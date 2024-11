Pomimo gwałtownego spadku wartości akcji Lucid, oto dlaczego widzę świetlaną przyszłość dla tej firmy

Akcje Lucid Group spadły o ponad 15% w ciągu ostatnich pięciu dni. Firma planuje pozyskać więcej pieniędzy poprzez sprzedaż akcji, czego żaden inwestor nie chce zobaczyć.

Od początku 2022 r. notowania akcji były słabe, a stały spadek spowodował, że cena akcji wzrosła z 42 USD do obecnych 2,78 USD.

Kryzys nie nastąpił bez ważnych powodów. Model biznesowy firmy jest nadal kwestionowany, mimo że jej technologia robi wrażenie na konsumentach. Stworzenie dobrego produktu to jedno.

Sprzedaż masom to inna sprawa. Lucid walczy o to, aby znaleźć się w pozycji, w której będzie mógł skalować swoje operacje i osiągać rentowność.

Ale nie wszystko jest złe dla firmy. Oto dlaczego uważam, że potencjał firmy jest wystarczająco duży, aby zasługiwać na nieco większy optymizm niż ten, który znajdujemy na rynku w odniesieniu do akcji Lucid.

Lucid stock: Saudyjczycy nie będą mieli nic przeciwko wydawaniu pieniędzy

Szanse Lucida na zysk są niewielkie w krótkim okresie. Dlatego nikt nie chce zbliżać się do akcji.

Nie oczekuje się, że spółka osiągnie dodatni wolny przepływ środków pieniężnych przed rokiem 2028.

Nie zapominajmy jednak, że Tesla potrzebowała 17 lat, aby osiągnąć zysk.

Elon Musk wydał ogromne pieniądze na rozwinięcie działalności swojej firmy.

Lucid jest w podobnej sytuacji, choć jego produkt, zdaniem wielu, jest lepszy od produktu Tesli.

Po prostu biorąc pod uwagę dominację Tesli w branży, inwestorzy nie są skłonni stawiać na Lucid w taki sam sposób, w jaki byli skłonni stawiać na Teslę.

Większościowy udziałowiec spółki, saudyjski fundusz inwestycyjny, chce kupić kolejne 374 mln akcji spółki, aby utrzymać swój 58,8% udział.

Decyzja ta zapadła po tym, jak spółka postanowiła sprzedać 262,44 akcji w celu pozyskania funduszy, co spowodowało dzisiejszy spadek kursu akcji o 15%.

Saudyjczykom nie będzie przeszkadzało wydanie takiej kwoty na utrzymanie firmy przy życiu, w nadziei, że w końcu stanie się ona dochodowa.

Lucid Group zdaje sobie z tego sprawę i prawdopodobnie dlatego nie spieszy się ze zwiększaniem skali działalności, nie martwiąc się o zyski.

Gdyby jakaś firma miała poparcie Saudyjczyków, zajęłoby jej trochę czasu dotarcie do celu. Finansowanie może być dużym zmartwieniem dla inwestorów firmy, ale całkiem prawdopodobne jest, że zarząd ma zapewnienia od swojego największego udziałowca.

Akcje Lucid: duże zainteresowanie krótkoterminowe i szczyt pesymizmu

Akcje spółki LCID zaliczyły znaczną zwyżkę w pierwszej połowie roku, a ich wartość wzrosła niemal dwukrotnie w porównaniu do kwietnia.

Tego typu wzrosty stają się coraz częstsze, co wskazuje na to, że pozycje krótkie nie zawsze mają kontrolę.

Jednak 28% krótkich pozycji sugeruje, że wielu traderów nadal obstawia spadek wartości spółki.

To pokazuje pesymizm, jaki panuje obecnie na giełdzie.

Jednak ten sam krótkoterminowy interes może stać się motorem napędowym wzrostu, gdy tylko sytuacja się poprawi.

Firma nie zrealizowała szacunków dotyczących produkcji w trzecim kwartale, ale ostatecznie dostarczono 2781 pojazdów, co przewyższyło szacunki analityków aż o 30%.

To kolejny dowód na to, że ludzie są chętni do kupowania produktów firmy, ale firma po prostu nie jest w stanie skalować produkcji. Powinno się to poprawić z czasem.

Lucid musi wyprodukować 3300 pojazdów w tym kwartale, aby osiągnąć swoje roczne wytyczne. Ten cel może nie zostać osiągnięty, ale rynek prawdopodobnie już to wycenia.

Wraz ze wzrostem popytu, wyniki sprzedaży powinny utrzymać się na wysokim poziomie, co sprawi, że akcje będą warte zakupu przy obecnych poziomach.