Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) dokonał korekty prognozy wzrostu gospodarczego dla Chin, obniżając prognozę na rok 2024 do 4,8%, co stanowi spadek o 0,2 punktu procentowego w stosunku do szacunków z lipca.

Zmiana ta następuje w obliczu ciągłych wyzwań na chińskim rynku nieruchomości, w obliczu których Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzega przed możliwością dalszego pogorszenia sytuacji.

W raporcie agencji podkreślono, że recesja w sektorze nieruchomości może mieć wpływ na globalną stabilność gospodarczą, wskazując na ryzyko spadku zaufania konsumentów i niższego popytu krajowego, jeśli sytuacja ta się utrzyma.

Prognozy na rok 2025 również przewidują pogorszenie, a wzrost ma wynieść 4,5%.

Kryzys na rynku nieruchomości w Chinach

MFW zwrócił uwagę na wyzwania, jakie stawia chiński rynek nieruchomości, zauważając, że ciągła korekta cen i spadek inwestycji mogą stanowić poważne zagrożenie dla światowej gospodarki.

Historyczne analogie, takie jak kryzys na rynku nieruchomości w Japonii w latach 90. XX wieku i załamanie się rynku nieruchomości w USA w 2008 r., podkreślają ryzyko niekontrolowanego spadku w chińskim sektorze nieruchomości.

Według MFW pogłębiający się kryzys może doprowadzić do spadku konsumpcji gospodarstw domowych i obniżenia ogólnej aktywności gospodarczej.

Najnowsze prognozy wzrostu MFW dla Chin

W swoim najnowszym raporcie MFW skorygował prognozę wzrostu gospodarczego Chin na ten rok do 4,8%, co stanowi spadek w stosunku do poprzednich szacunków, które wynosiły 5,0%.

Na rok 2025 prognozę wzrostu również obniżono do 4,5%.

Mająca siedzibę w Waszyngtonie instytucja podkreśliła, że choć niedawne działania władz Chin mogą przynieść pewne wsparcie, to nie rozwiązały jeszcze w pełni podstawowych problemów na rynku nieruchomości.

Prognoza wzrostu na 2024 r.: obniżona do 4,8%

Prognoza wzrostu na rok 2025: prognoza na poziomie 4,5%

Główne ryzyka: Dalsza recesja na rynku nieruchomości i wpływ na gospodarkę światową

Chiny podjęły szereg inicjatyw mających na celu rozwiązanie problemu spowolnienia wzrostu gospodarczego i załamania się sektora nieruchomości.

We wrześniu Ludowy Bank Chin obniżył stopę rezerw obowiązkowych, mając na celu zwiększenie płynności gospodarki.

Niedługo potem chińscy przywódcy ogłosili plany mające na celu powstrzymanie spadku na rynku nieruchomości i pobudzenie ożywienia gospodarczego.

Duże miasta, takie jak Kanton i Szanghaj, również wdrożyły środki mające zachęcić do zakupu domów.

Minister finansów Chin Lan Fo’an zasugerował, że kraj może zwiększyć poziom swojego zadłużenia w celu dalszego pobudzenia gospodarki.

Zasugerował zmiany w polityce, które mogłyby zwiększyć deficyt budżetowy rządu, co umożliwiłoby bardziej agresywne wsparcie.

Ministerstwo mieszkalnictwa rozszerzyło swoją „białą listę” projektów nieruchomości, mając na celu przyspieszenie udzielania kredytów bankowych na niedokończone inwestycje.

Środki te, chociaż mają na celu stabilizację rynku nieruchomości, niosą ze sobą ryzyko nadwyrężenia finansów publicznych.

„Idziemy we właściwym kierunku”

MFW uwzględnił część tych środków w swoich najnowszych prognozach, ale pozostaje ostrożny co do ich potencjalnego wpływu.

Pierre-Olivier Gourinchas, główny ekonomista MFW, zauważył, że chociaż działania Chin mające na celu wspieranie wzrostu gospodarczego „zmierzają we właściwym kierunku”, nie wpłynęły znacząco na trajektorię wzrostu.

Nowsze środki, których ocena nie została jeszcze w pełni przeprowadzona, mogą stanowić ryzyko dla wzrostu PKB Chin.

Jednakże dane ekonomiczne za trzeci kwartał wykazały wzrost o 4,6%, co jest wartością nieznacznie wyższą od oczekiwań rynkowych, co sugeruje mieszane perspektywy.

Wzrost PKB w trzecim kwartale: 4,6%, powyżej prognozy na poziomie 4,5%

Potencjalny wzrost: Nieocenione środki mogą zwiększyć produkcję

Trwające obawy: równowaga między wsparciem ekonomicznym a długoterminową stabilnością

Raport MFW ostrzega również, że dodatkowe interwencje rządowe mogą wywrzeć jeszcze większą presję na kondycję finansów Chin.

Działania mające na celu zwiększenie eksportu poprzez ukierunkowane dotacje mogą nadwyrężyć stosunki z głównymi partnerami handlowymi, potencjalnie zaostrzając napięcia handlowe.

Raport podkreśla delikatną równowagę, jaką Chiny muszą osiągnąć między stabilizacją swojej gospodarki a utrzymaniem międzynarodowych stosunków handlowych.