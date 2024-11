Majątek Elona Muska wzrósł o 33,5 mld dolarów po rajdzie Tesli – czy zostanie pierwszym bilionerem na świecie?

Wartość netto majątku Elona Muska, najbogatszego człowieka na świecie, wzrosła 24 października o 33,5 miliarda dolarów, po tym jak Tesla Inc. odnotowała największy wzrost wartości akcji od ponad dekady.

Akcje Tesli wzrosły o 22% po ogłoszeniu wyników finansowych firmy za trzeci kwartał, które okazały się najbardziej dochodowym kwartałem giganta pojazdów elektrycznych od połowy 2023 roku.

Według indeksu miliarderów Bloomberga wartość netto majątku Muska wynosi obecnie 270 miliardów dolarów, co daje mu o 61 miliardów dolarów większą przewagę nad założycielem Amazona, Jeffem Bezosem.

Według raportu Informa Connect Academy, ten wzrost sprawia, że Musk jest na dobrej drodze do tego, by do 2027 r. stać się pierwszym bilionerem na świecie, dzięki dominacji rynkowej Tesli i inicjatywom nastawionym na przyszłość.

Rajd Tesli wywołuje spekulacje na temat bilionerów

Ostatnie osiągnięcia Tesli podsyciły spekulacje, że Musk może osiągnąć bilion dolarów w ciągu najbliższych kilku lat.

Raport Informa wskazuje, że majątek Muska rósł średnio o 110% rocznie, co czyni go głównym kandydatem do osiągnięcia statusu biliardera.

Wartość Tesli, szacowana obecnie na 710 miliardów dolarów, odgrywa kluczową rolę w sukcesie finansowym Muska.

Mając 13% udziałów w tym producencie samochodów, wartość akcji Tesli wyceniana jest obecnie na 93 miliardy dolarów.

Ponadto Musk posiada 303 miliony opcji na akcje powiązane z kontrowersyjnym pakietem wynagrodzeń, który został poddany kontroli prawnej i akcjonariuszy.

„Musk przygotował się na osiągnięcie nowych szczytów, ponieważ Tesla wykorzystuje technologię autonomicznej jazdy, robotaksówki i przyszłe osiągnięcia w dziedzinie pojazdów elektrycznych” — powiedział Dan Ives, starszy analityk ds. akcji w Wedbush Securities.

Rosnąca konkurencja i przyszłe niepowodzenia

Pomimo imponujących wyników Tesli, wyzwania pozostają. Firma musi stawić czoła rosnącej konkurencji, szczególnie ze strony tańszych rywali w Chinach.

Akcje Tesli odnotowały znaczny spadek w 2022 r. z powodu słabnącego popytu i licznych wycofywań pojazdów, w tym z powodu problemu z oprogramowaniem funkcji Autopilot.

Musk przypomniał także minione trudności, zwracając uwagę na niemal bankructwo Tesli w 2008 r.

„Byliśmy o krok od niewypłacalności, zanim udało nam się zaciągnąć kluczową pożyczkę” – powiedział.

Jego kontrowersyjne działania, takie jak skandal związany z „zabezpieczeniem finansowania” w 2018 r., jeszcze bardziej skomplikowały sytuację Tesli.

Musk nadal dywersyfikuje swoje przedsięwzięcia, inwestując w SpaceX, firmę zajmującą się kopaniem tuneli The Boring Company, startup zajmujący się sztuczną inteligencją xAI oraz Neuralink, firmę produkującą implanty mózgowe.

Perspektywy Tesli i wizja przyszłości Muska

Pozytywne wyniki finansowe Tesli w trzecim kwartale przywróciły optymizm inwestorów.

Musk przewiduje 30-procentowy wzrost sprzedaży pojazdów i ujawnił, że długo oczekiwany projekt Cybertruck wygenerował swój pierwszy kwartalny zysk.

Wypowiadając się po publikacji wyników finansowych, Musk prognozował, że wprowadzenie na rynek robotaksówek Cybercab nastąpi w 2026 r., a plany zakładają produkcję 2–4 milionów sztuk rocznie.

„Moim zdaniem Tesla stanie się najcenniejszą firmą na świecie, i to prawdopodobnie z dużą przewagą” – powiedział Musk inwestorom podczas transmisji internetowej.

Tymczasem udziały Muska w SpaceX, wyceniane na 210 miliardów dolarów, dodatkowo zwiększają wagę jego imperium finansowego.

Jego przedsięwzięcia obejmują również kontrowersyjną platformę społecznościową X (dawniej Twitter), która spotkała się z krytyką za swoją politykę treści i nieregularne posty Muska.

Droga do biliona dolarów

Choć rozwój Tesli plasuje Muska na czele wyścigu o zostanie pierwszym bilionerem, przyszłość pozostaje niepewna.

Oprócz konkurencji ze strony boomu na sztuczną inteligencję firmy Nvidia i potencjalnych konkurentów, takich jak Mark Zuckerberg z Meta oraz indyjscy miliarderzy, tacy jak Gautam Adani i Mukesh Ambani, bogactwo Muska będzie w dużej mierze zależało od dalszych sukcesów Tesli.

„Wznowienie działalności jest znacznie trudniejsze niż jej zamknięcie, dlatego kluczowe jest, aby zrobić to właściwie” – podkreślił Musk, odnosząc się do przyszłości Tesli.

Mając do dyspozycji duże zaległości w realizacji zamówień, firma pozostaje optymistycznie nastawiona, ale ostrożnie podchodzi do swojej strategii.

Chociaż na przestrzeni lat Musk musiał stawić czoła licznym przeszkodom, w tym wyzwaniom regulacyjnym i trudnościom operacyjnym, jego determinacja pomogła Tesli i jego innym przedsięwzięciom odnieść sukces.

Jak zauważył Ives, „Musk mierzył się z niepowodzeniami, ale ma talent do odwracania sytuacji – jest dzieciakiem od Teflonu”.

Nadchodzące lata zadecydują, czy Muskowi uda się utrzymać dynamikę i osiągnąć bezprecedensowe wyżyny finansowe, umacniając swoją pozycję pioniera branży i potencjalnie pierwszego biliardera na świecie.