Świat kryptowalut został spalony przez cykle hype’u związane z memecoinami – efektowne premiery, gwałtowne wzrosty i nieuniknione załamania.

W tym kontekście USD1, stablecoin wprowadzony na rynek przez World Liberty Financial, zdecentralizowany projekt finansowy wspierany przez prezydenta Donalda Trumpa i jego rodzinę, ma wejść na coraz bardziej zatłoczony rynek.

To skłoniło ekspertów do zadania pytania, czy znany stablecoin może stanowić bardziej wiarygodną alternatywę dla osób sceptycznie nastawionych do kryptowalut jako klasy aktywów, a także przywrócić zaufanie do rynku stablecoinów – rynku kluczowego dla sukcesu branży kryptowalut – czy też jest skazany na to, by stać się kolejną ryzykowną inwestycją.

W wywiadzie udzielonym Invezz drogą mailową Steven Pu, współzałożyciel Taraxa, platformy blockchain warstwy 1, zauważa, że sukces USD1 w przywracaniu zaufania zależy od transparentnych operacji, regularnych audytów i ścisłego przestrzegania standardów regulacyjnych – co stanowi znacznie większe przedsięwzięcie niż uruchomienie typowej kryptowaluty memowej.

„Siła, jaką dolar amerykański (USD) wywiera na amerykańskie społeczeństwo, czyni go unikalnym i potężnym narzędziem w przestrzeni kryptowalut, ale ta siła wiąże się z większą odpowiedzialnością. Niespełnienie oczekiwań miałoby konsekwencje znacznie wykraczające poza typowe rozczarowania rynkowe, wpływając na zaufanie inwestorów i postrzeganie publiczne na znacznie większą skalę ” – mówi.

O potencjale 1 dolara amerykańskiego do zwiększenia zaufania na rynku stablecoinów

Invezz: Rynek kryptowalut doświadczył poważnych problemów z zaufaniem z powodu zmienności memecoinów. W tym kontekście, jak Pan/Pani postrzega potencjał stablecoina USD1 do przywrócenia utraconego zaufania?

Wprowadzenie USD1, stablecoina rzekomo zabezpieczonego krótkoterminowymi obligacjami skarbowymi USA, depozytami w dolarach amerykańskich i innymi ekwiwalentami gotówki, ma na celu zapewnienie stabilnego aktywa cyfrowego.

To jednak nic nowego – wiele stablecoinów jest w ten sposób zabezpieczonych.

Zamiast innowacji, jest to wymóg niezbędny do zdobycia zaufania użytkowników – szczególnie po spektakularnym upadku algorytmicznych stablecoinów w wyniku skandalu z Luną i Terrą.

Takie wsparcie może dać użytkownikom pewność co do stabilności wartości monety, potencjalnie przywracając zaufanie inwestorów poszukujących mniej zmiennych opcji.

Skuteczność USD1 w przywracaniu zaufania będzie jednak zależała od transparentności działania, regularnych audytów i przestrzegania standardów regulacyjnych, co stanowi znacznie większe przedsięwzięcie niż uruchomienie memecoina.

Invezz: Czy uważa Pan/Pani, że postrzeganie tokenów wspieranych przez celebrytów przez opinię publiczną zostało trwale nadszarpnięte przez ostatnie niepowodzenia memecoinów?

Powiązanie kryptowalut z celebrytami okazało się mieczem obosiecznym.

Chociaż poparcie celebrytów może przyciągnąć znaczną uwagę, ostatnie niepowodzenia kryptowalut memowych powiązanych z osobami publicznymi wzbudziły sceptycyzm.

Nie zapominajmy o kolekcji NFT Katy Perry, która zapowiadała szczyt cyklu.

Percepcja tokenów wspieranych przez celebrytów wśród opinii publicznej uległa zmianie, co sprawiło, że inwestorzy stali się bardziej ostrożni.

W przypadku USD1, pomimo wsparcia, zaangażowanie znanych osobistości oznacza, że musi ono pilnie pracować nad budowaniem wiarygodności wykraczającej poza skojarzenia z celebrytami.

Celebryci przyciągają uwagę, ale eksperci budzą zaufanie.

Jakie cechy musi posiadać banknot 1 USD, aby zyskać wiarygodność?

Invezz: Jakie konkretne cechy lub wdrożenia byłyby kluczowe dla USD1, aby zdobyć wiarygodność i zyskać akceptację rynku?

