupia, jest postrzegana jako waluta oferująca korzyści płatności cyfrowych, takie jak szybsze transakcje i mniejsze uzależnienie od gotówki, bez związanych z tym zagrożeń bezpieczeństwa.

Ponieważ Bank Rezerw Indii (RBI) nadzoruje rozwój cyfrowej rupii, regulatorzy finansowi kraju dążą do zapewnienia regulowanej i stabilnej waluty cyfrowej.

W lipcu 2024 r. Ajay Seth, sekretarz ds. gospodarczych Indii, podkreślił, że międzyresortowa grupa pracuje nad kompleksowym dokumentem dotyczącym polityki dotyczącej kryptowalut.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele RBI i Indyjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEBI).

Oczekiwana na wrzesień publikacja tego dokumentu politycznego została opóźniona, co wywołało niepewność co do ostatecznego stanowiska Indii.

Jeśli proponowany zakaz wejdzie w życie, może to doprowadzić do wprowadzenia surowych regulacji przeciwko prywatnym kryptowalutom, co umocni pozycję cyfrowej rupii jako podstawowej cyfrowej waluty w kraju.

Dążenie RBI do wprowadzenia cyfrowej rupii ma na celu osiągnięcie 1 miliona transakcji do końca roku

RBI jest pionierem w promowaniu detalicznego wykorzystania cyfrowej rupii. Do grudnia 2024 r. zamierza osiągnąć milion transakcji dziennie.

Mimo że obecna liczba transakcji wynosi około 18 000 dziennie, RBI pracuje nad zwiększeniem użyteczności cyfrowej rupii poprzez takie funkcje, jak transakcje offline.

Trwają również prace nad zintegrowaniem rupii cyfrowej z indyjskim Unified Payments Interface (UPI), co ma sprawić, że płatności cyfrowe będą płynniejsze i bardziej dostępne dla społeczeństwa.

Przejście Indii na rupię cyfrową odzwierciedla szersze ambicje tego kraju w obszarze finansów cyfrowych.

Dzięki ponad 5 milionom użytkowników i 16 uczestniczącym bankom cyfrowa rupia szybko staje się integralną częścią systemu finansowego kraju.

Trwające działania mające na celu zwiększenie akceptacji użytkowników i wolumenu transakcji podkreślają zaangażowanie RBI w uczynienie cyfrowej rupii realną alternatywą dla prywatnych kryptowalut, zapewniającą bardziej stabilną i uregulowaną opcję płatności cyfrowych.

Potencjalny zakaz kryptowalut w Indiach może oznaczać znaczącą zmianę w ekosystemie finansowym kraju.

Dla entuzjastów walut cyfrowych cyfrowa rupia oferuje regulowaną alternatywę, która łączy wygodę transakcji cyfrowych z nadzorem organu centralnego.

Zmiana w kierunku CBDC, choć ogranicza ryzyko związane z zmiennością rynku, może ograniczyć swobodę związaną ze zdecentralizowanymi kryptowalutami.

Ostateczna decyzja polityczna niesie zatem ze sobą potencjał zdefiniowania na nowo sposobu, w jaki Indie korzystają z walut cyfrowych, ustanawiając precedens dla innych rynków wschodzących, które rozważają podobne posunięcia.