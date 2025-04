Brazylia stoi w obliczu rekordowego ryzyka zadłużenia publicznego, a rząd wzywa do konsolidacji fiskalnej w obliczu rosnących stóp procentowych.

Rząd Brazylii zwrócił uwagę na rosnące ryzyko związane z renegocjacją długu publicznego, przewidując rekordowy poziom w 2025 r., ponieważ większa część długu pozostaje narażona na krótkoterminowe stopy procentowe.

W załączniku dotyczącym ryzyk fiskalnych do projektu wytycznych budżetowych na 2026 r., złożonym we wtorek w Kongresie, Ministerstwo Skarbu oszacowało, że w tym roku 62,1% federalnego długu publicznego będzie wrażliwe na krótkoterminowe zmiany stóp procentowych – to najwyższy poziom od początku serii danych w 2008 r.

Rząd podkreślił potrzebę konsolidacji fiskalnej w celu poprawy zrównoważenia zadłużenia.

Bezprecedensowa wrażliwość na krótkoterminowe zadłużenie

Powyższa wartość obejmuje zadłużenie powiązane ze stopą procentową Selic oraz papiery wartościowe o terminie zapadalności do 12 miesięcy, w przypadku których koszty refinansowania są bezpośrednio uzależnione od stóp referencyjnych.

Ministerstwo Skarbu przewiduje obecnie, że ten udział utrzyma się na wysokim poziomie, osiągając 58,9% w 2028 r., co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z poprzednią prognozą wynoszącą 51,2%, podkreślając podatność kraju na presję fiskalną wynikającą ze zmian stóp procentowych.

Sytuacja budzi obawy, ponieważ ceny refinansowania tego zadłużenia są bezpośrednio uzależnione od polityki monetarnej brazylijskiego banku centralnego.

Historycznie Brazylia finansowała znaczną część swojego zadłużenia za pomocą obligacji o zmiennym oprocentowaniu, które są szczególnie atrakcyjne dla inwestorów w okresach niestabilności rynkowej.

Jednak obecna sytuacja gospodarcza, charakteryzująca się rosnącymi wydatkami obowiązkowymi, zmusiła Ministerstwo Skarbu do znacznego polegania na tych instrumentach, co doprowadziło do najgorszej struktury zadłużenia kraju od 20 lat.

Implikacje polityki banku centralnego dla stabilności fiskalnej

Dług Brazylii staje się coraz bardziej wrażliwy, ponieważ bank centralny zaostrza politykę pieniężną w celu zwalczania uporczywej inflacji.

Od września referencyjna stopa procentowa wzrosła o 375 punktów bazowych, do 14,25%, a w maju spodziewane są kolejne podwyżki.

Takie działania świadczą o zaangażowaniu banku centralnego w utrzymanie stabilności cen, a jednocześnie przyczyniają się do rozwiązania problemów fiskalnych rządu.

Ponadto, przyznanie przez rząd, że wzrost zadłużenia o zmiennej stopie procentowej wynika z niepewności co do konsolidacji fiskalnej, pokazuje złożony związek między polityką pieniężną a finansami publicznymi.

Bez jasnej strategii długoterminowej stabilności, Ministerstwo Finansów może mieć trudności z emisją długoterminowych obligacji o stałej stopie procentowej lub indeksowanych inflacją, co pogorszy problemy zadłużenia Brazylii.

Wezwania do konsolidacji fiskalnej: droga naprzód?

W odpowiedzi na rosnące ryzyko fiskalne, brazylijski rząd zaproponował nadwyżkę pierwotną w wysokości 0,25% PKB na następny rok – pierwszy taki cel nadwyżki wyznaczony przez prezydenta Luiza Inácio Lulę da Silvę w trakcie jego obecnej kadencji.

Niniejsza propozycja ma na celu stworzenie bardziej sprzyjającego środowiska dla konsolidacji fiskalnej, umożliwiając emisję długu po niższych kosztach i być może odwracając obecny trend wzrostu ryzyka rynkowego.

Jednak specjaliści finansowi, w tym z banku Itau, nadal wątpią w adekwatność tej propozycji.

Bank twierdzi, że obecne tempo dostosowań fiskalnych jest niewystarczające do ustabilizowania długu publicznego, prognozując zamiast tego prawdopodobny deficyt na poziomie 0,8% PKB.

Rozbieżność między rządowymi prognozami a oczekiwaniami rynku w kwestii perspektyw fiskalnych ujawnia niestabilną sytuację finansów publicznych Brazylii.