Aby USD1 zyskał akceptację rynkową i ugruntował swoją wiarygodność, niezbędnych jest kilka kluczowych cech.

Po pierwsze, kluczowa jest przejrzystość, z jasnym ujawnianiem rezerw i regularnymi audytami przeprowadzonymi przez niezależne podmioty w celu weryfikacji aktywów stanowiących zabezpieczenie.

Zgodność z przepisami jest również niezbędna, wymagając przestrzegania regulacji finansowych i uzyskania niezbędnych licencji na legalną działalność.

Ponadto bezpieczeństwo jest priorytetem, a wdrożone zostały solidne środki ochrony przed atakami hakerskimi i zabezpieczenia aktywów użytkowników.

Należy również zapewnić płynność, aby ułatwić bezproblemowe transakcje i wykupy, a solidna struktura zarządzania, kierowana przez doświadczonych specjalistów z dziedziny finansów i technologii, jest niezbędna do budowania zaufania i wiarygodności w dłuższej perspektywie.

Rządowe wsparcie w wysokości 1 USD – miecz obosieczny

Invezz: Jakich największych potencjalnych pułapek powinien unikać USD1, aby utrzymać zaufanie publiczne?

Aby utrzymać zaufanie publiczne, USD1 musi uważać na kilka potencjalnych pułapek.

Brak przejrzystości stanowi znaczące ryzyko; nieudzielenie jasnych informacji na temat rezerw i operacji może podważyć zaufanie, zwłaszcza gdy użytkownicy mogą kwestionować, dlaczego mieliby wybierać USD1 zamiast już cyfrowego i powszechnie zaufanego USD.

Niezgodność z przepisami to kolejny problem. Działalność bez odpowiednich zezwoleń może prowadzić do sporów prawnych i utraty wiarygodności.

Biorąc pod uwagę rządowe wsparcie dla USD1, jakiekolwiek odstępstwo od idealnego przestrzegania przepisów mogłoby wywołać poczucie hipokryzji i podważyć zaufanie do instytucji, które za nim stoją.

Ponadto, słabe zarządzanie ryzykiem mogłoby prowadzić do niestabilności. Niewystarczające środki zaradcze w odniesieniu do ryzyka rynkowego, operacyjnego i technologicznego jedynie nasiliłyby porównania do przeszłych porażek, takich jak FTX.

Na koniec, nadmierne obietnice mogą poważnie zaszkodzić reputacji.

Siła, jaką dolar amerykański (USD) wywiera na amerykańskie społeczeństwo, czyni go unikalnym i potężnym narzędziem w przestrzeni kryptowalut, ale ta siła wiąże się z większą odpowiedzialnością.

Niespełnienie oczekiwań miałoby reperkusje znacznie wykraczające poza typowe rozczarowania rynkowe, wpływając na zaufanie inwestorów i postrzeganie publiczne na znacznie większą skalę.

Czy USD1 może stać się produktem masowym, czy też pozostanie ofertą niszową?

Invezz: Pana zdaniem, jakie czynniki zadecydują o tym, czy USD1 stanie się popularnym stablecoinem, czy też produktem niszowym?

Kilka czynników zadecyduje o tym, czy USD1 stanie się popularnym stablecoinem, czy też pozostanie produktem niszowym.

Popyt rynkowy odgrywa kluczową rolę, w szczególności w kontekście zapotrzebowania na kolejną stabilną kryptowalutę na już zatłoczonym rynku.

Kolejnym kluczowym czynnikiem jest jego przewaga konkurencyjna; biorąc pod uwagę ograniczoną ilość dostępnych informacji, trudno jest określić, jakie unikalne korzyści oferuje USD1 poza wpływem instytucji, które za nim stoją.

Środowisko regulacyjne również znacząco wpłynie na jego sukces, a zdolność do poruszania się w zmieniających się przepisach i ich przestrzegania w różnych jurysdykcjach będzie kluczowa.

Ponadto, kluczowe dla zwiększenia użyteczności i zapewnienia szerszego rozpowszechnienia będą partnerstwa i integracje z instytucjami finansowymi, giełdami i platformami płatniczymi.

Na koniec, kluczowe znaczenie ma zaufanie i akceptacja użytkowników, ponieważ budowanie silnej bazy użytkowników poprzez niezawodne działanie i pozytywne doświadczenia będzie niezbędne do osiągnięcia długoterminowego sukcesu.