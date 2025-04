W obliczu rosnącej niepewności co do stosunków USA-Ukraina, niezachwiane zaangażowanie na rzecz rozdartego wojną narodu utrzymuje się w postaci nieformalnych więzi nawiązanych w ciągu trzech lat konfliktu z Rosją.

Na czele tej inicjatywy stoi Howard G. Buffett, republikański filantrop i syn legendarnego inwestora Warrena Buffetta, który od czasu pełnoskalowej inwazji Rosji w 2022 roku po raz 18. odwiedza Ukrainę.

Ta wizyta odbywa się w czasie, gdy nowa administracja USA pod przewodnictwem prezydenta Donalda Trumpa rozważa możliwość tymczasowego zawieszenia broni między Rosją a Ukrainą, co rzuca cień na przyszłość amerykańskiego wsparcia dla tego kraju.

„Jesteśmy na dobrej drodze”: miliard dolarów Buffetta dla Ukrainy

„To niczego nie zmienia w naszych działaniach. Jesteśmy na dobrej drodze” – powiedział Buffett agencji Associated Press, podkreślając swoje niezachwiane zaangażowanie. Stwierdził, że jego fundacja jest na dobrej drodze, aby w tym roku przekroczyć miliard dolarów pomocy dla Ukrainy.

Buffett wyraził również sceptycyzm co do perspektyw trwałego porozumienia pokojowego, stwierdzając, że jest to „niemożliwe”.

„Putin tego nie chce i nie będzie tego respektował” – powiedział.

Nie ma łatwego sposobu na zakończenie wojny. Dlatego będziemy w niej trwać tak długo, jak będzie to konieczne.

Partnerstwo Buffetta z ukraińskim ministrem gospodarki

W sobotę agencja Associated Press spotkała się z Buffettem w pociągu, w którym podróżował wraz z ukraińską minister gospodarki Julią Swyrydenko.

Ich wspólne zaangażowanie w humanitarne rozminowywanie zbliżyło ich w 2023 roku, a od tego czasu utrzymują bliski kontakt. Swyrydenko określił Buffetta jako „jednego z największych przyjaciół Ukrainy”.

Buffett dołącza do licznego grona Amerykanów z różnych stron amerykańskiego spektrum politycznego, którzy wspierają wysiłki wojenne Ukrainy, czy to poprzez pomoc finansową, czy też ochotniczą służbę wojskową.

Osoby te uważają, że Stany Zjednoczone w ciągu ostatnich kilku lat nie zrobiły wystarczająco dużo, aby pomóc Ukrainie pokonać Rosję.

Podczas tej wizyty Buffett i Swyrydenko udali się do północnego regionu Sumy, gdzie sytuacja znacznie się pogorszyła po utracie przez siły ukraińskie pozycji w rosyjskim regionie Kursk.

Odwiedzili wsie Popiwka i Bobryk, które, podobnie jak znaczna część regionu, znajdują się w strefie wysokiego ryzyka min lądowych. Część tego obszaru była okupowana przez siły rosyjskie w 2022 roku i obecnie uważa się ją za potencjalnie skażoną.

Odwiedzili również lokalną szkołę przeniesioną do piwnicy, gdzie dzieci uczą się podczas przedłużających się alarmów przeciwlotniczych, będąc świadkami realiów życia w strefie wojny.

Skupienie się na potrzebach humanitarnych: rozminowywanie i infrastruktura

Fundacja Buffetta, która koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb humanitarnych, takich jak rolnictwo, infrastruktura i rozminowywanie, przekazała Ukrainie od początku pełnoskalowej inwazji około 800 milionów dolarów, w tym 175 milionów dolarów przeznaczonych na humanitarne rozminowywanie.

Ministerstwo Svyrydenki odpowiada za nadzór nad ukraińską infrastrukturą humanitarnego rozminowywania, co czyni partnerstwo między nimi niezwykle ważnym.

„Bardzo dobrze rozumie, że jeśli kraj, który może wyżywić 400 milionów ludzi, nie jest w stanie oczyścić swoich pól i traci co najmniej 12 miliardów dolarów PKB rocznie z powodu zaminowanych terenów, to jest to ogromne wyzwanie” – powiedziała Svyrydenko o Buffecie, podkreślając długoterminowe skutki zanieczyszczenia minami lądowymi.

Blizny wojny: miny lądowe i straty ekonomiczne

Według ukraińskiego Ministerstwa Gospodarki, od czasu inwazji sektor rolniczy kraju stracił 20,5% swoich gruntów ornych w wyniku min lądowych, okupacji i trwających walk.

Oszałamiająca powierzchnia 139 000 kilometrów kwadratowych (53 670 mil kwadratowych) ukraińskiej ziemi – obszar mniej więcej wielkości stanu Nowy Jork – jest potencjalnie zaminowana.

Dwie trzecie tego terytorium stanowią żyzne pola uprawne, na których pokolenia Ukraińców uprawiały pszenicę.

Od początku wojny w wyniku incydentów związanych z minami zginęło 335 osób, a 823 zostały ranne, co podkreśla bezpośrednie zagrożenie stwarzane przez te śmiertelne pozostałości wojny.

Szacuje się, że 6,1 miliona ludzi mieszka na obszarach uznanych za zagrożone zanieczyszczeniem minami lądowymi, co stanowi ciągłe przypomnienie o trwałym wpływie konfliktu.

Pomimo napiętych stosunków i rosnącej niepewności w Stanach Zjednoczonych, Buffett wyraził przekonanie, że wielu amerykańskich ustawodawców nadal przestrzega zasad wolności i demokracji i nie porzuci Ukrainy w jej walce o suwerenność.

„Ostatecznie myślę, że Stany Zjednoczone postąpią słusznie, ale może to być bolesny proces i może zginąć jeszcze wielu Ukraińców” – powiedział.

Fundacja Buffetta sfinansowała kilka dwupartyjnych delegacji amerykańskiego Kongresu na Ukrainę w 2023 roku i planuje wysłać kolejną grupę w maju, dążąc do pogłębienia zrozumienia sytuacji wśród amerykańskich ustawodawców.

Buffett, którego fundacja działa w strefach konfliktów od ponad dwóch dekad, podkreślił znaczenie osobistego zobaczenia warunków, aby w pełni zrozumieć skalę wojny.

Wspominał szczególnie wstrząsającą podróż z Charkowa do Borowej, w pobliżu linii frontu, gdzie przejeżdżał przez wioski po wioskach zrównane z ziemią przez rosyjskie ataki.

Dodał, że okrucieństwa popełnione w takich miastach jak Bucza, Borodzianka i Irpień, gdzie rosyjskie siły oskarżono o torturowanie, gwałcenie i egzekucje cywilów, często są zapominane poza Ukrainą.

Dlatego obecność ma znaczenie. Tylko słuchając ludzi, którzy to przeżywają, można naprawdę zrozumieć.