Hossa Oracle’a: czy rajd może trwać nadal?

Oracle Corporation (NYSE: ORCL) niezmiennie osiąga nowe rekordowe wartości, a akcje spółki poruszają się w imponującym trendzie wzrostowym, napędzanym przez wysokie wyniki finansowe i strategiczne posunięcia w sektorach chmury obliczeniowej i sztucznej inteligencji.

Dynamika firmy sprawiła, że jej akcje wzrosły o prawie 66% w tym roku, wyprzedzając wielu jej konkurentów z branży oprogramowania i chmury obliczeniowej.

Oceny analityków i rozbieżne poglądy

Dziś, 23 października, RBC Capital rozpoczęło analizę akcji Oracle, przyznając jej rating „Sector Perform” i cenę docelową 165 USD.

Ocena ta pojawia się w kluczowym momencie, gdyż akcje Oracle w ostatnim czasie osiągają nowe rekordy wszech czasów.

Mimo że RBC doceniło silną pozycję Oracle na rynku rozwiązań do transformacji w chmurze i planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), takich jak Fusion i NetSuite, firma wyraziła obawy dotyczące zaostrzającej się konkurencji i niepewnych długoterminowych korzyści płynących z boomu na sztuczną inteligencję.

Analityk RBC, Rishi Jaluria, zwrócił uwagę na marżę brutto rozwiązań chmurowych Oracle wynoszącą ponad 70% oraz przejście firmy z modelu lokalnego na model SaaS, co powinno przyczynić się do długoterminowego wzrostu zysków.

Jednak docelowa cena akcji RBC jest o około 5% niższa od obecnego poziomu obrotu akcjami Oracle, co odzwierciedla ostrożność analityków odnośnie krótkoterminowych wyników akcji.

Oprócz RBC, kilka innych firm wystawiło odmienne oceny wzrostom Oracle.

Morgan Stanley utrzymał ocenę „Równej wagi”, podnosząc jednocześnie cenę docelową do 145 USD, powołując się na umiarkowany wzrost rezerwacji, ale podkreślając ryzyka związane z presją na marżę i wzrostem rozliczeń.

Z drugiej strony Evercore potwierdziło ocenę „Outperform” i podniosło cenę docelową do 175 USD, opierając się na silnym wzroście portfela usług chmurowych Oracle, w szczególności w obszarze infrastruktury jako usługi (IaaS).

BofA podniósł swój cel do 175 USD, ale pozostał neutralny, powołując się na mieszane perspektywy dotyczące przychodów i rozliczeń.

JMP Securities przyjęło bardziej optymistyczne podejście, podwyższając rating Oracle do poziomu „Market Outperform” i ustalając cenę docelową na poziomie 175 USD, kładąc nacisk na przyspieszenie wzrostu organicznego i strategiczne pozycjonowanie w chmurze.

Inwestycje w infrastrukturę AI i chmurową

Firma Oracle ogłosiła niedawno inwestycję w wysokości 6,5 miliarda dolarów w utworzenie nowego regionu chmurowego w Malezji, co potwierdza jej zaangażowanie w rozwój sztucznej inteligencji i infrastruktury chmurowej.

Nowy region ma zwiększyć możliwości sztucznej inteligencji i udostępnić ponad 150 usług infrastrukturalnych i SaaS, w tym generatywne usługi sztucznej inteligencji.

Ruch ten wpisuje się w rosnący popyt na usługi z zakresu sztucznej inteligencji i odzwierciedla działania firmy Oracle zmierzające do wzmocnienia swojej globalnej obecności w obliczu rosnącej konkurencji ze strony innych gigantów technologicznych.

Oczekuje się, że strategiczne partnerstwa Oracle, w tym nowa współpraca z Amazon Web Services (AWS) oraz istniejące partnerstwa z Microsoft Azure i Google Cloud, wzmocnią rozwój firmy w obszarze chmury.

Dzięki tym sojuszom Oracle zyskuje wyjątkową przewagę konkurencyjną poprzez zwiększenie dostępności i skalowalności chmury.

Partnerstwo Oracle z AMD w celu wdrożenia nowych rozwiązań obliczeniowych o wysokiej wydajności dla obciążeń związanych ze sztuczną inteligencją dodatkowo podkreśla nacisk tej firmy na wykorzystanie sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach.

Wyniki finansowe i perspektywy na przyszłość

Oracle poinformował o lepszych od oczekiwań wynikach finansowych za pierwszy kwartał roku obrotowego 2025, przy czym przychody wzrosły o 7% rok do roku do 13,31 mld USD, co przewyższyło konsensus szacunków.

Zysk na akcję (EPS) bez stosowania zasad GAAP również przewyższył oczekiwania, osiągając 1,39 USD. Przyczynił się do tego duży popyt na Oracle Cloud Infrastructure (OCI), który odnotował 46% wzrost rok do roku.

Zarząd spółki powtórzył prognozę dwucyfrowego wzrostu przychodów, popartego zwiększonymi inwestycjami w rozwiązania w chmurze i sztuczną inteligencję.

Podana kwota 99 miliardów dolarów pozostałych do realizacji zobowiązań (RPO) wskazuje na solidne przyszłe przychody.

Wycena

Oracle jest obecnie notowany po wskaźniku P/E wynoszącym 27,8x, co jest wartością zbliżoną do wskaźników podobnych spółek działających w chmurze, takich jak Salesforce i Microsoft.

Choć obecna wycena może wydawać się wysoka w porównaniu z historycznym zakresem obrotu Oracle, rozwijające się partnerstwa i inicjatywy firmy w zakresie sztucznej inteligencji dają potencjalny potencjał wzrostu.

Ponadto solidny profil rentowności spółki, z marżą operacyjną stale przekraczającą 40%, potwierdza jej wycenę.

Jednak biorąc pod uwagę prognozowany wskaźnik P/E zbliżony do średniej dla spółek z tej samej branży, nowi inwestorzy mogą uznać stosunek ryzyka do zysku za mniej korzystny przy tak wysokich poziomach.

Mając na uwadze wszystkie te wydarzenia, przyjrzyjmy się, co wykresy mówią o zmianach cen akcji Oracle i jakie są kolejne potencjalne kroki w kierunku wzrostowej passy akcji.

Czy osiągnęło pułap?

Akcje Oracle’a, które przez ponad rok, począwszy od czerwca 2023 r., poruszały się w określonym przedziale, od sierpnia tego roku odnotowały gwałtowny wzrost, co doprowadziło do osiągnięcia niedawnego rekordowego poziomu.

Chociaż akcje nadal pozostają mocne na wszystkich interwałach czasowych, ostatnio napotkały opór przekraczający 178,5 USD.

W związku z tym inwestorzy, którzy nie mają żadnych pozycji w akcjach, muszą czekać, aż zamknięcie dnia znajdzie się powyżej oporu lub nastąpi korekta, zanim zajmą nowe długie pozycje.

Traderzy, którzy mają ochotę zająć krótką pozycję w akcjach, mają w zanadrzu transakcję o niskim ryzyku i wysokiej stopie zwrotu.

Mogą zająć pozycje krótkie w pobliżu obecnych poziomów w okolicach 176 USD ze stop lossem na poziomie 180,2 USD.

Jeżeli kurs akcji zacznie tracić dynamikę w stosunku do obecnych poziomów, może spaść do krótkoterminowego wsparcia w okolicach 154,6 USD, co pozwoli na realizację zysków.