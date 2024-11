Zwolennik Bitcoina Michael Saylor opowiada się za stworzeniem inkluzywnego ekosystemu, obejmującego wszystkie opcje przechowywania Bitcoinów.

Jednak prezes wykonawczy MicroStrategy spotkał się z krytyką ze strony liderów społeczności kryptowalutowej po komentarzach, które zdawały się kwestionować prawa użytkowników do samodzielnego przechowywania Bitcoinów.

Saylor zasugerował, że „kryptoanarchiści”, którzy sprzeciwiają się wyłącznie instytucjonalnemu przechowywaniu danych, podważają bezpieczeństwo regulacyjne Bitcoina i jego powszechną adopcję.

Jego uwagi spotkały się z negatywną reakcją takich osób jak założyciel ShapeShift Erik Voorhees i Vitalik Buterin z Ethereum, przy czym Buterin nazwał pogląd Saylora na temat opieki nad dziećmi „absolutnym szaleństwem”.

Nie odnosząc się bezpośrednio do krytyki, Saylor udostępnił 23 października wpis, w którym poparł ideę, że użytkownicy powinni mieć swobodę wyboru sposobu przechowywania swoich Bitcoinów.

Opowiadał się za akceptacją wszystkich dostępnych opcji opieki, biorąc pod uwagę indywidualne preferencje.

Samodzielna opieka była podstawową zasadą w społeczności kryptowalutowej od czasu powstania Bitcoina. Ruch ten wyłonił się z nieufności do tradycyjnych instytucji i chęci oddzielenia pieniędzy od kontroli państwa.

Piętnaście lat po wprowadzeniu Bitcoina innowacje takie jak spot BTC ETF otworzyły nowe sposoby na posiadanie kryptowaluty. Podczas gdy ETF-y wspierały globalną adopcję, apel o samoposiadanie pozostaje silny.

W 2024 r. nasiliły się dyskusje na temat zdecentralizowanego przechowywania aktywów, np. Bitcoinów. Zwolennicy tej idei twierdzą, że jest to najlepsza obrona przed cenzurą i scentralizowanymi błędami.

Zasoby Bitcoin firmy MicroStrategy

Agresywna strategia MicroStrategy w zakresie pozyskiwania bitcoinów sprawiła, że firma stała się znaczącym graczem na rynku bitcoinów wśród spółek publicznych.

Obecnie firma posiada około 252 220 BTC, co stanowi równowartość około 16,89 miliarda dolarów, co stanowi 1,201% całkowitej podaży Bitcoinów w obiegu.

Od czasu pierwotnego zakupu 21 454 BTC w sierpniu 2020 r. MicroStrategy systematycznie zwiększało swoje zasoby, przekraczając 91 000 BTC w połowie 2021 r.

Do stycznia 2022 r. łączna wartość transakcji podwoiła się do 125 051 BTC, co dowodzi długoterminowego zaufania firmy do Bitcoina.

Między listopadem 2023 r. a lipcem 2024 r. firma zwiększyła swoje zasoby ze 152 400 BTC do 226 500 BTC, co podkreśla jej niezmienną wiarę w potencjał Bitcoina.

Zaledwie w zeszłym miesiącu MicroStrategy dodało kolejne 25 720 BTC, co jeszcze bardziej umocniło jego pozycję na rynku walut cyfrowych.