POPCAT odwraca FLOKI po osiągnięciu nowego ATH

W niezwykłym obrocie wydarzeń cena akcji POPCAT wzrosła do nienotowanych dotychczas szczytów, osiągając najwyższy poziom w historii (ATH) 1,67 USD, wyprzedzając swojego długoletniego konkurenta FLOKI.

Ten błyskawiczny wzrost ugruntował pozycję POPCAT jako trzeciej co do wielkości monety memowej w ekosystemie Solana, zaraz za Dogwifhat (WIF) i Bonk (BONK), szybko stając się jedną z kryptowalut o najlepszych wynikach w tym roku.

Dlaczego cena POPCAT rośnie?

Pomimo nieznacznego spadku do ok. 1,54 USD w momencie oddawania gazety do druku, w ciągu ostatnich trzech kolejnych dni cena akcji POPCAT wzrosła o ponad 17%, co zwiększyło jej kapitalizację rynkową do ponad 1,5 mld USD, w porównaniu do zaledwie 457 mln USD we wrześniu.

Wzrost wartości był spowodowany znacznym wzrostem zainteresowania ze strony inwestorów, o czym świadczy wzrost liczby posiadaczy, która wzrosła z 65 000 do ponad 77 700.

Co ciekawe, według danych HolderScan, w dziesięciu największych portfelach znajduje się tylko około 21% całkowitej podaży, co wskazuje na zdrowy rozkład wśród inwestorów.

Kolejnym kluczowym czynnikiem stojącym za ostatnim wzrostem cen POPCAT jest znaczący wzrost otwartych pozycji na kontraktach terminowych, które osiągnęły rekordową wysokość 277 milionów dolarów, a następnie spadły do 237,95 milionów dolarów w momencie oddawania gazety do druku.

Jest to znaczny wzrost w porównaniu z kwotą poniżej 20 milionów dolarów jeszcze kilka miesięcy temu, co dowodzi zwiększonego popytu wśród traderów.

Wyższe otwarte pozycje są zazwyczaj uznawane za sygnał wzrostowy, sugerujący, że wielu inwestorów obstawia dalszy wzrost wartości danej monety.

Co więcej, wolumen obrotu kryptowalutą POPCAT znacznie wzrósł. W chwili pisania tego tekstu w czwartek wymieniono ponad 146 milionów dolarów, przy średniej z ostatnich tygodni na poziomie ponad 120 milionów dolarów.

Większość tej aktywności handlowej koncentruje się na giełdzie Bybit, a znaczne wolumeny transakcji przepływają również przez giełdy Gate.io, Raydium i Orca.

To stabilne środowisko handlowe odzwierciedla szersze zainteresowanie indeksem POPCAT, gdyż inwestorzy odchodzą od scentralizowanych giełd, co często jest postrzegane jako pozytywny znak przyszłej stabilności cen.

Dynamikę rynku obrazuje dodatkowo gwałtowny wzrost likwidacji pozycji krótkich, które przekroczyły 720 550 USD w porównaniu z zaledwie 367 030 USD w przypadku pozycji byczych.

Sugeruje to, że wielu traderów, którzy obstawiali spadek wartości POPCAT, zostało zmuszonych do zamknięcia swoich pozycji, co wskazuje na silne nastroje wzrostowe, które napędzają wzrost ceny kryptowaluty.

Wzrost wartości POPCAT zbiegł się również z szerszą poprawą sytuacji w ekosystemie Solana, przy czym wartość innych tokenów, takich jak Cat in a Dogs World i GOAT, wzrosła o ponad 20%.

Dodatkowo, rola Solany w branży zdecentralizowanych giełd (DEX) uległa wzmocnieniu, a siedmiodniowy wolumen obrotu wzrósł do ponad 14,724 miliardów dolarów, w porównaniu do 7,898 miliardów dolarów w przypadku Ethereum, według danych DefiLlama.

W miarę jak wskaźnik POPCAT zyskuje na popularności, analitycy pozostają optymistycznie nastawieni co do jego krótkoterminowych perspektyw.

Jeśli cena przebije się przez kluczowe poziomy oporu, kolejne cele mogą zostać ustalone na poziomie 0,7416 USD i 1,4926 USD, co będzie stanowić ekscytujący rozdział w trwającej sadze inwestycji w kryptowaluty.