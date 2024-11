Dlaczego zyski Tesli mogą zwiększyć presję na uzasadnienie jej miejsca w Siódemce Wspaniałych

Z uwagi na kurczące się zyski i słabe wyniki akcji, Tesla Inc. musi stawić czoła coraz większej krytyce i wyróżnia się na tle innych spółek technologicznych o dużej kapitalizacji.

Według raportu Bloomberga inwestorzy są szczególnie zaniepokojeni przed raportem o zyskach firmy za trzeci kwartał, który może umocnić pozycję Tesli jako najsłabszego ogniwa w tzw. „Wspaniałej Siódemce”.

Oczekuje się, że Tesla opublikuje raport o zyskach dzisiaj po zamknięciu rynków.

Malejące zyski i niższe szacunki obniżają zaufanie

Tesla jest jedynym członkiem Wspaniałej Siódemki, który odnotuje spadek zysków w ostatnim kwartale, podczas gdy pozostałe sześć firm — Amazon, Microsoft, Apple, Alphabet, Meta i Nvidia — ma odnotować wzrost.

Analitycy z Wall Street systematycznie obniżają swoje szacunki dotyczące zysków Tesli, co jeszcze bardziej uwypukla problemy firmy.

Dla porównania, akcje jej konkurentów technologicznych wzrosły w 2024 r., podczas gdy akcje Tesli spadły o 12%.

Mimo problemów z giełdą, Tesla pozostaje najdroższą spółką w grupie pod względem zysków, notowaną po 74-krotności przyszłych zysków.

Tak wysoka wycena utrudnia spółce wywarcie wrażenia na inwestorach przyszłymi wynikami.

Raport za trzeci kwartał, którego premiera odbędzie się w środę, mógłby mieć mniejszy wpływ, gdyby Tesli udało się wzbudzić emocje na początku miesiąca, prezentując długo oczekiwaną robotaxi.

Wydarzenie to nie spełniło jednak oczekiwań, co wzbudziło obawy inwestorów co do zdolności Tesli do utrzymania przewagi innowacyjnej.

„Inwestorzy zaczynają tracić cierpliwość do Tesli, zwłaszcza po wydarzeniu robotaxi, które od dawna było pomysłem, ale nie udało się go zrealizować, a oczekiwania dotyczące wzrostu w ramach ich podstawowej działalności pozostają niskie w ciągu najbliższych dwóch lat” – powiedział w raporcie David Wagner, zarządzający portfelem w Aptus Capital Advisors.

Spowolnienie sprzedaży pojazdów elektrycznych nadal ciąży Tesli

Jednym z głównych wyzwań dla Tesli jest spowolnienie popytu na pojazdy elektryczne (EV), który maleje od końca 2023 roku.

Inflacja, rosnące koszty pożyczek i obawy o spowolnienie gospodarcze sprawiły, że konsumenci ograniczyli zakupy dużych samochodów, w tym pojazdów elektrycznych.

Tesla odpowiedziała na tę sytuację agresywną obniżką cen, aby przyciągnąć nabywców, jednak strategia ta nie okazała się wystarczająca, aby w pełni ożywić popyt.

Przychody za trzeci kwartał prognozowane są na około 25,4 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 8,9% w ujęciu rok do roku.

Analitycy spodziewają się jednak, że zysk na akcję (EPS) spadnie o 10%, do 60 centów na akcję w porównaniu do 67 centów w poprzednim kwartale i spadku o 1,09 dolara rok temu.

Dodatkowo prognozuje się, że marża brutto Tesli w sektorze motoryzacyjnym, kluczowy wskaźnik uważnie obserwowany przez inwestorów, pozostanie pod presją, przy czym szacunki na trzeci kwartał wynoszą 14,9%, co jest wartością nieznacznie wyższą od 14,6% odnotowanych w drugim kwartale.

„Najważniejszym czynnikiem dla akcji w krótkim okresie jest to, czy trendy popytu będą wyższe lub niższe od oczekiwań oraz czy marże brutto będą wyższe lub niższe” – powiedział w raporcie Cole Wilcox, zarządzający portfelem w Longboard Asset Management.

Dodał, że chociaż Tesla w porównaniu z konkurencją nadal jest silna na rynku pojazdów elektrycznych, „popyt na pojazdy elektryczne nie jest już tak eksplozywną kategorią o wysokim wzroście, jak kiedyś”.

Analitycy ostrożnie podchodzą do perspektyw Tesli

Niektórzy analitycy ostrzegają, że w obliczu tych wyzwań, na które narażona jest Tesla, mało prawdopodobne jest silne odbicie cen akcji bez lepszego zrozumienia długoterminowych perspektyw wzrostu firmy.

Analityk Piper Sandler, Alexander Potter, uważa, że katalizatory dla byczej rewaluacji akcji mogą pojawić się dopiero w przyszłym roku, kiedy Tesla ma zaprezentować nowe produkty i potencjalnie uzyskać zgodę organów regulacyjnych na swoje zaawansowane oprogramowanie wspomagające kierowcę w kluczowych regionach, takich jak Chiny.

„Niezależnie od wyników za trzeci kwartał uważamy, że trwała, bycza rewizja ratingu może nie nastąpić, dopóki inwestorzy nie znajdą powodów, aby podnieść szacunki” – napisał Potter w notatce do klientów.

Mimo tych obaw wielu inwestorów uważa, że miejsce Tesli wśród Siódemki Wspaniałych pozostaje nienaruszone ze względu na reputację firmy jako innowatora i jej potencjał zrewolucjonizowania branży motoryzacyjnej dzięki pojazdom autonomicznym.

Jednak najnowszy raport o zyskach spółki może mieć kluczowe znaczenie dla postrzegania przez inwestorów przyszłej roli Tesli w elicie technologicznej.

„Nadchodzące zyski Tesli mają kluczowe znaczenie, ale stanowią część szerszego obrazu” — powiedział Adam Sarhan, założyciel i dyrektor generalny 50 Park Investments.

Na razie jest za wcześnie, aby skreślać Teslę z listy Mag 7, ale na firmie z pewnością ciąży presja udowodnienia swojej wartości.

Ponieważ inwestorzy tracą cierpliwość, a jasna mapa drogowa wzrostu jest nadal niepewna, Tesla będzie musiała zrobić wrażenie zarówno pod względem zysków, jak i innowacji produktowych, aby utrzymać swoją pozycję na konkurencyjnym rynku technologicznym.