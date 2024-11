Volkswagen, największy producent samochodów w Europie, zamierza podobno zamknąć co najmniej trzy niemieckie fabryki i zwolnić dziesiątki tysięcy pracowników w ramach inicjatywy mającej na celu znaczące obniżenie kosztów.

Advertisement Szukasz sygnałów i alertów od profesjonalnych traderów? Zarejestruj się w Invezz Signals™ ZA DARMO. Zajmuje to 2 minuty.

W obliczu presji wynikającej z wysokich kosztów energii, konkurencji ze strony Azji i słabego popytu, producent samochodów zamierza usprawnić swoje działania, aby odzyskać przewagę konkurencyjną.

Advertisement

Decyzja ta, która prawdopodobnie wpłynie na reputację Volkswagena i status przemysłowy Niemiec, uwypukla rosnące obciążenia ekonomiczne europejskiego przemysłu motoryzacyjnego.

Jak zamknięcie zakładów Volkswagena może wpłynąć na reputację przemysłu niemieckiego

Copy link to section

Proponowana restrukturyzacja Volkswagena, która może doprowadzić do zamknięcia pierwszych w historii firmy fabryk na terenie Niemiec, wzbudziła obawy wśród interesariuszy.

Firma prowadzi negocjacje ze związkami zawodowymi, w tym z przewodniczącą rady zakładowej, Danielą Cavallo, która podkreśliła powagę sytuacji.

Zwracając się do pracowników zakładu Volkswagena w Wolfsburgu, Cavallo stwierdził, że decyzja ta nie jest „wymachiwaniem szabelką” w obronie zbiorowych negocjacji, ale istotną zmianą w działalności Volkswagena.

Firma nie podała jeszcze, które zakłady zostaną zamknięte ani dokładnej liczby 300 000 pracowników firmy w Niemczech, których może to dotyczyć.

Czynniki wywierające presję na strategię biznesową i plany restrukturyzacyjne Volkswagena

Copy link to section

Kilka krytycznych czynników skłania Volkswagena do ponownej oceny strategii produkcyjnej. Rosnące koszty energii i koszty pracy w Niemczech, a także presja konkurencyjna ze strony rynków azjatyckich, nadwyrężyły rentowność producenta samochodów.

Sprzedaż pojazdów elektrycznych (EV) firmy spadła poniżej oczekiwań, a popyt w Europie i Chinach spadł.

Według Thomasa Schaefera, szefa działu marki Volkswagen, w niektórych niemieckich zakładach produkcyjnych koszty są o 25–50% wyższe od zakładanych, a w niektórych przypadkach koszty są niemal dwukrotnie wyższe niż w przypadku konkurencji.

Zarząd Volkswagena uznał, że pilną potrzebą jest rozwiązanie tych problemów finansowych w celu zabezpieczenia niezbędnych przyszłych inwestycji.

Członek zarządu Volkswagen Group, Gunnar Kilian, ogłosił, że firma planuje przedstawić w środę kompleksową propozycję, podkreślając odpowiedzialność po obu stronach stołu negocjacyjnego.

Kilian zaznaczył, że bez tych działań restrukturyzacyjnych sytuacja finansowa Volkswagena może uniemożliwić niezbędne inwestycje na rzecz przyszłego wzrostu.

Jak rynek zareagował na plany Volkswagena dotyczące redukcji kosztów

Copy link to section

Cena akcji Volkswagena spadła o 1% po ogłoszeniu informacji o obniżce kosztów, co pokazało, że na rynku panują obawy co do zdolności firmy do radzenia sobie z obecną presją.

W ciągu ostatnich pięciu lat wartość akcji Volkswagena spadła o 44%, co oznacza znacznie gorsze wyniki niż w przypadku konkurentów, takich jak Renault i Stellantis.

Analitycy, w tym Daniel Schwarz ze Stifel, zauważyli, że plany Volkswagena przekraczają oczekiwania rynku i przypisują ten radykalny ruch konkurencji w Chinach, słabnącemu popytowi w Europie i narastającym ograniczeniom regulacyjnym.

Potencjalne zamknięcie niemieckich zakładów Volkswagena stanowi punkt zwrotny dla europejskiego sektora motoryzacyjnego, który zmaga się z rosnącymi kosztami, wymogami regulacyjnymi i zmieniającymi się preferencjami konsumentów w kierunku zrównoważonych rozwiązań.

Decyzja Volkswagena może zachęcić innych producentów samochodów do rozważenia podjęcia działań restrukturyzacyjnych w odpowiedzi na podobne problemy gospodarcze, co może mieć daleko idące konsekwencje dla przyszłości sektora w Europie.