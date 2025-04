Ministrowie handlu UE zdecydowali o nałożeniu odwetowych ceł na niektóre amerykańskie towary importowane od przyszłego tygodnia.

Preferują jednak negocjacje z prezydentem USA Donaldem Trumpem w celu zniesienia istniejących ceł, zamiast dalszych działań odwetowych.

Od środy 27-członkowy blok będzie objęty 20% cłem na prawie wszystkie towary oraz 25% cłem na stal, aluminium i samochody.

Wynika to z polityki Trumpa polegającej na nakładaniu ceł na kraje, które jego zdaniem stosują wysokie bariery dla importu z USA.

Według doniesień agencji Reuters, w poniedziałek w Luksemburgu spotkali się ministrowie handlu, aby omówić reakcję UE na amerykańską ustawę o redukcji inflacji oraz stosunki z Chinami.

Negocjacje – preferowana droga

Wielu ministrów podkreślało, że priorytetem powinno być rozpoczęcie negocjacji i zapobieżenie pełnoskalowej wojnie handlowej.

„Musimy zachować spokój i reagować w sposób deeskalujący. Obecna sytuacja na rynkach akcji pokazuje, co się stanie, jeśli od razu zaostrzymy sytuację. Ale będziemy gotowi podjąć środki zaradcze, jeśli będzie to konieczne, aby skłonić Amerykanów do rozmów” – powiedziała dziennikarzom holenderska minister handlu Reinette Klever.

UE jest gotowa negocjować umowę taryfową „zero za zero” na towary przemysłowe, jak ogłosiła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas konferencji prasowej w Brukseli.

W raporcie Reutersa zacytowano komisarza UE ds. handlu Maroša Šefčoviča:

Prędzej czy później usiądziemy do stołu negocjacyjnego z USA i znajdziemy wzajemnie akceptowalny kompromis.

W odpowiedzi na amerykańskie cła na europejską stal i aluminium UE nałoży dwa zestawy ukierunkowanych ceł odwetowych na import z USA. Pierwszy zestaw ceł wejdzie w życie 15 kwietnia, a drugi 15 maja.

UE odporna

Šefčovič oświadczył również, że UE jest gotowa zaostrzyć swoją reakcję, co może obejmować wykorzystanie unijnego instrumentu przeciwdziałania przymusowi (ACI) do zwalczania amerykańskich usług lub ograniczenie dostępu amerykańskich firm do przetargów publicznych w UE.

Chociaż wolałoby negocjować zniesienie ceł ze Stanami Zjednoczonymi.

Powtórzył słowa francuskiego ministra handlu Laurenta Saint-Martina, mówiąc:

Jesteśmy gotowi wykorzystać wszystkie dostępne środki, aby chronić jednolity rynek.

Niektóre kraje UE, zwłaszcza te o silnych powiązaniach handlowych ze Stanami Zjednoczonymi, zalecały jednak ostrożność.

ACI zostało opisane przez irlandzkiego ministra spraw zagranicznych Simona Harrisa jako „opcja nuklearna”, który wyraził przekonanie, że większość krajów UE nie jest gotowa rozważyć jej, przynajmniej na razie.

Robert Habeck, ustępujący niemiecki minister gospodarki, doradził, że zjednoczona UE znalazłaby się w silnej pozycji.

Przemawiając w Luksemburgu, Habeck powiedział, że słabość pozycji Ameryki jest widoczna w załamujących się rynkach akcji i potencjalnych dalszych stratach.

Dodał, że pragnienie Elona Muska, zwolennika Trumpa, dotyczące zerowych ceł między Europą a USA, odzwierciedla tę słabość.

Unijne środki zaradcze

Oczekuje się, że UE zatwierdzi w tym tygodniu pierwsze środki odwetowe wobec amerykańskiego importu o wartości do 28 miliardów dolarów, obejmujące produkty od nici dentystycznych po diamenty, w odpowiedzi na cła na stal i aluminium wprowadzone przez Trumpa.

Te środki zaradcze są ukierunkowane na konkretne cele, a nie na szersze, wzajemne opłaty.

Trump zagroził nałożeniem 200% cła na napoje alkoholowe z UE, jeśli blok ten wprowadzi proponowane 50% cło na amerykańską whisky bourbon.

To zagrożenie wywołało niepokój we Francji i Włoszech, głównych eksporterach wina i alkoholi do USA.

Stany Zjednoczone nałożyły cła na samochody i inne towary, a w odpowiedzi 27-członkowy blok do końca kwietnia ogłosi szerszy pakiet środków odwetowych.

W 2024 r. Stany Zjednoczone importowały z UE towary o wartości 334 miliardów euro (366,2 miliarda dolarów), podczas gdy UE eksportowała do USA towary o wartości 532 miliardów euro.

Ten deficyt handlowy daje UE mniejszą siłę przetargową niż USA w wojnie taryfowej, ponieważ Bruksela ma mniej amerykańskich towarów, na które mogłaby nałożyć cła.