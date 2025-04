W skoordynowanym wysiłku mającym na celu wzmocnienie zaufania inwestorów, czołowe chińskie firmy maklerskie zobowiązały się do pomocy w stabilizacji cen akcji na krajowym rynku, ogłosiła giełda w Szanghaju.

To zobowiązanie pojawia się w momencie, gdy dziesiątki spółek notowanych na giełdzie ogłosiły plany odkupu własnych akcji, co jest reakcją na eskalującą wojnę handlową, która wstrząsnęła lokalnym rynkiem.

We wtorek późnym wieczorem Szanghajska Giełda Papierów Wartościowych (SSE) ujawniła, że zwołała spotkanie z 10 wiodącymi firmami maklerskimi, aby podkreślić kluczowe znaczenie stabilizacji rynków w obliczu zewnętrznych wstrząsów.

SSE oświadczyła, że uczestniczące firmy, w tym Citic Securities, Orient Securities i Industrial Securities, wyraziły optymizm co do długoterminowych perspektyw wzrostu Chin i zobowiązały się do aktywnego działania na rzecz stabilizacji rynku, co stanowi wyraźny sygnał poparcia dla wysiłków rządu.

104% cła na chińskie towary w Ameryce

Stany Zjednoczone poinformowały, że cła w wysokości 104% na import z Chin wejdą w życie krótko po północy, zaostrzając napięcia handlowe, które już wstrząsnęły globalnymi rynkami i uderzyły w chińskie akcje, podkreślając bezpośrednie zagrożenie dla chińskiej gospodarki.

Spotkanie maklerów stanowi przyspieszenie działań chińskich władz mających na celu ograniczenie szkód wynikających z wojny handlowej.

To następuje po wcześniejszych deklaracjach Central Huijin, rządowego funduszu majątkowego, o zwiększeniu udziałów w akcjach w celu dalszego wsparcia rynku.

Wspierając te działania, ponad 100 chińskich spółek notowanych na giełdzie opublikowało komunikaty dotyczące skupu akcji własnych lub odkupu, dążąc do wzmocnienia zaufania do rynku, który w tym tygodniu spadł do najniższego poziomu od sześciu miesięcy, co dodatkowo niepokoi inwestorów.

Producent maszyn budowlanych, Sanyi Heavy Industry Co., poinformował, że we wtorek odkupił na rynku publicznym 5 milionów akcji o wartości 92,9 miliona juanów (12,64 miliona dolarów), demonstrując konkretne działania.

Podobnie, XCMG Construction Machinery ogłosiło plany odkupu akcji firmy o wartości do 3,6 miliarda juanów, podkreślając skalę działań korporacyjnych mających na celu stabilizację cen akcji.

Ponad 20 spółek notowanych na giełdzie, kontrolowanych przez rząd centralny, również ogłosiło plany odkupu akcji pod nadzorem chińskiego regulatora aktywów państwowych, sygnalizując zjednoczoną reakcję rządu i przedsiębiorstw państwowych.

W skład tej grupy wchodzą czołowe koncerny naftowe PetroChina i Sinopec, a także producenci energii, tacy jak China Shenhua Energy Co i GD Power Development, co podkreśla szeroki zakres inicjatyw odkupu akcji.