Inwestorzy powinni rozważyć realizację zysków ze sprzedaży akcji spółki Apple Inc (NASDAQ: AAPL), gdyż istnieje ryzyko, że cena akcji tej spółki znacząco spadnie w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy – ostrzega Brandon Nispel, analityk KeyBanc.

W piątek Nispel obniżył rekomendację dla producenta iPhone’a do „niedoważony” i stwierdził, że akcje spółki mogą spaść do 200 dolarów, co wskazuje na potencjalny spadek o 13%.

Jest on gołębi w stosunku do giganta technologicznego, gdyż premiera iPhone’a SE na początku 2025 r. „może potencjalnie wpłynąć kanibalistycznie na sprzedaż iPhone’a 16”.

Akcje Apple wzrosły o około 40% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

iPhone SE może być przeszkodą dla akcji Apple

Firma KeyBanc podjęła dziś decyzję o obniżeniu modelu Apple w oparciu o niedawne badanie, w którym 59% uczestników stwierdziło, że chce przejść na iPhone’a 16.

Jednak 61% respondentów, którzy zadeklarowali zainteresowanie uaktualnieniem, wyraziło również zainteresowanie nadchodzącym iPhonem SE.

„Naszym zdaniem, jeśli iPhone SE odniesie sukces, liczba sztuk iPhone’a może wzrosnąć, ale średnie ceny sprzedaży mogą wzrosnąć, wbrew powszechnemu przekonaniu” – argumentował w swojej notatce badawczej.

Ostatni raz AAPL wypuściło iPhone’a SE w 2022 roku.

Brandon Nispel przyjął dziś rano pesymistyczne nastawienie do akcji Apple również dlatego, że oczekiwania, iż przychody firmy wzrosną we wszystkich regionach geograficznych i kategoriach do 2025 r., są „nierealne”.

Nie jest też tak, że firma z Cupertino oferuje superluksusową dywidendę, która mogłaby zachęcić inwestorów nastawionych na zysk do kupna jej akcji przy obecnych poziomach.

AI potrzebuje czasu, aby pomóc kursowi akcji Apple

Gołębie wezwanie KeyBanc do Apple Inc. pojawia się zaledwie kilka dni przed planowanym raportowaniem wyników finansowych notowanej na Nasdaq firmy za czwarty kwartał. Konsensus zakłada, że zarobi ona 1,54 USD w porównaniu z 1,46 USD na akcję rok temu.

W czerwcu międzynarodowa korporacja ogłosiła Apple Intelligence – własną markę rozwiązań AI, mając nadzieję, że zaowocuje to dłuższym cyklem aktualizacji.

Jednak analitycy obawiają się ostatnio, że Apple Intelligence nie będzie w stanie w najbliższym czasie zaspokoić popytu na materiały.

Brandon Nispel mówił również o konieczności „przedstawienia planu monetyzacji Apple Intelligence” przez AAPL w nadchodzącym raporcie zysków, aby cena akcji mogła dalej rosnąć.

„Wygląda na to, że Apple pracuje nad świadomością, a monetyzacja zajmie trochę czasu” – powiedział klientom w piątek.

Wcześniej w tym tygodniu analitycy UBS ostrzegali również, że sprzedaż iPhone’ów w kwartale wrześniowym najprawdopodobniej pozostanie na stabilnym poziomie w ujęciu rok do roku, co dodatkowo świadczy o tym, że szum wokół sztucznej inteligencji na razie nie odbija się na przychodach.