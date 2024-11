W poniedziałek cena bitcoina osiągnęła 69 000 dolarów, gdy inwestorzy zaczęli zajmować pozycje przed tygodniem wyborów w Stanach Zjednoczonych.

Niektóre z najpopularniejszych altcoinów odpowiedziały w podobny sposób, ale najwięcej zysków w ciągu ostatniego dnia odnotowały przede wszystkim monety memowe i tokeny inspirowane polityką.

Jeśli chodzi o 99 najpopularniejszych altcoinów, na szczycie listy znalazły się SPX, BSV i RUNE.

Całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut nieznacznie wzrosła i w momencie oddawania artykułu do druku wynosiła nieco ponad 2,44 biliona dolarów.

Bitcoin utrzymał swoją pozycję dominującego aktywu na rynku, choć jego dominacja nieznacznie spadła do 55,31%, z 56,02% poprzedniego dnia.

Cena BTC po raz drugi w tym miesiącu przetestowała poziom 69 000 USD i osiągnęła dzienne maksimum na poziomie 69 217 USD, po czym w dalszej części dnia spadła do 68 600 USD.

W ciągu ostatnich 24 godzin zlikwidowano pozycje krótkie o wartości ok. 16 mln USD, w porównaniu do zaledwie 3,1 mln USD zlikwidowanych pozycji długich, co potwierdza, że ostatnie wahania cen wywołały efekt krótkiego ścisku, co jest oznaką silnego trendu wzrostowego panującego na rynku.

Zaobserwowano również wzrost liczby otwartych pozycji na Bitcoinie, co w połączeniu ze wzrostem ceny potwierdza, że inwestorzy obstawiali kontynuację wzrostu Bitcoina.

Wybory pozostają kluczowym czynnikiem makroekonomicznym podnoszącym zaufanie rynku, ale nadchodzący tydzień przyniesie również istotne aktualizacje gospodarcze, w tym raport o PKB za III kwartał, dane dotyczące konsumpcji osobistej związanej z inflacją i najnowszy raport o zatrudnieniu, który zostanie opublikowany w piątek. Wszystkie te informacje mogą znacząco wpłynąć na nastroje na rynku.

Wybitny trader Michaël van de Poppe uważa, że BTC może wkrótce ponownie przetestować swój poprzedni rekord wszech czasów, wynoszący 73 737 USD, osiągnięty w marcu.

W swojej najnowszej analizie 4-godzinnego wykresu BTC/USDT analityk wyróżnił kluczowe strefy oporu w okolicach 71 680 USD i 73 650 USD, które byki muszą przebić, aby to nastąpiło.

Uważa jednak, że taki scenariusz może się ziścić w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Inny trader i analityk Rekt Capital podzielił się podobną, byczą perspektywą, zauważając, że Bitcoin skutecznie przebił krótkoterminowy poziom oporu wynoszący około 68 600 USD i potwierdził, że jest to nowe wsparcie.

Analityk uważa, że ponowne przetestowanie może spowodować dalszy wzrost, gdyż cena będzie nadal rosła w nadchodzącym tygodniu.

W momencie pisania tego tekstu, kurs bitcoina znajdował się tuż powyżej poziomu wsparcia na poziomie 68 601 USD, co oznacza wzrost o 1,3% w ciągu ostatniego dnia.

Ogólnie rzecz biorąc, rynek kryptowalut był bardzo byczy, a indeks strachu i chciwości wyniósł 72.

Największymi zdobywcami tygodnia byli:

Bitcoiny SV

Cena Bitcoin Satoshi Vision (BSV) wzrosła o 9,2% i 28 października osiągnęła tygodniowy szczyt na poziomie 50,40 USD.

W ciągu ostatnich dwóch dni twardy fork Bitcoina poruszał się w trendzie bocznym, zanim w późniejszych godzinach poniedziałku uformował się w świecę boską.

Źródło: CoinMarketCap

Chociaż nie udało się ustalić dokładnego powodu wzrostu kursu BSV, zbiegł się on ze znacznym wzrostem liczby otwartych pozycji, która wzrosła o 42,91% do 13,5 mln USD, co wskazuje na wzmożoną aktywność traderów i wzmożoną spekulację, która może powodować wzrost ceny.

Patrząc na posty na X, wydaje się, że BSV czerpało korzyści z narracji, iż jest prawdziwym ucieleśnieniem wizji Satoshi Nakamoto, a traderzy podkreślali jego zdolność do skalowania przy niskich opłatach transakcyjnych i obsługi aplikacji na poziomie przedsiębiorstw, w przeciwieństwie do Bitcoina, który według wielu odszedł od swojego pierwotnego celu jako elektronicznego systemu gotówkowego peer-to-peer.

SPX6900

SPX6900 (SPX), moneta memowa, która ma ambicje prześcignąć indeks S&P 500 i osiągnąć kapitalizację rynkową na poziomie 69 bilionów dolarów, kontynuowała wzrost rozpoczęty pod koniec września i zdołała osiągnąć dzienne maksimum na poziomie 0,95 dolara.

Wartość tej monety memowej wzrosła o 6,2% w ciągu ostatnich 24 godzin i aż o 749% w ciągu ostatniego miesiąca.

Źródło: CoinMarketCap

Oprócz ogólnego entuzjazmu wokół monet memowych, SPX6900 zanotował znaczny wzrost po niedawnym notowaniu na zdecentralizowanej giełdzie LogX do handlu perpetual trading.

Token zyskał również popularność po integracji z międzyłańcuchowym protokołem Wormhole, co otworzyło nowe możliwości inwestycyjne dla traderów.

Łańcuch THOR

THORChain (RUNE) w poniedziałek osiągnął 5%, osiągając trzymiesięczny szczyt na poziomie 5,71 USD, przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 1,88 miliarda dolarów w momencie oddawania publikacji do druku.

Miniony tydzień był dla altcoina okresem dużej zmienności, jego cena wahała się w przedziale 4,84–5,68 USD.

Źródło: CoinMarketCap

Niedawne partnerstwo projektu z producentem sprzętowych portfeli Ledger wydaje się być głównym katalizatorem obecnego wzrostu.

W międzyczasie kilku analityków zwróciło uwagę na silne sygnały techniczne sugerujące, że RUNE może przygotowywać się na bycze wybicie w krótkim terminie.