Jaki jest końcowy cel chińskiego planu stymulacyjnego?

Chiny poczyniły w ostatnich miesiącach znaczące kroki mające na celu pobudzenie swojej gospodarki, głównie ze względu na rosnącą presję ekonomiczną.

Advertisement Szukasz sygnałów i alertów od profesjonalnych traderów? Zarejestruj się w Invezz Signals™ ZA DARMO. Zajmuje to 2 minuty.

Ludowy Bank Chin (PBoC) niedawno przeprowadził jedną z najbardziej agresywnych obniżek stóp procentowych od lat, obniżając roczną podstawową stopę procentową kredytów hipotecznych (LPR) z 3,35% do 3,1%, a pięcioletnią LPR z 3,85% do 3,6%.

Advertisement

Ta decyzja, choć oczekiwana, podkreśla pilność, z jaką chińscy decydenci próbują ożywić wzrost. Ale czy to poluzowanie monetarne wystarczy, aby wyciągnąć drugą co do wielkości gospodarkę świata z załamania?

Walcząca gospodarka Chin

Copy link to section

Krajobraz gospodarczy Chin staje się coraz bardziej wymagający. Kraj zmaga się ze spowolnieniem rynku nieruchomości, słabym popytem konsumentów i presją deflacyjną.

Najnowsze dane pokazują, że wzrost PKB w trzecim kwartale 2024 r. wyniósł zaledwie 4,6%, co jest wynikiem znacznie poniżej zakładanego przez rząd celu na koniec roku wynoszącego ok. 5%.

Ostatnie obniżki stóp procentowych mają na celu rozwiązanie tych problemów poprzez obniżenie kosztów pożyczek i zwiększenie płynności finansowej przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

Moment tych cięć jest krytyczny. Po szerszym pakiecie łagodzącym we wrześniu, który obejmował obniżki stóp procentowych kredytów hipotecznych i środki mające na celu stabilizację rynku akcji, ten ruch dodatkowo podkreśla zaangażowanie rządu w osiągnięcie celu wzrostu.

Niższe stopy procentowe mają na celu stymulację wydatków i inwestycji, zwłaszcza w sektorze nieruchomości, który nadal jest istotną częścią chińskiej gospodarki, odpowiadając za prawie 30% PKB.

Dla globalnych inwestorów działania te okazały się ulgą i przywróciły poczucie optymizmu.

Po obniżkach stóp procentowych chińskie indeksy giełdowe, takie jak CSI 300, odnotowały skromne zyski. Akcje małych spółek wypadły lepiej, a rynek nieruchomości wykazywał pewne oznaki stabilizacji.

Mimo tych pozytywnych sygnałów, wciąż pojawiają się pytania o głębokość i trwałość ożywienia gospodarczego.

Dlaczego luzowanie polityki pieniężnej w Chinach może nie wystarczyć

Copy link to section

Ostatnie posunięcia Chin w zakresie polityki pieniężnej niewątpliwie złagodziły pewne doraźne naciski, mają jednak swoje ograniczenia.

Same obniżki stóp procentowych nie rozwiążą głębszych problemów strukturalnych stojących przed gospodarką Chin.

Zaufanie konsumentów pozostaje niskie, na co w dużej mierze wpływają problemy sektora nieruchomości i obawy przed deflacją.

Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, choć mogą teraz pożyczać pieniądze taniej, nadal wahają się przed wydawaniem pieniędzy lub inwestowaniem.

Ta niechęć wskazuje na kluczowy problem: słabości po stronie popytu. Nawet przy niższych kosztach pożyczek wielu chińskich konsumentów jest ostrożnych, woląc oszczędzać niż wydawać w obliczu niepewności gospodarczej.

Ostatni kryzys na rynku nieruchomości zwiększył ich ostrożność, zmniejszając zamożność gospodarstw domowych i zmniejszając chęć dokonywania nowych zakupów.

W takim otoczeniu istnieje ryzyko, że płynność uwolniona dzięki obniżkom stóp procentowych pozostanie uwięziona w systemie bankowym, zamiast wpłynąć do realnej gospodarki, gdzie mogłaby pobudzić wzrost.

Analitycy twierdzą, że Chiny naprawdę potrzebują bardziej zdecydowanej reakcji fiskalnej. Szeroko zakrojony bodziec fiskalny mógłby przekazać gotówkę bezpośrednio do rąk gospodarstw domowych, zwiększając konsumpcję.

Taka strategia może obejmować ukierunkowane środki, takie jak obniżki podatków, dotacje lub bezpośrednie transfery gotówkowe.

Środki te pomogą zrównoważyć skutki rosnących kosztów utrzymania i stagnacji płac, rozwiązując tym samym źródło problemu popytu w Chinach.

Zmiana strategii Xi?

Copy link to section

Obecna fala obniżek stóp procentowych stanowi również sygnał potencjalnej zmiany strategii Pekinu.

Od 2021 roku prezydent Xi Jinping skupia się na przekształcaniu struktury gospodarczej Chin.

