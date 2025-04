Prezydent Trump w tym tygodniu wywołał załamanie na światowych rynkach finansowych, ogłaszając wysokie nowe cła na wiele krajów, w tym 34% na Chiny i 20% na UE.

Wśród chaosu są dwaj amerykańscy detaliści, którzy mogą faktycznie skorzystać na polityce handlowej Trumpa: TJX i Ross Stores – według analityka Citi, Paula Lejueza.

Lejuez spodziewa się, że wspomniane dwie akcje detaliczne osiągną lepsze wyniki i zakończą ten rok mocnym akcentem.

Oto dlaczego analityk Citi jest optymistycznie nastawiony do TJX i ROSS oraz co te dwie sieci handlowe przygotowały dla inwestorów w 2025 roku.

TJX Companies Inc (NYSE: TJX)

Akcje TJX już wzrosły o ponad 10% w ciągu ostatniego miesiąca, ale analityk Citi nadal widzi znaczący potencjał wzrostu dla tego dyskontowego sprzedawcy detalicznego.

„Taryfy prawdopodobnie spowodują znaczne zakłócenia na rynku, znacznie zwiększając dostępność produktów dla sprzedawców oferujących niższe ceny po atrakcyjnych cenach” – napisał Paul Lejuez w notatce badawczej skierowanej do klientów.

Lejuez podniósł w tym tygodniu rekomendację dla akcji TJX do „kupuj” i podwyższył cenę docelową do 140 dolarów, co wskazuje na potencjalny wzrost o kolejne 12% w stosunku do obecnych poziomów.

W swoim raporcie analityk Citi podkreślił udany sezon świąteczny sieci handlowej, dodając, że ten pozytywny trend prawdopodobnie utrzyma się, ponieważ konsumenci, obawiając się nadchodzącej recesji, będą wybierać tańsze sklepy.

Dodatkowo, akcje TJX obecnie wypłacają dywidendę o stopie 1,36%, co czyni je jeszcze bardziej atrakcyjnymi przy obecnych poziomach, zwłaszcza jeśli przewidujesz spowolnienie w drugiej połowie 2025 roku.

Wall Street w dużej mierze podziela optymizm Paula Lejueza co do TJX Companies, co potwierdza konsensus analityków, którzy w momencie pisania tego tekstu przyznali akcjom tej firmy detalicznej rating „przeważający”.

Ross Stores Inc (NASDAQ: ROST)

Citi jest optymistycznie nastawione do akcji Ross, pomimo przeciwności związanych z cłami i obaw o potencjalne spowolnienie gospodarcze w nadchodzących miesiącach, z podobnych powodów jak w przypadku TJX Companies.

Ponadto, amerykańska sieć dyskontowych domów towarowych straciła w tym roku ponad 15%, co czyni ją również stosunkowo bardziej atrakcyjną pod względem wyceny.

„Uważamy, że segment off-price jest w krótkim okresie w defensywie, ale w długim okresie ma dobre perspektywy dalszego wzrostu, ponieważ inni detaliści zmagają się z trudnościami i zamykają sklepy” – napisał w raporcie w tym tygodniu.

Paul Lejuez przewiduje narastające wyzwania dla detalistów, które mogą prowadzić do zamykania sklepów, jeśli cła osłabią ogólne otoczenie konsumenckie.

W swojej notatce analitycznej podniósł również rekomendację dla akcji ROST do „kupuj” i podwyższył cenę docelową do 146 dolarów, co wskazuje na ponad 10% potencjał wzrostu w stosunku do obecnych poziomów.

Podobnie jak TJX, Ross Stores Inc. z siedzibą w Dublinie również obecnie wypłaca dywidendę o stopie zwrotu 1,23%, co czyni ją atrakcyjną dla osób zainteresowanych stworzeniem nowego źródła pasywnego dochodu.