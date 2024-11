Akcje chińskich spółek zajmujących się pojazdami elektrycznymi (EV) gwałtownie wzrosły w Hongkongu po doniesieniach o nowych środkach rządowych mających na celu przyspieszenie rozwoju sektora pojazdów zasilanych nowymi źródłami energii.

Advertisement Szukasz sygnałów i alertów od profesjonalnych traderów? Zarejestruj się w Invezz Signals™ ZA DARMO. Zajmuje to 2 minuty.

Wspierana przez państwo agencja prasowa Xinhua poinformowała we wtorek, że agencje rządowe planują zwiększyć zakup pojazdów zasilanych nowymi źródłami energii w ramach szerszych działań mających na celu promocję tego przemysłu.

Advertisement

Rząd nakazuje, aby co najmniej 30% nowych zakupów pojazdów stanowiły pojazdy elektryczne

Copy link to section

Najważniejszym punktem wytycznych rządowych z 27 września jest dyrektywa stanowiąca, że pojazdy elektryczne muszą stanowić nie mniej niż 30% wszystkich nowych pojazdów kupowanych corocznie przez agencje rządowe.

Ponadto plan zakłada rozwój infrastruktury dla pojazdów elektrycznych, w tym budowę nowych stacji ładowania, aby ułatwić konsumentom przejście na pojazdy elektryczne.

Działania te wpisują się w szerszą strategię Chin, mającą na celu przejęcie pozycji lidera w dziedzinie zielonych technologii i osiągnięcie celów neutralności węglowej.

Większe zainteresowanie rządu pojazdami napędzanymi nowymi źródłami energii wpłynęło na wzrost optymizmu na rynku, co znalazło odzwierciedlenie w zmianach cen akcji największych chińskich spółek produkujących pojazdy elektryczne.

NIO, Xpeng, Li Auto i BYD notują wzrosty na giełdzie

Copy link to section

Po tej wiadomości akcje spółki NIO Inc. wzrosły w Hongkongu aż o 13%, stając się tym samym spółką o najlepszych wynikach w indeksie MSCI China.

Podobnie, Xpeng Inc. zyskało do 8%, a Li Auto Inc. odnotowało wzrost o ponad 2%. BYD Co., wiodący gracz w tym sektorze, również wzrósł o 1,8%, przygotowując się do publikacji swoich wyników za trzeci kwartał w środę.

Wzrost ten jest dowodem zaufania inwestorów do chińskiego sektora pojazdów elektrycznych. Wzrost ten jest napędzany oczekiwaniami na zwiększone wsparcie ze strony rządu i popytem rynkowym na czystsze technologie.

Wzrost cen akcji nastąpił na tle trwających wysiłków chińskiego rządu mających na celu redukcję emisji i zwiększenie popularności pojazdów elektrycznych w całym kraju.

Infrastruktura ładowania kluczowa dla wspierania adopcji pojazdów elektrycznych

Copy link to section

Oprócz wprowadzenia obowiązku zakupu pojazdów elektrycznych wytyczne podkreślają potrzebę rozbudowy infrastruktury ładowania, aby zapewnić płynniejsze korzystanie z pojazdów elektrycznych.

Oczekuje się, że zachęci to zarówno użytkowników prywatnych, jak i komercyjnych do przejścia na pojazdy elektryczne, co dodatkowo wesprze rozwój branży.