Jego wizja zakłada priorytetowe inwestowanie w produkcję opartą na zaawansowanych technologiach kosztem takich sektorów jak nieruchomości i technologie konsumenckie, które uważa za mniej istotne dla potencjału kraju.

Przenosząc kapitał z tych sektorów, Xi zamierza zbudować samowystarczalną gospodarkę, która będzie w stanie oprzeć się naciskom geopolitycznym, zwłaszcza ze strony USA.

Jednak ostatnie dane ekonomiczne sugerują, że ta strategia osiągnęła swoje granice. Sektor nieruchomości pozostaje w tarapatach, wydatki konsumentów są ograniczone, a zaufanie do rynku jest kruche.

Aby utrzymać stabilność gospodarki, Xi i jego decydenci zdali sobie sprawę, że muszą zapewnić bardziej natychmiastowe wsparcie, by zapobiec dalszemu pogarszaniu się sytuacji gospodarczej.

Dlatego też ostatnim środkom mającym na celu łagodzenie polityki pieniężnej towarzyszyły apele o większą interwencję fiskalną, co jest wyrazem uznania, że skupianie się wyłącznie na długoterminowych zmianach strukturalnych nie wystarczy w obliczu krótkoterminowych nacisków gospodarczych.

Pytanie brzmi, czy Pekin jest gotowy na dalszą zmianę polityki i przyjęcie bardziej agresywnego podejścia fiskalnego, ukierunkowanego bezpośrednio na wydatki konsumentów.

Choć niedawne oświadczenia chińskich przywódców wskazują na możliwość dodatkowego bodźca gospodarczego, nadal istnieje obawa przed powtórzeniem błędów z przeszłości, takich jak te z lat 2008–2009, które doprowadziły do ogromnego wzrostu zadłużenia samorządów lokalnych.

Wyzwaniem dla Pekinu będzie znalezienie równowagi między stymulowaniem wzrostu gospodarczego teraz i utrzymaniem długoterminowej stabilności systemu gospodarczego.

Czy zastrzyk finansowy może w końcu zniwelować tę różnicę?

Copy link to section

Wielu ekspertów uważa, że brakującym elementem ożywienia gospodarczego Chin jest ukierunkowany pakiet fiskalny.

Chociaż obniżki stóp procentowych PBoC były krokiem we właściwym kierunku, mało prawdopodobne jest, aby w pełni rozwiązały brak popytu, który nadal ciąży na gospodarce Chin. Środki fiskalne skierowane do gospodarstw domowych mogą być kluczem do odblokowania szerszego ożywienia.

Celowy pakiet fiskalny mógłby obejmować bezpośrednie transfery gotówki do gospodarstw domowych lub dotacje na najważniejsze obszary konsumpcji, takie jak mieszkalnictwo czy dobra trwałego użytku.

Takie środki nie tylko pomogłyby ożywić wydatki, ale również wsparłyby zmagający się z trudnościami rynek nieruchomości, co jest kluczowe dla przywrócenia ogólnego zaufania gospodarczego.

Wzrost dochodów gospodarstw domowych mógłby również złagodzić presję deflacyjną, gdyż zwiększone wydatki stworzyłyby zdrowszą równowagę między podażą i popytem.

Inwestorzy uważnie obserwują oznaki tej zmiany. Globalne rynki zwykle reagują pozytywnie, gdy Chiny sygnalizują silną interwencję polityczną, ponieważ zwiększa to zaufanie do szerszych perspektyw gospodarczych Azji i świata.

Jeśli Pekin podejmie działania w ramach planu fiskalnego, może to pomóc ustabilizować ścieżkę wzrostu gospodarczego w Chinach i złagodzić obawy o głębsze spowolnienie.

Kruche ożywienie gospodarcze w Chinach i kluczowe decyzje przed nami

Copy link to section

Ostatnie obniżki stóp procentowych w Chinach stworzyły podwaliny pod potencjalne ożywienie gospodarcze, jednak dalsza droga pozostaje niepewna.

Choć te środki monetarne wzbudziły na rynku poczucie pilności i optymizmu, jest mało prawdopodobne, aby same w sobie okazały się wystarczające.

Wyzwania gospodarcze Chin są złożone i mają głęboko zakorzenione problemy po stronie popytu, których rozwiązanie wymaga czegoś więcej niż tylko tańszych pożyczek.

Pytanie brzmi, czy władze Chin zdecydują się na kolejny krok, wprowadzając solidny bodziec fiskalny, ukierunkowany na gospodarstwa domowe i sektory, które najbardziej potrzebują wsparcia.

Może to dać impuls niezbędny do zrównoważonego wzrostu, pomagając Chinom osiągnąć cel na koniec roku i zapewniając globalne rynki o swojej odporności.

Jednak taka decyzja wiąże się z ryzykiem. Zrównoważenie natychmiastowych potrzeb ekonomicznych z długoterminowymi celami stabilności i samowystarczalności będzie wymagało ostrożnego manewrowania.