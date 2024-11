Eksport iPhone’ów z Indii wzrósł do 6 mld dolarów w związku z odejściem Apple od Chin

Eksport iPhone’ów firmy Apple z Indii wzrósł o jedną trzecią w ciągu sześciu miesięcy do września, co wzmocniło strategiczną decyzję giganta technologicznego mającą na celu zwiększenie produkcji w Indiach przy jednoczesnym zmniejszeniu uzależnienia od Chin.

Eksport iPhone’ów wyprodukowanych w Indiach osiągnął wartość prawie 6 miliardów dolarów, co oznacza znaczny wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Solidna trajektoria wzrostu wskazuje, że Apple jest na dobrej drodze do przekroczenia 10 miliardów dolarów wartości eksportu iPhone’ów w roku fiskalnym 2024.

Wzrost ten jest konsekwencją szerszych działań Apple mających na celu wykorzystanie indyjskiej siły roboczej, dotacji i rozwijającego się ekosystemu technologicznego w obliczu narastających napięć między USA i Chinami.

Apple naciska na to, aby indyjska produkcja osiągnęła 10 mld dolarów

Strategiczne przejście Apple na produkcję w Indiach przyspieszyło dzięki trzem głównym dostawcom: Foxconn Technology Group, Pegatron Corp. i Tata Electronics.

Razem przyspieszają montaż iPhone’ów w południowych regionach Indii, zwłaszcza wokół Ćennaju i Karnataki.

Foxconn, wiodący dostawca Apple w Indiach, odpowiada za połowę krajowego eksportu iPhone’ów. Tata Electronics, która w zeszłym roku przejęła od Wistron swój dział produkcji iPhone’ów, wyeksportowała iPhone’y warte około 1,7 miliarda dolarów z Karnataki od kwietnia do września, stając się pierwszym indyjskim partnerem montażowym Apple.

Szybki rozwój firmy Apple w Indiach wpisuje się w inicjatywę premiera Narendry Modiego „Make in India”, która ma zachęcić międzynarodowe przedsiębiorstwa do inwestowania w lokalną produkcję.

Dotacje rządu Indii pomogły firmie Apple w montażu najwyższej klasy modeli iPhone’a, takich jak iPhone 16 Pro i Pro Max, na terenie kraju.

Dążenie do lokalnej produkcji nie tylko zwiększyło eksport firmy Apple do Indii, ale również sprawiło, że smartfony stały się najważniejszą kategorią eksportową tego kraju do USA, osiągając łączną wartość 2,88 miliarda dolarów w ciągu zaledwie pięciu miesięcy tego roku fiskalnego.

Indyjska klasa średnia napędza popyt

Mimo tych zysków, Apple ma zaledwie 7% udziału w indyjskim rynku smartfonów, a w segmencie tym dominują chińskie marki, takie jak Xiaomi, Oppo i Vivo.

Popularność firmy Apple rośnie wśród indyjskiej klasy średniej, której dochód rozporządzalny i siła nabywcza rosną.

Aby sprostać popytowi, firma Apple otworzyła flagowe sklepy w Mumbaju i Nowym Delhi, a kolejne planuje otworzyć w Bangalore i Pune. Dzięki temu rozszerzyła swoją sieć sprzedaży detalicznej, aby sprostać aspiracjom rosnącej klasy indyjskich konsumentów.

Skupienie się Apple na Indiach już się opłaciło – roczne przychody firmy w tym regionie osiągnęły rekordową kwotę 8 miliardów dolarów w roku obrotowym kończącym się w marcu 2024 r.

Rozszerzenie obecności Apple w Indiach, wsparte ukierunkowanymi działaniami marketingowymi i sprzedażą internetową, dodatkowo zwiększyło przychody firmy.

Analitycy szacują, że sprzedaż Apple w Indiach może osiągnąć 33 miliardy dolarów do 2030 roku. Wpływ na to będzie miał rozwój klasy średniej i rozwój planów płatności, które ułatwiają dostęp do urządzeń z najwyższej półki.

Choć Apple nadal dywersyfikuje swoją bazę produkcyjną, Chiny pozostają jego największym ośrodkiem wytwórczym.

Zmiana na Indie podkreśla rosnącą zależność od alternatywnego łańcucha dostaw w obliczu niepewności gospodarczej Chin.

W tym roku firma Apple podwoiła produkcję iPhone’ów w Indiach do 14 miliardów dolarów, a wartość jej eksportu wyniosła 10 miliardów dolarów, co pokazuje, że zaangażowanie firmy w Indiach jest istotnym elementem jej długoterminowej strategii.

Jednak pomimo tych osiągnięć, mało prawdopodobne jest, aby Indie w najbliższej przyszłości zdołały dorównać dominującej pozycji Chin w ekosystemie produkcyjnym Apple.