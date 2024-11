Prawdopodobne ożywienie Kaspy (KAS) w miarę poprawy nastrojów na najniższym poziomie od 6 miesięcy

Projekt PoW Kaspa (KAS) zmagał się z pesymizmem od czasu osiągnięcia historycznego szczytu na poziomie 0,207 USD.

Advertisement Szukasz sygnałów i alertów od profesjonalnych traderów? Zarejestruj się w Invezz Signals™ ZA DARMO. Zajmuje to 2 minuty.

Spadkowa tendencja przyspieszyła w zeszłym tygodniu, kiedy token spadł do 0,109 USD – najniższego poziomu nienotowanego od sześciu miesięcy.

Advertisement

Jednakże KAS wykazał się odpornością od czasu nagłego spadku.

Kryptowaluta sygnalizuje wyprzedaż, co sugeruje nadchodzące trendy wzrostowe.

Co więcej, Kaspa utrzymuje pozytywne nastroje pomimo 30-procentowego spadku cen ( według danych Market Prophit ).

Wskaźnik CrowdZ-Score pozostał pozytywny i wyniósł 1,269, a wskaźnik Buzz Score wyniósł 0,952.

Ponadto nastawienie tłumu Kaspy poprawiło się do 0,1509.

Potwierdza to optymizm inwestorów co do zachowań cenowych akcji Kaspy, wielu z nich spodziewa się szybkich wzrostów.

KAS gotowy do odzyskania

Copy link to section

Analiza techniczna również potwierdza wzrosty KAS.

Wskaźnik siły względnej wzrósł z 30,81 do 39 w ciągu ostatnich czterech dni.

To potwierdza wzmożoną aktywność kupujących, co może przyczynić się do wyczerpania zapasów sprzedawców.

Handlowcy i inwestorzy mogą kupować akcje Kaspa po niższych cenach, zanim spodziewane będą wzrosty.

Dane Coinglass potwierdzają wzrostową narrację.

Otwarte pozycje spółki Kaspa wzrosły w ciągu ostatniej doby o 2,28% do 80,53 mln USD.

Ponadto dodatni współczynnik Long-Short sugeruje, że większość traderów obstawia trendy wzrostowe.

Ponadto 77% kont kontraktów terminowych na kontrakty terminowe zamknęło długie pozycje, przewidując potencjalne wzrosty.

Na koniec, wskaźnik ważony nastrojów potwierdza bardziej pozytywne nastawienie wśród społeczności KAS.

Takie sygnały wskazują, że KAS stoi na skraju odwrócenia trendu po spadku do strefy wyprzedania.

Co więcej, ogólne nastroje rynkowe sprzyjają wzrostowym ruchom cen kryptowalut.

Perspektywy rynku kryptowalut

Copy link to section

Sektor aktywów cyfrowych wykazał się silnym optymizmem po tym, jak cena bitcoina przekroczyła 71 tys. dolarów.

Eksperci przewidują, że w ciągu najbliższych kilku sesji kryptowaluta, będąca barometrem trendu, osiągnie nowe rekordowe poziomy.

Platforma analizy danych CoinCodex przewiduje nowy szczyt na poziomie 76 107 USD za bitcoina przed końcem października.

Oznaczałoby to wzrost cen o ponad 7% w stosunku do obecnych wartości.

Co więcej, znany analityk Michael van de Poppe uważa, że nadchodzące dane o bezrobociu doprowadzą BTC do nowego ATH w tym tygodniu.

Na panującą byczą postawę na rynku kryptowalut wpływa wiele czynników.

Godnym uwagi elementem są zbliżające się listopadowe wybory prezydenckie w USA.

Entuzjaści aktywów cyfrowych wierzą, że zwycięstwo Trumpa może zapoczątkować hossę.

Przywódca Partii Republikańskiej w swoich kampaniach kreował się na kandydata popierającego kryptowaluty, obiecując przyjazną politykę mającą na celu regulację rynku i uczynienie Ameryki wiodącym ośrodkiem przedsięwzięć związanych z kryptowalutami.

Według serwisu prognoz Polymarket, Trump nadal jest faworytem w walce o zwycięstwo w nadchodzących wyborach.

Co więcej, zbliżające się kwartalne wyniki finansowe MicroStrategy dodatkowo pogłębiły trwający optymizm w świecie kryptowalut.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy firma intensywnie inwestowała w bitcoiny, a jej akcje osiągnęły ostatnio rekordowe poziomy, co zwiększyło zaufanie do BTC.

Pozytywne wyniki zbliżającego się raportu zysków MicroStrategy wzmocnią zaufanie do Bitcoina.

Potencjalnie przyciągnęłoby to inwestorów instytucjonalnych i detalicznych, a to byłby idealny przepis na historyczne ATH.

Aktualna akcja cenowa KAS

Copy link to section

Altcoin jest notowany po cenie 0,1182 USD po stracie 2% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Niedźwiedzie dominują w ruchu cenowym, choć poprawa nastrojów jest sygnałem zbliżającego się odwrócenia trendu.

Solidne odrodzenie kupujących mogłoby pchnąć KAS w kierunku oporu na poziomie 0,14 USD.

Wybicie w tym miejscu wywołałoby solidne ruchy w kierunku 0,165 USD.

Oznaczałoby to wzrost o 39,59% w stosunku do obecnej ceny.