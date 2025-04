PepeX celuje w 250-procentowy wzrost przedsprzedaży, podczas gdy PEPE spada o 75% w wyniku zmiany rynkowej

Monety meme nadal dominują w świecie kryptowalut, a nowy gracz, PepeX, szybko zyskuje na popularności.

Obecnie, na piątym etapie przedsprzedaży, PepeX zebrał ponad 1,249,000 USD, a cena tokena wzrośnie z 0,0243 USD do 0,0255 USD w ciągu dwóch dni.

Ten zwiększający się popyt kontrastuje z tokenem Pepe, który spadł o ponad 65% w 2025 roku po osiągnięciu szczytu w grudniu ubiegłego roku.

Podczas gdy PEPE podążał za wirusowymi falami bez podstawowej użyteczności, PepeX prezentuje się jako funkcjonalna platforma startowa z zabezpieczeniami przed nadużyciami i ustrukturyzowanym modelem przedsprzedaży zapewniającym długoterminową stabilność tokenów.

Cena rośnie, gdy przedsprzedaż wchodzi w nowy etap

Struktura PepeX obejmuje 30 etapów, zwiększając cenę o 5% na każdym poziomie. Przedsprzedaż rozpoczęła się pod koniec marca z ceną tokena wynoszącą 0,02 USD, a obecna cena wynosi 0,0243 USD na etapie 5.

Za dwa dni cena wzrośnie do 0,0255 USD, gdy sprzedaż przejdzie do etapu 6.

Jeśli cała przedsprzedaż zostanie wyprzedana, token zostanie wprowadzony na giełdy publiczne po cenie około 0,085 USD, oferując wczesnym nabywcom znaczną przewagę cenową.

Obecna suma zebranych funduszy wynosi 1,249,035 USD, co odzwierciedla rosnącą trakcję, ponieważ coraz więcej kupujących wchodzi przed kolejnym skokiem kursu.

Przedsprzedaż jest zaplanowana na 90 dni, dając projektowi ustalone okno na przyciągnięcie zainteresowania przed uruchomieniem.

Kluczowe różnice między PepeX a Pepe

W przeciwieństwie do PEPE, który został uruchomiony w 2023 roku wyłącznie jako moneta meme bez żadnej funkcjonalności, PepeX jest zbudowany jako platforma startowa dla nowych tokenów meme.

Platforma planuje wykorzystać sztuczną inteligencję do weryfikacji i wdrażania nowych monet meme, umożliwiając twórcom uruchamianie tokenów z funkcjami takimi jak automatyczne blokady płynności i ochrona przed snajperami.

PepeX ogranicza również alokacje tokenów deweloperskich do 5%, rezerwując 95% dla społeczności.

Mechanizm ten, w połączeniu z wymogami blokady płynności, ma na celu zapobieganie manipulacjom tokenami, nieuczciwej dystrybucji lub wczesnemu dumpingowi przez osoby mające dostęp do informacji poufnych – co jest częstym problemem przy uruchamianiu monet meme.

Pepe z kolei wzrastał i spadał pod wpływem szumu rynkowego.

W grudniu 2024 roku osiągnął rekordowy poziom 0,00002803 USD, ale jego obecna cena spadła do 0,057041 USD, co stanowi spadek o około 75% w stosunku do szczytowego poziomu. Nigdy nie dołączono do niego żadnej platformy ani ekosystemu, co czyni go bardziej podatnym na spekulacyjne wahania.

Co może napędzać PepeX w 2025 roku?

Prognozy cenowe dla PEPE pozostają wąskie. Analitycy sugerują przedział między 0,000006 USD a 0,000015 USD do końca roku, w dużej mierze napędzany dynamiką memów i nastrojami spekulacyjnymi.

PepeX wprowadza jednak użyteczność do przestrzeni monet meme. Jeśli przyciągnie twórców memów szukających bezpiecznego, szybkiego sposobu na uruchomienie tokenów – i inwestorów poszukujących dostępu na wczesnym etapie – popyt na PEPX może wzrosnąć wraz ze skalowaniem platformy.

Wykorzystuje on również model przedsprzedaży z poprzednich historii sukcesu, oferując zyski przed uruchomieniem, gdy token wspina się przez etapową zmianę jego ceny.

Udane notowanie na poziomie 0,085 USD odzwierciedlałoby już ponad czterokrotny wzrost w stosunku do ceny początkowej w przedsprzedaży.

Jego potencjał wiąże się również z szerszym ekosystemem memów. Platformy takie jak Pump.fun wygenerowały ponad 500 mln USD w postaci opłat z monet meme.

Jeśli PepeX zdoła uchwycić część tego rynku, może to napędzić dodatkową aktywność handlową po uruchomieniu tokena.