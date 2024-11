25 października spółka Denny’s Corp (NASDAQ: DENN) odnotowała wzrost, gdy analitycy Citi podnieśli rekomendację dla akcji z „neutralnej” do „kupuj”.

Podwyżce towarzyszyła zmiana ceny docelowej z 7 do 7,50 USD, co odzwierciedlało rosnący optymizm co do strategicznych inicjatyw firmy.

Analitycy Citi podkreślili, że kluczowymi czynnikami wpływającymi na pozytywne perspektywy są poprawa dyscypliny kosztowej i zamykanie słabszych placówek.

Cel ten wskazuje na potencjalny wzrost o ok. 20% w stosunku do poprzedniego zamknięcia, co jest spowodowane oczekiwaniami poprawy wolnych przepływów pieniężnych i optymizmem inwestorów.

Akcje Denny’s wzrosły w piątek o 5%, co jest potwierdzeniem pozytywnej reakcji na uwagę analityków.

Wyniki za III kwartał przynoszą mieszane rezultaty

Denny’s odnotował w trzecim kwartale całkowite przychody w wysokości 111,8 mln dolarów, co oznacza spadek o 2,1% w ujęciu rok do roku i jest o około 3,6 mln dolarów niższe od oczekiwań konsensusu.

Sprzedaż w całej sieci restauracji pozostała na niezmienionym poziomie -0,1%, przy czym w sklepach należących do spółki spadek wyniósł 0,4%.

W tym kwartale nastąpił niewielki spadek sprzedaży w restauracjach spółki do 52,7 mln dolarów, z 53,2 mln dolarów rok wcześniej, głównie z powodu zamknięcia czterech lokali Denny’s.

Skorygowana marża operacyjna spółki z działalności restauracyjnej spadła do 11,8% z 14,3% w roku ubiegłym, przy czym presja na marżę wynikała ze zwiększonych inwestycji marketingowych i wyższych kosztów wynajmu.

Skorygowany zysk na akcję wyniósł 0,14 USD, co oznacza wynik o 0,01 USD niższy od szacunków konsensusu, co wskazuje na utrzymujące się problemy z rentownością.

Wydajność biznesowa i zmiany strategiczne

Pomimo ciągłych wyzwań w segmencie gastronomicznym, Denny’s podjął strategiczne działania mające na celu ustabilizowanie wyników.

Zamknięcie słabszych sklepów ma na celu poprawę wskaźników rentowności, a zarząd zobowiązał się do zwiększenia liczby otwarć sklepów w ciągu najbliższych dwóch lat, co stanowi pozytywną zmianę od 2017 r.

Sieć Denny’s wprowadziła inicjatywy takie jak menu o wartości 2–4–6–8 dolarów i rozszerzyła swoją wirtualną obecność marki, aby objąć nią klientów zamawiających posiłki na wynos.

Działania te uzupełniają modernizacje technologiczne w restauracjach firmowych, które mają na celu poprawę obsługi klientów i zwiększenie sprzedaży.

Zarząd jest również optymistycznie nastawiony do sieci restauracji Keke’s, a udoskonalenie oferty napojów i ekspansja poza lokalem mają napędzać przyszły rozwój.

Wycena odzwierciedla potencjalny wzrost

Szacuje się, że akcje Denny’s są obecnie wyceniane na 6,1-krotność EBITDA Citi w roku kalendarzowym 25E, co wskazuje, że inwestorzy mogą nie doceniać potencjalnych zysków wynikających z bieżących inicjatyw.

Wolne przepływy pieniężne utrzymują się na solidnym poziomie 9%, co wskazuje na korzystny profil ryzyka i zysku.

Analitycy dostrzegają korzyści z faktu, że Denny’s potrafi wykorzystać zamknięcia sklepów, inwestycje w technologię i remonty do zwiększenia wzrostu sprzedaży.

Mimo utrzymujących się wyzwań w branży, skorygowana cena docelowa Citi wynosząca 7,50 USD wskazuje na potencjał znacznych zysków z obecnych poziomów.

Poruszanie się po wyzwaniach branżowych

Sektor gastronomii rodzinnej zmaga się z ciągłymi wyzwaniami, a według danych branżowych ruch w tym sektorze spadł o ponad 20% od 2019 r.

Strategia Denny’s polegająca na redukcji słabszych sklepów oraz przeprojektowaniu menu i promocji w celu dostosowania ich do zmieniających się preferencji klientów ma na celu zaradzenie tym problemom.

Pomimo słabej sprzedaży w branży, działania Denny’s mające na celu ponowne wprowadzenie na rynek menu ekonomicznego i rozszerzenie inicjatyw marki cyfrowej wskazują, że firma koncentruje się na odzyskiwaniu utraconego potencjału.

Oczekuje się, że ponowne wprowadzenie na rynek w trzecim kwartale menu w cenach 2–4–6–8 dolarów, a także udoskonalenie obsługi klienta dzięki ulepszeniom technicznym, powinno złagodzić część tych problemów.

Strategiczne skupienie się na zamykaniu i przebudowie sklepów

Raport Citi podkreślił, że zamknięcie sklepów Denny’s pomogło pozbyć się nierentownych placówek, co stworzyło mocniejszą bazę dla przyszłego wzrostu.

Mając w planach otwarcie 150 nowych sklepów na całym świecie, Denny’s spodziewa się osiągnąć wzrost netto liczby sklepów w ciągu najbliższych dwóch lat.

Skupienie się marki na unowocześnianiu i utrzymywaniu istotnego przekazu marketingowego wydaje się być odpowiedzią na niektóre z historycznych wyzwań, z jakimi zmagała się branża gastronomiczna.

Ponadto inicjatywy takie jak modernizacje technologiczne Xenial, obejmujące QRPay i serwery przenośne, mają na celu poprawę wydajności operacyjnej i zaangażowania klientów.

Dzięki planowanym zamknięciom sklepów i strategicznym inicjatywom, takim jak udoskonalony program lojalnościowy i ekspansja cyfrowa marki, Denny’s wydaje się być w dobrej pozycji, aby stawić czoła wyzwaniom w najbliższej przyszłości, jednocześnie torując sobie drogę do bardziej stabilnej przyszłości.

Przyjrzyjmy się teraz technicznej trajektorii akcji, aby uzyskać głębszy wgląd w to, co wykresy ujawniają na temat przyszłych zmian cen akcji Denny’s.

Krótkoterminowa zmiana dynamiki

Akcje spółki Denny’s nadal znajdują się w długoterminowym trendzie spadkowym od czasu, gdy w 2019 r. osiągnęły swój historyczny szczyt na poziomie blisko 24 dolarów.

Źródło: TradingView

Jednak ostatni wzrost cen akcji po opublikowaniu przez spółkę wyników za III kwartał zmienił krótkoterminową dynamikę wzrostową.

Biorąc to pod uwagę, inwestorzy, którzy są pozytywnie nastawieni do spółki, tacy jak analitycy z Citi, mogą otwierać długie pozycje przy obecnym poziomie, ustalając stop loss poniżej ostatniego minimum wahań na poziomie 5,40 USD.

Traderzy, którzy nadal pozostają pesymistycznie nastawieni do akcji, powinni powstrzymać się od otwierania nowych pozycji krótkich przy obecnych poziomach.

Pozycję krótką należy rozważyć wyłącznie w przypadku, gdy cena akcji powróci do poziomu powyżej 8,80 USD.