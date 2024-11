Miliarder Michael Saylor: „Podobnie jak Satoshi, oddaję swoje Bitcoiny cywilizacji”

W niedawnym wywiadzie dla Markets with Madison, współzałożyciel MicroStrategy Michael Saylor ujawnił motywację stojącą za inwestowaniem w Bitcoiny.

Advertisement Szukasz sygnałów i alertów od profesjonalnych traderów? Zarejestruj się w Invezz Signals™ ZA DARMO. Zajmuje to 2 minuty.

Zamiar Saylora, aby przekazać światu swój znaczny majątek, przyciągnął uwagę, zwłaszcza w społeczności kryptowalutowej.

Advertisement

Zainspirowany tajemniczym twórcą Bitcoina, Satoshi Nakamoto, Saylor wyobraża sobie rolę Bitcoina w przyszłości jako rewolucyjną, porównując jego znaczenie do innowacji takich jak stal i elektryczność. Powiedział:

Jestem singlem. Nie mam dzieci. Kiedy odejdę, odejdę. Tak jak Satoshi zostawił milion Bitcoinów Wszechświatowi, ja zostawiam wszystko, co mam, cywilizacji, ale przychodzi mi do głowy, że 8 miliardów ludzi z kryptostalą lub ekonomiczną stalą może zbudować coś o wiele wspanialszego w XXI wieku, niż wszyscy ekonomiści XX wieku zmagający się z gliną i watą cukrową.

Podczas gdy wielu postrzega Bitcoina jako inwestycję, Saylor widzi w nim przedsięwzięcie mające na celu „bogactwo ludzkości”.

Ponieważ nie ma bezpośrednich spadkobierców, jego zaangażowanie w działalność filantropijną wynika z głębokiego podziwu dla wizji Nakamoto.

Ta perspektywa ukształtowała strategiczne decyzje Saylora w MicroStrategy, dzięki czemu firma stała się jednym z największych posiadaczy bitcoinów na świecie.

Jego celem jest przekształcenie MicroStrategy w „bank Bitcoin”, co zapewni Bitcoinowi pozycję stabilnego środka przechowywania wartości w czasach niepewności gospodarczej.

Dlaczego podziw Saylora dla Satoshi Nakamoto ma znaczenie

Copy link to section

Zaangażowanie Saylora w Bitcoin wykracza poza same zyski z inwestycji.

Inspiracja Satoshi Nakamoto odzwierciedla wiarę w potencjał Bitcoina jako narzędzia do przeprowadzenia istotnych zmian społecznych.

Dla Saylora decyzja Nakamoto o zachowaniu anonimowości jest dowodem bezinteresownego dążenia do stworzenia zdecentralizowanego systemu finansowego.

Przyjaźń Saylora z tą etyką jest widoczna w jego decyzji o przeznaczeniu swojego majątku na wsparcie ekosystemu Bitcoina.

Wielu przedstawicieli branży kryptowalut uważa to za cechę charakterystyczną jego strategii, której celem jest wywarcie szerszego wpływu na krajobraz aktywów cyfrowych.

Zasoby Bitcoin firmy MicroStrategy

Copy link to section

Agresywna strategia przejęć MicroStrategy zapewniła firmie pozycję wiodącej spółki publicznej w branży kryptowalutowej.

Obecnie firma posiada około 252 220 BTC, wycenionych na około 16,89 miliarda dolarów. Stanowi to około 1,201% całkowitej ilości Bitcoinów w obiegu.

Źródło: Coinpedia

Od sierpnia 2020 r. zasoby MicroStrategy systematycznie rosły, zaczynając od 21 454 BTC i osiągając ponad 91 000 BTC do połowy 2021 r.

Do stycznia 2022 r. zasoby spółki podwoiły się do 125 051 BTC, co świadczy o długoterminowym, byczym nastawieniu do bitcoina.

Między listopadem 2023 r. a lipcem 2024 r. zasoby MicroStrategy wzrosły ze 152 400 BTC do 226 500 BTC, co dowodzi, że firma niezmiennie wierzy w potencjał Bitcoina.

Tylko w zeszłym miesiącu firma kupiła dodatkowe 25 720 BTC, co odzwierciedla rosnące zaufanie do przyszłości tej cyfrowej waluty.

Entuzjazm Saylora dla Bitcoina jako środka przechowywania wartości opiera się na krytycznym spojrzeniu na waluty fiducjarne.

Twierdzi, że tradycyjne waluty nieuchronnie tracą na wartości z biegiem czasu ze względu na presję inflacyjną.

Bitcoin z kolei jest postrzegany przez Saylora jako „bateria, która nigdy nie traci ładunku”, co czyni go potencjalnie stabilnym aktywem w niepewnym klimacie gospodarczym.

Jego zdaniem wyjątkowe właściwości Bitcoina mogą rozwiązać wiele globalnych problemów gospodarczych, zapewniając przyszłym pokoleniom nową formę stabilności finansowej.

Przekształcenie MicroStrategy w „bank Bitcoin”

Copy link to section

Kluczowym elementem wizji Saylora jest ewolucja MicroStrategy w „bank Bitcoin”.

Ta zmiana od początków działalności jako firmy zajmującej się oprogramowaniem wynika z przekonania, że Bitcoin oferuje niezrównany potencjał długoterminowy.

Gromadząc znaczne rezerwy bitcoinów, MicroStrategy zamierza wykorzystać swoją pozycję na rynku kryptowalut, co potencjalnie zredefiniuje sposób, w jaki firmy integrują aktywa cyfrowe ze swoimi modelami biznesowymi.

Transformacja ta jest przykładem strategii firmy, która ma na celu stać się znaczącym graczem w ekosystemie Bitcoin, zapewniając zarówno klientom korporacyjnym, jak i indywidualnym inwestorom dostęp do tej nowej formy aktywów finansowych.

Plan Saylora, który ma na celu pozostawienie trwałego wpływu na świat za pośrednictwem Bitcoina, ma szansę zainspirować nowe pokolenie entuzjastów i liderów kryptowalut.

Skupienie się na budowaniu długoterminowej wizji, a nie wyłącznie na krótkoterminowych zyskach, wyróżnia go na tle wielu osób działających w branży aktywów cyfrowych.

Saylor, stawiając na pierwszym miejscu większy potencjał Bitcoina, może zachęcić więcej firm do poszukiwania innowacyjnych strategii w sektorze kryptowalut, co ostatecznie doprowadzi do szerszej adopcji i zrozumienia roli Bitcoina w światowej gospodarce.