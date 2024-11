Rosnąca globalna produkcja ma utrzymać niskie ceny cukru

Kontrakty terminowe na cukier na giełdzie Intercontinental Exchange spadły o ponad 4% od początku października, ponieważ zwiększona produkcja wpłynęła na nastroje.

Ceny spadły o ponad 2% w poniedziałkowej sesji, gdyż w pierwszej połowie października gwałtownie wzrosła produkcja trzciny cukrowej w brazylijskim regionie środkowo-południowym.

Jednak we wtorek kontrakty terminowe na cukier odrobiły część strat i były notowane o 0,9% wyżej, podążając za wyższymi cenami ropy naftowej.

W chwili pisania tego tekstu najaktywniejsza cena kontraktu na cukier na giełdzie Intercontinental Exchange wynosiła 22,13 centów amerykańskich za funt.

Wyższe ceny ropy naftowej prowadzą do wzrostu stawek benzyny. To zachęca kierowców do przejścia na etanol, co oznacza, że więcej biopaliwa jest przekierowywane z cukru, ograniczając podaż sacharozy.

Słabszy dolar we wtorek również wspomógł ceny cukru, gdyż mocniejszy dolar sprawił, że surowiec ten stał się droższy dla zagranicznych nabywców.

UNICA informuje o wzroście tłoczenia trzciny cukrowej w Brazylii

W piątek brazylijskie stowarzyszenie przemysłu trzciny cukrowej i bioenergii UNICA podało, że w pierwszej połowie października przetwórstwo trzciny cukrowej w regionie środkowo-południowym kraju wyniosło 33,8 mln ton.

Według raportu, w analogicznym okresie ubiegłego roku przetwórstwo trzciny cukrowej wyniosło około 32,9 miliona ton.

Łączny zbiór trzciny cukrowej w tym sezonie, który rozpoczął się w połowie października, wzrósł o 2,4% w ujęciu rok do roku do 538,8 mln ton.

Tymczasem, jak podano w raporcie, produkcja cukru w pierwszej połowie października wzrosła w ujęciu rok do roku o 8% do 2,4 miliona ton.

Łączna produkcja cukru w tym sezonie, która w połowie października wyniosła 35,6 mln ton, wzrosła o prawie 2% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej.

Nadzwyczajne zbiory w Indiach potęgują pesymizm

Oczekiwania dotyczące obfitych zbiorów cukru w sezonie 2024–2025 (październik–wrzesień) również przyczyniły się do spadku cen.

Optymizm, że monsun powyżej normy w okresie czerwiec-wrzesień w Indiach doprowadzi do wzrostu produkcji w azjatyckim gigancie. Indie są drugim co do wielkości producentem cukru po Brazylii.

Indyjski Departament Meteorologiczny poinformował, że w porze monsunowej, która zakończyła się 30 września, spadło 934,8 milimetrów opadów, co stanowi wynik o 7,6% wyższy od średniej wieloletniej.

Agencja meteorologiczna podała również, że w tym sezonie monsunowym w Indiach odnotowano najwięcej opadów deszczu w ciągu ostatnich czterech lat.

Ponadto minister żywności Indii Pralhad Joshi niedawno powiedział, że rząd rozważa zniesienie zakazu eksportu cukru. Powiedział, że rząd podejmie decyzję, gdy tylko będą dostępne szacunki branżowe dotyczące produkcji trzciny cukrowej i bilans otwarcia cukru na sezon 2024-25.

W październiku 2023 r. Indie nałożyły bezterminowe ograniczenia na eksport cukru, aby utrzymać odpowiednią dostępność na rynkach lokalnych.

Większa ilość cukru z Indii może zwiększyć podaż na rynkach światowych w nadchodzących miesiącach, co wywrze dodatkową presję na ceny.

Większa produkcja cukru w Tajlandii

Dodatkowo na nastroje wpłynął wzrost produkcji w jednym z największych krajów produkujących cukier – Tajlandii.

W zeszłym tygodniu Urząd ds. Trzciny cukrowej i Cukru w Tajlandii prognozował, że produkcja cukru w Tajlandii w sezonie 2024–2025 wzrośnie o 18% w ujęciu rok do roku do 10,35 mln ton, podał Barchart.com w swoim raporcie.

Kraj wyprodukował 8,77 mln ton cukru w sezonie 2023-24, który zakończył się w kwietniu. Tajlandia jest drugim co do wielkości eksporterem cukru na świecie.