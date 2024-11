Rynek kryptowalut zmaga się z utrzymującą się presją sprzedaży, co powoduje zmianę ogólnego nastawienia w kierunku trendu spadkowego.

Advertisement Szukasz sygnałów i alertów od profesjonalnych traderów? Zarejestruj się w Invezz Signals™ ZA DARMO. Zajmuje to 2 minuty.

Jednak Solana (SOL), piąta co do wielkości kryptowaluta pod względem kapitalizacji rynkowej, wyprzedza ten trend i zyskuje uwagę inwestorów.

Advertisement

Pomimo spadkowej koniunktury na rynku kryptowalut, ceny SOL wzrosły o 5% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Ta stabilność wzbudziła zainteresowanie traderów, którzy uważnie śledzą wyniki kryptowaluty w porównaniu z głównymi kryptowalutami, takimi jak Bitcoin (BTC) i Ethereum (ETH).

Utrzymując tendencję wzrostową, Solana wyróżnia się jako potencjalny lider w obecnej dynamice rynku.

Ruch cenowy Solany

Copy link to section

Zaskakującym zbiegiem okoliczności Solana wyprzedziła inne główne kryptowaluty, w tym Bitcoin, Ethereum i Binance Coin (BNB).

W chwili pisania tego tekstu cena akcji SOL wynosi 173,5 USD, co oznacza wzrost o 5% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Wzrost ten jest znaczący na tle 20-procentowego spadku wolumenu obrotu, co sugeruje wzmożoną ostrożność wśród traderów.

Źródło: CoinmarketCap

Spadek wolumenu obrotu odzwierciedla obawy rynku, a inwestorzy pozostają ostrożni w obliczu niepewnych warunków rynkowych.

Jednak ruch cenowy Solany wskazuje na jej siłę, co czyni ją kryptowalutą, którą warto obserwować w nadchodzących dniach.

Z technicznego punktu widzenia ostatnie wahania cen akcji Solany wskazują na wzrostową perspektywę.

Kryptowaluta niedawno wybiła się z wąskiego przedziału konsolidacji pomiędzy 162 a 173,5 USD, który utrzymywał się przez dwa dni.

To wybicie stworzyło warunki dla potencjalnego wzrostu o 10%, a kolejnym celem jest poziom 190 USD.

Cena akcji SOL utrzymuje się powyżej 200-okresowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA) na wykresie dziennym, co jest uważane za kluczowy wskaźnik trendu wzrostowego.

Wsparcie linii trendu sugeruje, że SOL może nadal przyciągać zainteresowanie kupujących, zwłaszcza jeśli ustabilizują się szersze warunki rynkowe.

Wycofanie się sprzedawców krótkoterminowych

Copy link to section

Wybicie kursu Solany wywołało falę likwidacji wśród sprzedawców krótkoterminowych.

Dane pokazują, że zlikwidowano pozycje krótkie o wartości niemal 3,5 mln USD, podczas gdy likwidacje pozycji byczych wyniosły 350 tys. USD.

Ta dysproporcja wskazuje na słabnięcie nastrojów niedźwiedzich, a inwestorzy grający na spadki wycofują się na skutek rosnących cen.

Likwidacja krótkich pozycji często stanowi sygnał wzrostowy, gdyż może spowodować dalsze wzrosty cen.

W obliczu wytracania siły przez niedźwiedzie, wzrostowy impuls Solany może znaleźć dalsze wsparcie w nadchodzących sesjach handlowych.

Hossa na wskaźnikach łańcuchowych wspiera wzrost Solany

Copy link to section

Wzrostową tendencję Solany dodatkowo wzmacniają korzystne wskaźniki łańcuchowe.

Analiza platformy analityki łańcuchowej CoinGlass ujawnia, że wskaźnik pozycji długich do krótkich spółki SOL wynosi obecnie 1,02.

Wskaźnik ten sygnalizuje przewagę pozycji długich nad krótkimi, co wskazuje na pozytywne nastroje rynkowe wśród traderów.

Otwarte pozycje na SOL wzrosły o 11%, co odzwierciedla nagromadzenie nowych pozycji po niedawnej konsolidacji cen.

Inwestorzy często uważają, że wzrost liczby otwartych pozycji oraz wskaźnik pozycji długich do krótkich przekraczający 1 to oznaka rosnącego zaufania do aktywów, co może prowadzić do dalszego wzrostu cen.

Biorąc pod uwagę wzrostowe wskaźniki techniczne i łańcuchowe, Solana wydaje się przygotowana na dalsze zyski w najbliższej przyszłości.

Zdolność kryptowaluty do utrzymania się powyżej kluczowych poziomów wsparcia i przyciągania nowych długich pozycji może stanowić podstawę do kontynuacji trendu wzrostowego.

Szersza sytuacja na rynku i ogólny kierunek rozwoju rynku kryptowalut prawdopodobnie będą miały wpływ na trajektorię Solany.

Ponieważ inwestorzy zachowują ostrożność w obliczu spowolnienia na rynku, odporność SOL może sprawić, że stanie się ona atrakcyjną opcją dla tych, którzy szukają możliwości inwestowania w czasach obecnej zmienności.