Ageas zgodził się na przejęcie brytyjskiego ubezpieczyciela Esure za 1,3 miliarda funtów, co uczyni belgijską firmę trzecim co do wielkości dostawcą ubezpieczeń domowych i komunikacyjnych w Wielkiej Brytanii.

Transakcja o wartości dokładnie 1,295 miliarda funtów szterlingów polega na przejęciu Esure przez Ageas od właściciela, funduszu private equity Bain Capital, który kontrolował firmę od 2018 roku.

Transakcja stanowi znaczący krok naprzód w realizacji ambicji Ageas dotyczących rozszerzenia swojej obecności na brytyjskim rynku ubezpieczeń. Akcje Ageas wzrosły o nawet 3,1% w początkowej fazie handlu na giełdzie w Brukseli.

W ubiegłym roku belgijska grupa próbowała przejąć Direct Line, ale jej oferta została odrzucona. Direct Line ma teraz zostać przejęte przez Aviva, największego brytyjskiego ubezpieczyciela, w ramach transakcji o wartości 3,7 miliarda funtów.

Przejęcie Esure przez Ageas, wraz z planowanym na 2025 rok przejęciem działalności ubezpieczeń indywidualnych Saga, sygnalizuje wyraźny zamiar umocnienia swojej pozycji na wysoce konkurencyjnym rynku ubezpieczeń indywidualnych.

Esure, właściciel marek Sheilas’ Wheels i First Alternative, zbudował silną pozycję dzięki współpracy z brokerami i wykorzystaniu porównywarek cen do dotarcia do klientów.

Założona w 2000 roku przez Sir Petera Wooda – założyciela również Direct Line – firma Esure postawiła sobie za cel oferowanie konkurencyjnych polis poprzez wykorzystanie kanałów internetowych. To podejście przyniosło rezultaty, szczególnie w ostatnim roku.

W 2024 roku Esure ogłosiło, jak to określiło, „przełomowy rok transformacji”. Ubezpieczyciel zwiększył liczbę polis o prawie 3%, do 2,1 miliona, a obroty wzrosły o 14%, do 1,1 miliarda funtów.

Co ważniejsze, firma przeszła z straty handlowej w wysokości 16,7 miliona funtów w 2023 roku na zysk w wysokości 126 milionów funtów, co podkreśla skuteczność jej niedawnej strategii.

Transakcja, która ma być sfinansowana z mieszanki gotówki, długu i kapitału własnego, ma zostać sfinalizowana w drugiej połowie 2025 roku.

Jak umowa przyniesie korzyści Ageas?

Copy link to section

Integracja Ageas UK i esure ma zostać zakończona w trakcie obecnego cyklu strategicznego Ageas, który potrwa do 2027 roku.

„Wchodząc w kolejny okres strategiczny, przewidujemy, że transakcja przyniesie pełny potencjał oszczędności kosztów przekraczający 100 milionów funtów rocznie przed opodatkowaniem” – poinformowała Ageas.

Spółka spodziewa się również, że transakcja przyniesie wzrost zwrotu z kapitału własnego o ponad 1 punkt procentowy w ujęciu rocznym.

Analitycy JPMorgan stwierdzili, że transakcja stanowi rozsądny krok dla Ageas, ponieważ nie tylko zwiększy jej skalę, ale także wzmocni kanały dystrybucji.

„Transakcja znacząco zwiększy skalę działalności Ageas na brytyjskim rynku ubezpieczeń indywidualnych, biorąc pod uwagę umowę Ageas na przejęcie działalności ubezpieczeń indywidualnych Saga w 2025 r. Przyspieszy również pozycję Ageas w ważnym kanale porównywarek cen. Transakcja ponad dwukrotnie zwiększy przychody Ageas z ubezpieczeń majątkowych i od odpowiedzialności cywilnej w Wielkiej Brytanii” – napisali.

RSA Insurance przyjmie nazwę marki Intact.

Copy link to section

W odrębnym wydarzeniu, RSA Insurance ogłosiło, że do końca roku zmieni nazwę handlową na Intact Insurance, dostosowując się do swojej kanadyjskiej spółki macierzystej, Intact Financial Corporation.

Marka RSA, której korzenie sięgają 1710 roku, od ponad trzech wieków jest stałym elementem brytyjskiego sektora ubezpieczeń.

Charles Brindamour, dyrektor generalny Intact, powiedział, że zmiana marki była naturalną konsekwencją przejęcia RSA przez Intact w 2021 roku.

„Transformacja brytyjskiego biznesu od czasu przejęcia przez Intact była wyjątkowa” – powiedział. „Zjednoczenie pod marką Intact to naturalny kolejny krok w naszej strategii wzmacniania naszej wiodącej pozycji w Wielkiej Brytanii, Europie i Irlandii”.