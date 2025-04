Disney i BAC mogą wkrótce utworzyć „krzyż śmierci”: oto dlaczego nie powinieneś sprzedawać obu akcji.

Amerykańskie akcje odrobiły część strat w ostatnich sesjach po tym, jak prezydent Trump zgodził się na 90-dniową przerwę w stosowaniu prawie wszystkich swoich odwetowych ceł, z wyjątkiem ceł nałożonych na Chiny.

Ale nawet wśród spółek o dużej kapitalizacji wciąż są takie, które w momencie pisania tego tekstu zbliżają się do utworzenia „krzyża śmierci”, co wskazuje na potencjalne dalsze znaczące spadki.

Należą do nich Walt Disney Co (NYSE: DIS) i Bank of America Corp (NYSE: BAC). Ale czy to oznacza, że powinieneś natychmiast wycofać się z obu inwestycji? Zbadajmy to!

Oto dlaczego nie powinieneś sprzedawać akcji Disneya.

Akcje Disneya spadły obecnie o ponad 25% w porównaniu z najwyższym poziomem od początku roku.

Mimo to, rozwijający się „krzyż śmierci”, czyli sytuacja, w której 50-dniowa średnia ruchoma akcji spada poniżej jej długoterminowej 200-dniowej średniej ruchomej, sygnalizuje, że akcje DIS mogą jeszcze bardziej spaść w nadchodzących tygodniach.

Jednakże, jak zauważa Laurent Yoon, analityk z Bernstein, obawiany wskaźnik techniczny, który zazwyczaj sygnalizuje słabnący impet i potencjalny dalszy spadek cen akcji, nie wykazuje żadnych zmian.

W zeszłym tygodniu Yoon powtórzył swoją rekomendację „przewyższenia oczekiwań” dla akcji Disneya, dodając, że jest to „skomplikowana historia z ciągle zmieniającymi się elementami – telewizją tradycyjną/sportową, parkami rozrywki i streamingiem – z których każdy ma znaczną wagę i złożoność”.

Cena docelowa Bernsteina wynosząca 120 dolarów sugeruje, że inwestorzy powinni kupować akcje DIS na obecnych poziomach.

Wtedy, nawet jeśli dojdzie do „krzyża śmierci” i akcje dalej spadną, inwestorzy mogą stosować uśrednianie kosztów, stopniowo budując solidny, długoterminowy udział w Disneyu przy korzystniejszych wycenach.

Należy zauważyć, że akcje Disneya obecnie wypłacają również dywidendę w wysokości 1,18%, co czyni je jeszcze bardziej atrakcyjnymi przy obecnych poziomach cen.

Oto dlaczego nie powinieneś sprzedawać akcji BAC.

Bank of America to kolejna akcja, której 50-dniowa średnia ruchoma może wkrótce spaść poniżej 200-dniowej średniej ruchomej, tworząc tzw. „krzyż śmierci”, powszechnie uważany za sygnał niedźwiedzi.

Pojawiający się sygnał „krzyża śmierci” z pewnością niepokoi inwestorów, biorąc pod uwagę, że akcje BAC, podobnie jak akcje Disneya, spadły już o około 25% w porównaniu z najwyższym poziomem od początku roku, osiągniętym na początku lutego.

Analityczka Morgan Stanley, Betsy Graseck, zaleca jednak zignorowanie tych obaw i zakup akcji Bank of America po obecnych cenach.

Na początku kwietnia Graseck podniósł rating akcji BAC do „nadważonych”, powołując się na atrakcyjną wycenę.

Przyznała, że obawy dotyczące obniżek stóp procentowych przez Fed i zmian w krzywej rentowności mogą potencjalnie wpłynąć na marżę odsetkową netto Bank of America, ale nadal dostrzega długoterminowy potencjał wzrostu tego wskaźnika.

Morgan Stanley obecnie ustalił cenę docelową akcji banku na 56 dolarów, co oznacza potencjalny wzrost o ponad 50% w stosunku do obecnych poziomów.

Akcje Bank of America obecnie oferują jeszcze bardziej atrakcyjną stopę dywidendy, wynoszącą 2,84% w momencie pisania tego tekstu, co czyni je szczególnie odpowiednimi dla osób zainteresowanych stworzeniem nowego źródła pasywnego dochodu w obliczu utrzymującej się zmienności na szerszym rynku.