Według doniesień agencji Reuters, Goldman Sachs, wiodący globalny bank inwestycyjny, podniósł swoją prognozę ceny złota na koniec roku do 3700 dolarów za uncję.

Ta korekta odzwierciedla bardziej optymistyczne prognozy dotyczące metali szlachetnych, wynikające przede wszystkim z dwóch kluczowych czynników: silniejszego niż oczekiwano popytu ze strony banków centralnych oraz zwiększonego napływu środków do funduszy ETF opartych na złocie.

Te trendy są dodatkowo podsycane przez rosnące obawy dotyczące potencjalnego ryzyka recesji.

Banki centralne na całym świecie aktywnie gromadzą rezerwy złota, przyczyniając się do znacznego wzrostu popytu.

Ten strategiczny ruch prawdopodobnie wynika z chęci dywersyfikacji aktywów i zabezpieczenia się przed potencjalnymi załamaniami gospodarczymi.

Dodatkowo, zwiększona niepewność i zmienność rynków skłoniły inwestorów do poszukiwania schronienia w bezpiecznych aktywach, takich jak złoto, co doprowadziło do zwiększonego napływu środków do funduszy ETF na złoto.

Nadciągające widmo recesji jeszcze bardziej zwiększyło atrakcyjność złota jako nośnika wartości.

Analitycy ING Group stwierdzili:

W obliczu nasilających się napięć handlowych inwestorzy nadal masowo kupują złoto.

Inwestorzy często zwracają się ku złotu w okresach spowolnienia gospodarczego ze względu na jego zdolność do zachowywania wartości i pełnienia funkcji zabezpieczenia przed inflacją.

Popyt na złoto ze strony banków centralnych

Bank inwestycyjny podniósł prognozę popytu banków centralnych z 70 do 80 ton miesięcznie. Ta nowa prognoza znacznie przekracza poziom bazowy sprzed 2022 r., wynoszący 17 ton, i skłoniła bank do podniesienia prognozy na koniec roku do 3300 dolarów za uncję złota.

Ekonomiści banku oszacowali prawdopodobieństwo recesji w USA w ciągu najbliższych 12 miesięcy na 45%. Bank zauważył również, że obawy przed recesją doprowadziły do zwiększonego napływu środków do funduszy ETF na złoto.

Ceny złota na COMEX osiągnęły w tym roku wielokrotnie rekordowe poziomy. Od początku stycznia ceny wzrosły o ponad 23%.

W chwili pisania niniejszego tekstu najaktywniejszy kontrakt na złoto na COMEX notowany był na poziomie 3238 dolarów za uncję, nieco niżej niż na zamknięciu poprzedniej sesji. Wcześniej w poniedziałek osiągnął nowy rekordowy poziom 3261,55 dolara za uncję.

Najnowsza analiza Goldman Sachs wskazuje, że ich podwyższona prognoza cen złota może zostać przekroczona w średnim terminie.

Dalszy wzrost wartości złota

Na ten potencjał dalszego wzrostu cen wpływa kilka czynników.

Bank szczególnie podkreśla wpływ zakupów złota przez banki centralne. Jeśli banki centralne będą kontynuować zakupy średnio 100 ton złota miesięcznie, model Goldman Sachs sugeruje, że cena złota może wzrosnąć do 3810 dolarów za uncję do końca 2025 roku.

Ta prognoza podkreśla znaczący wpływ zakupów banków centralnych na rynek złota i wskazuje na możliwość znacznego wzrostu cen w nadchodzących latach.

Tymczasem, w przypadku recesji, napływ kapitału do ETF-ów mógłby powrócić do poziomu z czasów pandemii, potencjalnie podnosząc ceny ETF-ów do 3880 dolarów za uncję do końca roku – dodał bank.

Goldman Sachs stwierdził, że jeśli wzrost gospodarczy przekroczy oczekiwania z powodu zmniejszenia niepewności politycznej, przepływy do funduszy ETF prawdopodobnie powrócą do prognoz opartych na stopach procentowych, a ceny na koniec roku zbliżą się do 3550 dolarów za uncję – podała bank inwestycyjny.

Chińskie ETF-y

Według najnowszych doniesień, napływ kapitału do chińskich funduszy ETF na złoto osiągnął pod koniec ubiegłego tygodnia nowy dzienny rekord.

Dane Bloomberga pokazują, że w czwartek do czterech głównych chińskich funduszy ETF na złoto napłynęło prawie 3 miliardy juanów (410 milionów dolarów amerykańskich), co stanowi nowy rekord.

Cotygodniowe dane Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) ujawniły, że netto długie pozycje zarządzanych funduszy w złocie na COMEX spadły trzeci tydzień z rzędu, o 38 088 lotów do 138 465 lotów na dzień 8 kwietnia.

To wskazuje, że spekulacyjny popyt na kontrakty terminowe na złoto na COMEX pozostaje niski, twierdzą analitycy ING.

To największy tygodniowy spadek od 3 października 2023 r. Część wyprzedaży może odzwierciedlać zaspokajanie wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego w innych aktywach, biorąc pod uwagę ostatnią zmienność na szerszych rynkach.