Brytyjski bank Barclays podał w czwartek, że jego zysk netto za trzeci kwartał wyniósł 1,6 mld funtów (2 mld dolarów), co przewyższyło oczekiwania analityków.

Advertisement Szukasz sygnałów i alertów od profesjonalnych traderów? Zarejestruj się w Invezz Signals™ ZA DARMO. Zajmuje to 2 minuty.

Wynik ten przekroczył prognozę 1,17 mld funtów zawartą w sondażu LSEG i oznacza wzrost o 23% w porównaniu z analogicznym okresem w 2023 r.

Advertisement

Przychody za kwartał wyniosły 6,5 mld funtów, co stanowi wynik nieznacznie wyższy od prognozowanych 6,39 mld funtów.

Na początku roku Barclays wprowadził strategiczne zmiany mające na celu redukcję kosztów, zwiększenie zysków dla akcjonariuszy i zapewnienie długoterminowej stabilności finansowej.

Strategia ta kładła większy nacisk na udzielanie pożyczek na rynku krajowym, przy jednoczesnym zachowaniu bardziej nieprzewidywalnych operacji bankowości inwestycyjnej.

W ramach restrukturyzacji Barclays przejął brytyjski oddział bankowości detalicznej Tesco Bank.

W drugim kwartale Barclays odnotował niewielki spadek zysku netto w ujęciu rok do roku ze względu na mniejsze dochody z brytyjskich banków detalicznych i korporacyjnych.

Jednakże zysk netto banku inwestycyjnego wzrósł o 10% do 3,02 mld funtów.

Akcje Barclays wzrosły w tym roku o 55%, odrabiając straty po spadku w 2023 r.

W związku z obawami o zmniejszenie marży odsetkowej netto na skutek spadku stóp procentowych, kilka banków również zapowiedziało działania restrukturyzacyjne.

Na początku tego tygodnia HSBC ujawnił plany konsolidacji swoich operacji w ramach czterech jednostek biznesowych, natomiast Deutsche Bank rozpoczął sezon publikacji wyników za trzeci kwartał z wyższymi od oczekiwanych zyskami, dzięki 11-procentowemu wzrostowi przychodów zarówno w dziale bankowości inwestycyjnej, jak i w dziale zarządzania aktywami.

Czy warto kupić akcje BARC?

Copy link to section

Stephen Wright analizuje Barclays, podkreślając imponujące wyniki spółki w 2024 r., kiedy cena akcji wzrosła z 1,55 GBP do 2,42 GBP, co zapewniło jej pozycję wyróżniającego się podmiotu na indeksie FTSE 100.

Obecnie analitycy szacują średnią cenę docelową na 2,75 GBP, co sugeruje potencjalny wzrost o ok. 13,5% w stosunku do obecnej ceny.

Jednakże prognozy znacznie się różnią, a szacunki wahają się od 2 do 3,30 GBP, co wprowadza pewien poziom niepewności co do przyszłych wyników.

Wright zwraca uwagę na trudności w formułowaniu dokładnych prognoz dla Barclays, wynikające głównie z rozbieżnych opinii analityków i złożonej dynamiki sektora bankowego.

Zauważa, że zdywersyfikowana struktura Barclays, obejmująca znaczący dział bankowości inwestycyjnej obok działalności w zakresie pożyczek detalicznych, może przynieść korzyści ze zwiększonej aktywności bankowości inwestycyjnej w obliczu spadku stóp procentowych.

Stanowi to kontrast z sytuacją innych banków, takich jak Lloyds i NatWest, które koncentrują się przede wszystkim na bankowości detalicznej.

Mimo optymistycznych prognoz dla Barclays, Wright ostrzega inwestorów, aby wzięli pod uwagę obecną wycenę akcji, gdyż stanowią one około 62% ich wartości księgowej.

Wycena ta odzwierciedla pozytywne nastawienie inwestorów co do możliwości generowania przez bank wysokich zwrotów z kapitału własnego.

Wright ostrzega jednak, że spodziewany wzrost w sektorze bankowości inwestycyjnej może być już w dużej mierze uwzględniony w cenach.

Ponadto potencjalny spadek marż kredytowych może stanowić ryzyko dla wyceny akcji, co może skutkować spadkiem wartości akcji, jeśli oczekiwania się nie spełnią.