Fitch podnosi ratingi sześciu chińskich banków pomimo obniżenia ratingu suwerennego

Agencja ratingowa Fitch podniosła perspektywę ratingową sześciu głównych chińskich banków z negatywnej na stabilną, sygnalizując wzrost zaufania do instytucji finansowych kraju pomimo szerszych obaw dotyczących zadłużenia państwowego.

Rewizja dotyczy pięciu państwowych banków — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB), Bank of China (BOC), Agricultural Bank of China (ABC) i Bank of Communications (BOCOM) — a także China Merchants Bank (CMB).

Ten krok następuje wkrótce po obniżeniu ratingu suwerennego Chin, co podkreśla rosnącą rozbieżność między stabilnością poszczególnych banków a szerszymi presjami ekonomicznymi.

Decyzja, ogłoszona we wtorek, odzwierciedla ocenę Fitcha, że Pekin nadal posiada zdolności finansowe do wspierania kluczowych elementów systemu finansowego.

Chociaż Chiny zmagają się z wysokim poziomem zadłużenia i deficytami budżetowymi, agencja uważa, że kapitał wymagany w potencjalnym scenariuszu dokapitalizowania zmniejszył się dzięki poprawie produktywności kredytowej i systemowemu rozwiązaniu problemu złych długów.

Banki państwowe wspierane politycznie

Zmiana perspektywy przez Fitcha podkreśla pogląd, że banki państwowe nadal ściśle współpracują z rządem w realizacji jego celów politycznych.

Te pięć największych banków, które łącznie kontrolują dominującą część aktywów bankowych Chin, często postrzegane jest jako przedłużenie państwa, odgrywając kluczową rolę w stymulowaniu gospodarki i finansowaniu infrastruktury.

Agencja przyznała, że pomimo wyższych deficytów budżetowych i rosnącego zadłużenia publicznego, Pekin nadal dysponuje wystarczającą elastycznością finansową, aby interweniować w razie potrzeby.

To poparcie polityczne było kluczowym czynnikiem w rewizji prognoz, co kontrastuje z obniżeniem ratingu kredytowego Chin na początku tego roku.

Rating CMB podniesiony ze względu na stabilność.

China Merchants Bank, jedyny prywatny bank uwzględniony w rewizji, również skorzystał na ponownej ocenie Fitcha.

Chociaż CMB nie jest bankiem państwowym, posiada silną bazę kapitałową i stosuje konserwatywną strategię kredytową, co według Fitcha czyni go mniej podatnym na systemowe wstrząsy finansowe.

Podnosząc rating CMB wraz z pięcioma największymi bankami, Fitch zasygnalizował, że zaufanie do chińskiego sektora bankowego wykracza poza samą własność państwową.

Agencja zauważyła, że poprawa alokacji kredytów i bardziej proaktywne podejście do rozwiązywania problemów z niespłacanymi aktywami zmniejszyły ogólny poziom ryzyka w całym systemie.

Podsumowanie: ryzyko maleje

Jednym z kluczowych powodów poprawy perspektyw jest zdaniem Fitcha zmniejszenie ryzyka dokapitalizowania.

W poprzednich ocenach centralnym problemem była możliwość konieczności wstrzyknięcia przez rząd znacznego kapitału do systemu bankowego.

Jednakże dane wskazują obecnie na bardziej efektywne wykorzystanie kredytu i lepszą jakość aktywów w dużych instytucjach.

To wpisuje się w trend ograniczania przez główne chińskie banki zaangażowania w wysokiego ryzyka kredyty hipoteczne i skupiania się na finansowaniu konsumenckim oraz sektorach strategicznych zgodnych z polityką rządu.

Przesunięcie alokacji kredytów wydaje się przyczyniać do zdrowszego środowiska bilansowego dla wiodących kredytodawców.